Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 24 БпЛА над территорией 7 регионов

Український безпілотник

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на субботу, 2 ноября 2024 года якобы силами российской ПВО было перехвачено более 20 украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"ПВО за ночь перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника: 8 сбито над территорией Курской области, 8 - над Брянской, 2 - над Белгородской, 3 - над Орловской, по 1 - над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом", - заверили в Минобороны РФ.

Традиционно, о последствиях атаки не сообщается.

Смерть неофашистам=рашистам!!!
02.11.2024 07:39 Ответить
А скільки не перехоплено ?
02.11.2024 08:06 Ответить
ти мене запитуєш?
02.11.2024 08:54 Ответить
Щось давно не було ніяких "обломкоф" ані на НПЗ, ані на склади, ані на аеродроми... Навіть одного літачка до круглого числа вже півроку ніяк добити не можемо...
Баканов, Малюк, де ви?! Агов!!!
02.11.2024 09:39 Ответить
 
 