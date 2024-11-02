Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 24 БпЛА над территорией 7 регионов

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на субботу, 2 ноября 2024 года якобы силами российской ПВО было перехвачено более 20 украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"ПВО за ночь перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника: 8 сбито над территорией Курской области, 8 - над Брянской, 2 - над Белгородской, 3 - над Орловской, по 1 - над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом", - заверили в Минобороны РФ.

Традиционно, о последствиях атаки не сообщается.