Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 23 украинских БПЛА, в Курской области был пожар

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на среду, 30 октября 2024 года, российская ПВО якобы уничтожила более 20 украинских дронов.

Сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как уверяется, силы ПВО ночью якобы уничтожили 23 украинских БПЛА.

В частности, как убеждает российская сторона, 7 БПЛА якобы "уничтожено над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Курской, 4 - над Смоленской территорией, по три - над территориями Орловской и Брянской областей и один - над территорией Белгородской области".

В свою очередь, губернатор Курской области Алексей Смирнов уверяет, что ночью российская ПВО якобы сбила 5 украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упала в Железногорске. Было зафиксировано "незначительное возгорание" сухой травы и крыши одного из административных зданий. Он утверждает, что пожар якобы оперативно ликвидировали.

Через кілька годин кацапня сама, в своїх соцмережах, повідомить про наслідки "загоряння сухої трави"... Нам навіть розвідку підключать нема необхідності...
30.10.2024 07:46 Ответить
Кацапські зеваки як зазвичай все зняли і показали, ще вчора.
30.10.2024 07:56 Ответить
Ось у чому різниця між звичайними ЗМІ і телеграм. У телеграмі будь-яка новина з купою відосиків.
30.10.2024 07:49 Ответить
не розумію чому ж ізраїль жодного саміту миру не зібрав,
а мочить собі мовчки ворожнечю...
30.10.2024 07:56 Ответить
колупався колупався - самі Василі та Миколи,
жодного Хаєма... - коли не пре , тоді не пре..
30.10.2024 08:02 Ответить
30.10.2024 08:36 Ответить
Міноборони РФ стверджує, що у ніч на середу, 30 жовтня 2024 року, російська ППО нібито знищила понад 20 українських дронів

Якщо бути точним, то рузьге стверджують, що знищили. "Нібито" - це вже журналістська підливка.
30.10.2024 08:42 Ответить
Віриш узьким???
30.10.2024 11:02 Ответить
 
 