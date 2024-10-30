Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 23 украинских БПЛА, в Курской области был пожар

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на среду, 30 октября 2024 года, российская ПВО якобы уничтожила более 20 украинских дронов.

Сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как уверяется, силы ПВО ночью якобы уничтожили 23 украинских БПЛА.

В частности, как убеждает российская сторона, 7 БПЛА якобы "уничтожено над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Курской, 4 - над Смоленской территорией, по три - над территориями Орловской и Брянской областей и один - над территорией Белгородской области".

В свою очередь, губернатор Курской области Алексей Смирнов уверяет, что ночью российская ПВО якобы сбила 5 украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упала в Железногорске. Было зафиксировано "незначительное возгорание" сухой травы и крыши одного из административных зданий. Он утверждает, что пожар якобы оперативно ликвидировали.