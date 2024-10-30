Міноборони РФ заявило про збиття нібито 23 українських БпЛА, у Курській області була пожежа

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на середу, 30 жовтня 2024 року, російська ППО нібито знищила понад 20 українських дронів.

Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як запевняється, сили ППО вночі начебто знищили 23 українські БПЛА.

Зокрема, як переконує російська сторона, 7 БПЛА нібито "знищено над територією Ростовської області, 5 - над територією Курської, 4 - над Смоленською територією, по три - над територіями Орловської та Брянської областей і один - над територією Білгородської області".

Своєю чергою, губернатор Курської області Олексій Смирнов запевняє, що вночі російська ППО буцімто збила 5 українських БПЛА літакового типу. Частина уламків впала у Желєзногорську. Було зафіксовано "незначне загоряння" сухої трави та даху однієї з адміністративних будівель. Він переконує, що пожежу начебто оперативно ліквідували.