УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8054 відвідувача онлайн
Новини
1 417 8

Міноборони РФ заявило про збиття нібито 23 українських БпЛА, у Курській області була пожежа

Український безпілотник

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на середу, 30 жовтня 2024 року, російська ППО нібито знищила понад 20 українських дронів.

Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як запевняється, сили ППО вночі начебто знищили 23 українські БПЛА.

Зокрема, як переконує російська сторона, 7 БПЛА нібито "знищено над територією Ростовської області, 5 - над територією Курської, 4 - над Смоленською територією, по три - над територіями Орловської та Брянської областей і один - над територією Білгородської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про знищення нібито 92 українських дронів

Своєю чергою, губернатор Курської області Олексій Смирнов запевняє, що вночі російська ППО буцімто збила 5 українських БПЛА літакового типу. Частина уламків впала у Желєзногорську. Було зафіксовано "незначне загоряння" сухої трави та даху однієї з адміністративних будівель. Він переконує, що пожежу начебто оперативно ліквідували.

Автор: 

безпілотник (4923) росія (67935) Міноборони рф (727)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через кілька годин кацапня сама, в своїх соцмережах, повідомить про наслідки "загоряння сухої трави"... Нам навіть розвідку підключать нема необхідності...
показати весь коментар
30.10.2024 07:46 Відповісти
Кацапські зеваки як зазвичай все зняли і показали, ще вчора.
показати весь коментар
30.10.2024 07:56 Відповісти
Ось у чому різниця між звичайними ЗМІ і телеграм. У телеграмі будь-яка новина з купою відосиків.
показати весь коментар
30.10.2024 07:49 Відповісти
не розумію чому ж ізраїль жодного саміту миру не зібрав,
а мочить собі мовчки ворожнечю...
показати весь коментар
30.10.2024 07:56 Відповісти
колупався колупався - самі Василі та Миколи,
жодного Хаєма... - коли не пре , тоді не пре..
показати весь коментар
30.10.2024 08:02 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 08:36 Відповісти
Міноборони РФ стверджує, що у ніч на середу, 30 жовтня 2024 року, російська ППО нібито знищила понад 20 українських дронів

Якщо бути точним, то рузьге стверджують, що знищили. "Нібито" - це вже журналістська підливка.
показати весь коментар
30.10.2024 08:42 Відповісти
Віриш узьким???
показати весь коментар
30.10.2024 11:02 Відповісти
 
 