У Росії заявили про знищення нібито 92 українських дронів

За інформацією міноборони РФ, протягом ночі сили ППО працювали у 6 областях, а також в окупованому Криму та над акваторією Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Загалом було знищено 92 українські безпілотники.

"47 безпілотників було знищено у Краснодарському краю, 12 - над Курською областю, 9 - над Ростовською, 4 - над Брянською, по два над Бєлгородською областю і Кримом, один - над Воронезькою, 15 БПЛА - над акваторією Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вночі вибухи лунали поблизу станиці Ханська в республіці Адигея. Безпілотники атакували військовий аеродром, на якому дислокується 272 учбова авіаційна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакували ворожі ударні БпЛА, у низці областей оголошували тривогу (оновлено)