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У Росії заявили про знищення нібито 92 українських дронів

Український безпілотник

За інформацією міноборони РФ, протягом ночі сили ППО працювали у 6 областях, а також в окупованому Криму та над акваторією Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

скрін

Загалом було знищено 92 українські безпілотники.

"47 безпілотників було знищено у Краснодарському краю, 12 - над Курською областю, 9 - над Ростовською, 4 - над Брянською, по два над Бєлгородською областю і Кримом, один - над Воронезькою, 15 БПЛА - над акваторією Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вночі вибухи лунали поблизу станиці Ханська в республіці Адигея. Безпілотники атакували військовий аеродром, на якому  дислокується 272 учбова авіаційна база  Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

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Автор: 

безпілотник (4293) Міноборони рф (714)


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10.10.2024 09:32 Відповісти
Брешуть похлєще Зє.
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10.10.2024 09:58 Відповісти
Пи₴дуни дешеві.
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10.10.2024 09:35 Відповісти
Слово "нібито" треба ставити перед "знищення".
А краще перед кожним словом...
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10.10.2024 09:36 Відповісти
обломкі все ж таки долетіли, вочевидь від збитих бпла...
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10.10.2024 10:26 Відповісти
 
 