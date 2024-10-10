В России заявили об уничтожении якобы 92 украинских дронов

По информации минобороны РФ в течение ночи силы ПВО работали в 6 областях, а также в оккупированном Крыму и над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Всего было уничтожено 92 украинских беспилотника.

"47 беспилотников было уничтожено в Краснодарском крае, 12 - над Курской областью, 9 - над Ростовской, 4 - над Брянской, по два - над Белгородской областью и Крымом, один - над Воронежской, 15 БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью взрывы были вблизи станицы Ханская в республике Адыгея. Беспилотники атаковали военный аэродром, на котором дислоцируется 272-я учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

