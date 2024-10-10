РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости
835 5

В России заявили об уничтожении якобы 92 украинских дронов

Український безпілотник

По информации минобороны РФ в течение ночи силы ПВО работали в 6 областях, а также в оккупированном Крыму и над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

скрін

Всего было уничтожено 92 украинских беспилотника.

"47 беспилотников было уничтожено в Краснодарском крае, 12 - над Курской областью, 9 - над Ростовской, 4 - над Брянской, по два - над Белгородской областью и Крымом, один - над Воронежской, 15 БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью взрывы были вблизи станицы Ханская в республике Адыгея. Беспилотники атаковали военный аэродром, на котором дислоцируется 272-я учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Также читайте: Губернаторы Краснодарского края и Брянской области заявили о якобы атаке беспилотников: есть повреждения

Автор: 

беспилотник (4144) Минобороны рф (943)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.10.2024 09:32 Ответить
Брешуть похлєще Зє.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:58 Ответить
Пи₴дуни дешеві.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:35 Ответить
Слово "нібито" треба ставити перед "знищення".
А краще перед кожним словом...
показать весь комментарий
10.10.2024 09:36 Ответить
обломкі все ж таки долетіли, вочевидь від збитих бпла...
показать весь комментарий
10.10.2024 10:26 Ответить
 
 