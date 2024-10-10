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Україну атакували ворожі ударні БпЛА, у низці областей оголошували тривогу (оновлено)

шахеди

Зранку російські загарбники продовжують атакувати територію Україну ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 6:49 декілька груп ворожих ударних БпЛА прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу. Через деякий час у Кривому Розі пролунали вибухи.

Після 7:05 стало відомо про загрозу ударних ворожих БпЛА для Кіровоградської області

О 7:12 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Миколаївської області

О 7:15 стало відомо про нові групи ударних БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

7:51 БпЛА у західній частині Дніпропетровщини прямують на Кіровоградщину;

БпЛА на півдні Дніпропетровщини прямують на північ та північний захід (Кривий Ріг);

БпЛА на Херсонщині прямує у зворотному напрямку на південь.

Карта повітряних тривог

8:03 - БпЛА на Сумщині рухається у напрямку Чернігівщини, західним курсом.

О 8:39 Повітярні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА по областях.

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Автор: 

безпілотник (4293) Повітряні сили (2730) Шахед (1128)


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доброе утро, адыговцы и адыгбараны!

Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
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10.10.2024 09:23 Відповісти
 
 