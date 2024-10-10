Україну атакували ворожі ударні БпЛА, у низці областей оголошували тривогу (оновлено)

Зранку російські загарбники продовжують атакувати територію Україну ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 6:49 декілька груп ворожих ударних БпЛА прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу. Через деякий час у Кривому Розі пролунали вибухи.

Після 7:05 стало відомо про загрозу ударних ворожих БпЛА для Кіровоградської області

О 7:12 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Миколаївської області

О 7:15 стало відомо про нові групи ударних БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

7:51 БпЛА у західній частині Дніпропетровщини прямують на Кіровоградщину;

БпЛА на півдні Дніпропетровщини прямують на північ та північний захід (Кривий Ріг);

БпЛА на Херсонщині прямує у зворотному напрямку на південь.

8:03 - БпЛА на Сумщині рухається у напрямку Чернігівщини, західним курсом.

О 8:39 Повітярні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА по областях.

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