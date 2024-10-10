РУС
Новости
1 908

Украину атаковали вражеские ударные БПЛА, в ряде областей была объявлена ​​тревога (обновлено)

шахеди

Утром российские захватчики продолжают атаковать территорию Украины ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В 6:49 несколько групп вражеских ударных БПЛА направляются с Херсонщины в направлении Кривого Рога. Через некоторое время в Кривом Роге прогремели взрывы.

После 7:05 стало известно об угрозе ударных вражеских БПЛА для Кировоградской области

В 7:12 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Николаевской области

В 7:15 стало известно о новых группах ударных БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

7:51 БПЛА в западной части Днепропетровщины следует на Кировоградщину;

БПЛА на юге Днепропетровщины направляется на север и северо-запад (Кривой Рог);

БПЛА на Херсонщине следует в обратном направлении на юг.

Карта повітряних тривог

8:03 - БПЛА в Сумской области движется в направлении Черниговщины, западным курсом.

В 8:39 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.

Также читайте: Взрывы прогремели в Кривом Роге

беспилотник (4144) Воздушные силы (2625) Шахед (1408)
доброе утро, адыговцы и адыгбараны!

Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
показать весь комментарий
10.10.2024 09:23 Ответить
 
 