Украину атаковали вражеские ударные БПЛА, в ряде областей была объявлена ​​тревога (обновлено)

Утром российские захватчики продолжают атаковать территорию Украины ударными беспилотниками.

В 6:49 несколько групп вражеских ударных БПЛА направляются с Херсонщины в направлении Кривого Рога. Через некоторое время в Кривом Роге прогремели взрывы.

После 7:05 стало известно об угрозе ударных вражеских БПЛА для Кировоградской области

В 7:12 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Николаевской области

В 7:15 стало известно о новых группах ударных БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

7:51 БПЛА в западной части Днепропетровщины следует на Кировоградщину;

БПЛА на юге Днепропетровщины направляется на север и северо-запад (Кривой Рог);

БПЛА на Херсонщине следует в обратном направлении на юг.

8:03 - БПЛА в Сумской области движется в направлении Черниговщины, западным курсом.

В 8:39 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.

