Украину атаковали вражеские ударные БПЛА, в ряде областей была объявлена тревога (обновлено)
Утром российские захватчики продолжают атаковать территорию Украины ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В 6:49 несколько групп вражеских ударных БПЛА направляются с Херсонщины в направлении Кривого Рога. Через некоторое время в Кривом Роге прогремели взрывы.
После 7:05 стало известно об угрозе ударных вражеских БПЛА для Кировоградской области
В 7:12 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Николаевской области
В 7:15 стало известно о новых группах ударных БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.
7:51 БПЛА в западной части Днепропетровщины следует на Кировоградщину;
БПЛА на юге Днепропетровщины направляется на север и северо-запад (Кривой Рог);
БПЛА на Херсонщине следует в обратном направлении на юг.
8:03 - БПЛА в Сумской области движется в направлении Черниговщины, западным курсом.
В 8:39 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.
Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".