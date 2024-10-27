Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 51 украинского БпЛА, в Тамбовской области возник пожар в районе НПЗ

Министерство обороны России заявило о сбивании 51 якобы украинского БпЛА над 7 регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"18 дронов было перехвачено над Тамбовской областью. 16 - над Белгородской областью. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три дрона - над Воронежской областью. Один - над Курской. Еще один - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.

В Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области, по словам губернатора Максима Егорова, произошло "единичное возгорание", никто не пострадал. В то же время издание "Astra" со ссылкой на местных жителей пишет, что пожар возник на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское. В этом же селе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В Липецкой области жертв и пострадавших нет, отчитался глава региона Игорь Артамонов.

В Воронежской области после падения обломков дрона вспыхнул пожар, сообщил губернатор Александр Гусев, произошло возгорание сухой травы, его уже потушили.

В селе Варваровка Белгородской области во время атаки дрона пострадала женщина, написал губернатор Вячеслав Гладков. Из-за сброса взрывных устройств с дронов на территории частного дома там оказались повреждены гараж и автомобиль.

Читайте также: Кремль начал масштабную "чистку" генералов-коррупционеров в Минобороны и других структурах, - британская разведка