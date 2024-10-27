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Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 51 украинского БпЛА, в Тамбовской области возник пожар в районе НПЗ

Скільки безпілотників збили цієї ночі збили в РФ

Министерство обороны России заявило о сбивании 51 якобы украинского БпЛА над 7 регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"18 дронов было перехвачено над Тамбовской областью. 16 - над Белгородской областью. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три дрона - над Воронежской областью. Один - над Курской. Еще один - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Скрін про збиті БпЛА у Росії

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.

В Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области, по словам губернатора Максима Егорова, произошло "единичное возгорание", никто не пострадал. В то же время издание "Astra" со ссылкой на местных жителей пишет, что пожар возник на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское. В этом же селе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В Липецкой области жертв и пострадавших нет, отчитался глава региона Игорь Артамонов.

В Воронежской области после падения обломков дрона вспыхнул пожар, сообщил губернатор Александр Гусев, произошло возгорание сухой травы, его уже потушили.

В селе Варваровка Белгородской области во время атаки дрона пострадала женщина, написал губернатор Вячеслав Гладков. Из-за сброса взрывных устройств с дронов на территории частного дома там оказались повреждены гараж и автомобиль.

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Автор: 

беспилотник (3795) Минобороны рф (939)


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Ну, якщо НПЗ не горів, то - не цікаво....
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27.10.2024 10:11 Ответить
відкрию вам секрат - нема там ніякого НПЗ.
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27.10.2024 11:29 Ответить
Диспетчерська станція "Транснєфті" - теж непогано... Адже це - "вузловий елемент управління транспортуванням нафти"... Це все одно, що розбить карбюратор чи розподільчу коробку на двигуні автомобіля... Він весь цілий - а не їде...
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27.10.2024 10:20 Ответить
Кацапи не втомлюються пи₴діти.
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27.10.2024 10:20 Ответить
От-от... За нашими мірками, на Тамбовщині та Вороніжчині зараз - "поздняя осень" Пізня осінь - це, переважно, сира дощова погода... Звідки там "суха трава"?
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27.10.2024 10:44 Ответить
Висохла від пожарів, все хорошо, прекрасная маркиза.
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27.10.2024 11:08 Ответить
Нема там ніякого нафтопекреробного заводу. Те що у наших ЗМІ називають Мічурінським НПЗ насправді є https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 бензоперекачующою станцією , яка знаходитьс у Новонікольському. А https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 ЛПДС "Нікольская" знаходиться за 2 км від Новонікольського. Наприкінці червня ми вже намагались атакувати цю ЛПДС. Тоді БПЛА влучив у крівлю РВСа, але не пробив його, і масштабного загоряння не було. Щоб порушити роботу ЛПДС треба чимось гарним влучити у машинний зал, де знаходяться потужні насоси. Так що, кажучі військовою мовою - це був "трєвожащій огонь".
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27.10.2024 11:28 Ответить
Путлер Падлюка погрожує західним країнам не дозволити Україні вдарити по Кацапстану ракетами великої дальності.
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27.10.2024 12:44 Ответить
Тамбовський Вовк живий там? Йому ще сценарій для квартального концерту Перемоги писати. Але зараз не на часі, так.
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27.10.2024 14:26 Ответить
 
 