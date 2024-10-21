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Новости
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Кремль начал масштабную "чистку" генералов-коррупционеров в Минобороны и других структурах, - британская разведка

У Москві відбувається

Кремль начал "чистку" российских генералов в Минобороны РФ и других силовых ведомствах по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии, информирует Цензор.НЕТ.

"7 октября 2024 года российские СМИ сообщили, что прокуратура выдвинула дополнительные обвинения бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, которому ранее предъявили обвинения в апреле 2024 года",- говорится в сообщении британской разведки.

В разведке говорят, что первое из этих дел касается хищения 200 млн рублей (около 2 млн долларов) при закупке двух судов для паромной переправы через Керченский пролив, которые впоследствии были повреждены во время войны. Второй эпизод - это хищение 3 млрд рублей (около 200 млн долларов) из банка "Интеркоммерц" при покупке иностранной валюты.

По данным британской разведки, "обвинения продолжают накапливаться против бывших высокопоставленных российских военных чиновников. Это происходит в рамках крупнейшего преследования высокопоставленных чиновников ниже уровня исполнительной власти или правительства".

Российские СМИ также сообщают, "что восемь чиновников, имеющих генеральские звания, были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний". Вероятно, "это связано с обвинениями в коррупции".

"Если это правда, это может быть потенциальным индикатором того, что репрессии против коррупции выходят за пределы их прежней узкой направленности на оборонный сектор", - отмечают в Минобороны Британии.

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Напомним, что в конце мая в России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Шамарина задержали на взятке.

Также ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Впоследствии сообщалось, что в России задержали еще двух чиновников Министерства обороны: директора парка армии РФ "Патриот" в Московской области Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития министерства генерал-майора Владимира Шестерова. Обоих подозревают в хищении бюджетных денег.

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Автор: 

Великобритания (5027) разведка (4194) россия (96184) Минобороны рф (938) хищения (105)


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Топ комментарии
+14
зато команда ЗЕ перемогла корупцію!!
Усі корупціонери втекли за кордон.
Залишились тільки інваліди
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21.10.2024 17:31 Ответить
+6
А то ми, вмходить, не тільки найпотужніші, а ще і найрозумніші?
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21.10.2024 17:45 Ответить
+6
.. це всерівно що у нас замінити всіх прокуровів , поліціянтських начальників і голів МСеків ...
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21.10.2024 17:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Правий був Ауслендер: крали, крадуть, красти будуть, тільки кожного разу різні люди.
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21.10.2024 17:26 Ответить
Така природа чиновника навіть у китаї де суворі покарання всерівно крадуть і беруть хабарі не зупиняють страти а в нашіх реаліях хто не краде той лох і прислів,ятількі курка від себе горне щей хизуються хто більше вкрав і в когт тачка крута тьолка молода вродлива хата здоровенна і покарання за це штраф.Повісить на площі в кожному місті 10 20 корупціонерів з сім,ями то може може буде ефект
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27.10.2024 10:24 Ответить
Дуже вчасно. Запам'ятайте, навіть при самих корумпованих чиновниках ніхто не влаштовує чистки коли країна у стані повноцінної війни. Тобто, ніхто з розумних.
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21.10.2024 17:27 Ответить
А то ми, вмходить, не тільки найпотужніші, а ще і найрозумніші?
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21.10.2024 17:45 Ответить
Це добре засвоїли найгундосніший і дерьмак. Крадуть як в останні. Особливо у військових. Нехай і далі крадуть на фортифікаціях, снарядах, дронах, одягу для військових, турнікетах, їжі ...?
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21.10.2024 17:59 Ответить
Якщо не вичіщать то розікрадуть все а особливо під час війни краще знищити одного корупціонера чим постраждають тисячі
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27.10.2024 10:34 Ответить
Мабуть чистят молотками
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21.10.2024 17:29 Ответить
Просто новий міністр оборони вирішив посадити власних людей на фінансові потоки. Типово...
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21.10.2024 17:29 Ответить
зато команда ЗЕ перемогла корупцію!!
Усі корупціонери втекли за кордон.
Залишились тільки інваліди
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21.10.2024 17:31 Ответить
Корупція в кацапській армії є основою її функціонування з моменту створення. В армію йдуть для того щоб красти і мародерити. На кого міняти керівників якщо всі заступники і можливі кандидати на посади вже давно корумповані? Кампанія "зміни імен" закінчиться і все повернеться до звичного порядку.
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21.10.2024 17:44 Ответить
.. це всерівно що у нас замінити всіх прокуровів , поліціянтських начальників і голів МСеків ...
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21.10.2024 17:52 Ответить
Это уже третья волна чисток. Позавчера, кстати, какой-то генерал очередной помер, а менеджер Юкоса выбросился из окна. Чистки в России жесткие.
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21.10.2024 17:50 Ответить
Це деколи добре, можливо павуки в банці вже почали гризти один одного, також часто під час чисток стирають толкових, а замінюють сраколизами виконавцями.
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21.10.2024 18:07 Ответить
Нет, убирают воров.
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21.10.2024 18:11 Ответить
В раші крали століттями, це вже на генному рівні, х... таке забереш.
Тим більше ******* раша збудована на принципі що дають красти але щоб ті по регіонах народ в покорі тримали.
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21.10.2024 18:19 Ответить
- С кєм астанісся-то , сцарь-батюжка?
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21.10.2024 18:02 Ответить
Карапєтовіч могєт спать спакойна !...
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21.10.2024 18:29 Ответить
Справді? Навіть хочеться позаздрити...
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21.10.2024 19:02 Ответить
Навіть раша з бездонним бюджетом розуміє, що крадіїв треба давити.
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21.10.2024 20:41 Ответить
Подейкують, що тимура іванова взяли за яйця не за корупцію (бо там усі геть чинуші корумповані, без винятку), а за шпигунство на користь чи то Штатів, чи то Європи.
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21.10.2024 22:39 Ответить
Плохая новость. Надо надеяться, что на их места придут еще более смелые крадуны.
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21.10.2024 23:10 Ответить
 
 