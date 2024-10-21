Кремль начал масштабную "чистку" генералов-коррупционеров в Минобороны и других структурах, - британская разведка

Кремль начал "чистку" российских генералов в Минобороны РФ и других силовых ведомствах по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии, информирует Цензор.НЕТ.

"7 октября 2024 года российские СМИ сообщили, что прокуратура выдвинула дополнительные обвинения бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, которому ранее предъявили обвинения в апреле 2024 года",- говорится в сообщении британской разведки.

В разведке говорят, что первое из этих дел касается хищения 200 млн рублей (около 2 млн долларов) при закупке двух судов для паромной переправы через Керченский пролив, которые впоследствии были повреждены во время войны. Второй эпизод - это хищение 3 млрд рублей (около 200 млн долларов) из банка "Интеркоммерц" при покупке иностранной валюты.

По данным британской разведки, "обвинения продолжают накапливаться против бывших высокопоставленных российских военных чиновников. Это происходит в рамках крупнейшего преследования высокопоставленных чиновников ниже уровня исполнительной власти или правительства".

Российские СМИ также сообщают, "что восемь чиновников, имеющих генеральские звания, были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний". Вероятно, "это связано с обвинениями в коррупции".

"Если это правда, это может быть потенциальным индикатором того, что репрессии против коррупции выходят за пределы их прежней узкой направленности на оборонный сектор", - отмечают в Минобороны Британии.

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Напомним, что в конце мая в России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Шамарина задержали на взятке.

Также ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Впоследствии сообщалось, что в России задержали еще двух чиновников Министерства обороны: директора парка армии РФ "Патриот" в Московской области Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития министерства генерал-майора Владимира Шестерова. Обоих подозревают в хищении бюджетных денег.

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