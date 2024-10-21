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Новини
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Кремль розпочав масштабну "чистку" генералів-корупціонерів у Міноборони та інших структурах, - британська розвідка

У Москві відбувається

Кремль розпочав "чистку" російських генералів у Міноборони РФ та інших силових відомствах за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, якому раніше висунули звинувачення у квітні 2024 року",- йдеться у повідомленні британської розвідки.

У розвідці кажуть, що перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько 2 млн доларів) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Другий епізод - це розкрадання  3 млрд рублів (близько 200 млн доларів) із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

За даними британської розвідки, "звинувачення продовжують накопичуватись проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників. Це відбувається в межах найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду".

Російські ЗМІ також повідомляють, "що вісім чиновників, які мають генеральські звання, були звільнені з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань". Ймовірно, "це пов’язано з обвинуваченнями в корупції".

"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", – зазначають у Міноборони Британії.

Читайте також: У РФ арештували ексначальника Речового управління Міноборони Демчика, його підозрюють в отриманні хабаря у великому розмірі

Нагадаємо, що наприкінці травня у Росії заарештували начальника Головного управління зв’язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він є заступником начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Шамаріна затримали на хабарі.

Також раніше повідомлялося, що заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Згодом повідомлялося, що в Росії затримали ще двох чиновників Міністерства оборони: директора парку армії РФ "Патріот" у Московській області В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника головного управління інноваційного розвитку міністерства генерал-майора Володимира Шестерова. Обох підозрюють у розкраданні бюджетних грошей.

Читайте також: У РФ затримали ще двох чиновників Міноборони, їх звинувачують у розкраданні бюджетних грошей, - ЗМІ

Автор: 

Велика Британія (5663) розвідка (3881) росія (66070) Міноборони рф (716) розкрадання (223)


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Топ коментарі
+14
зато команда ЗЕ перемогла корупцію!!
Усі корупціонери втекли за кордон.
Залишились тільки інваліди
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21.10.2024 17:31 Відповісти
+6
А то ми, вмходить, не тільки найпотужніші, а ще і найрозумніші?
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21.10.2024 17:45 Відповісти
+6
.. це всерівно що у нас замінити всіх прокуровів , поліціянтських начальників і голів МСеків ...
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21.10.2024 17:52 Відповісти
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Правий був Ауслендер: крали, крадуть, красти будуть, тільки кожного разу різні люди.
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21.10.2024 17:26 Відповісти
Така природа чиновника навіть у китаї де суворі покарання всерівно крадуть і беруть хабарі не зупиняють страти а в нашіх реаліях хто не краде той лох і прислів,ятількі курка від себе горне щей хизуються хто більше вкрав і в когт тачка крута тьолка молода вродлива хата здоровенна і покарання за це штраф.Повісить на площі в кожному місті 10 20 корупціонерів з сім,ями то може може буде ефект
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27.10.2024 10:24 Відповісти
Дуже вчасно. Запам'ятайте, навіть при самих корумпованих чиновниках ніхто не влаштовує чистки коли країна у стані повноцінної війни. Тобто, ніхто з розумних.
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21.10.2024 17:27 Відповісти
А то ми, вмходить, не тільки найпотужніші, а ще і найрозумніші?
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21.10.2024 17:45 Відповісти
Це добре засвоїли найгундосніший і дерьмак. Крадуть як в останні. Особливо у військових. Нехай і далі крадуть на фортифікаціях, снарядах, дронах, одягу для військових, турнікетах, їжі ...?
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21.10.2024 17:59 Відповісти
Якщо не вичіщать то розікрадуть все а особливо під час війни краще знищити одного корупціонера чим постраждають тисячі
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27.10.2024 10:34 Відповісти
Мабуть чистят молотками
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21.10.2024 17:29 Відповісти
Просто новий міністр оборони вирішив посадити власних людей на фінансові потоки. Типово...
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21.10.2024 17:29 Відповісти
зато команда ЗЕ перемогла корупцію!!
Усі корупціонери втекли за кордон.
Залишились тільки інваліди
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21.10.2024 17:31 Відповісти
Корупція в кацапській армії є основою її функціонування з моменту створення. В армію йдуть для того щоб красти і мародерити. На кого міняти керівників якщо всі заступники і можливі кандидати на посади вже давно корумповані? Кампанія "зміни імен" закінчиться і все повернеться до звичного порядку.
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21.10.2024 17:44 Відповісти
.. це всерівно що у нас замінити всіх прокуровів , поліціянтських начальників і голів МСеків ...
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21.10.2024 17:52 Відповісти
Это уже третья волна чисток. Позавчера, кстати, какой-то генерал очередной помер, а менеджер Юкоса выбросился из окна. Чистки в России жесткие.
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21.10.2024 17:50 Відповісти
Це деколи добре, можливо павуки в банці вже почали гризти один одного, також часто під час чисток стирають толкових, а замінюють сраколизами виконавцями.
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21.10.2024 18:07 Відповісти
Нет, убирают воров.
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21.10.2024 18:11 Відповісти
В раші крали століттями, це вже на генному рівні, х... таке забереш.
Тим більше ******* раша збудована на принципі що дають красти але щоб ті по регіонах народ в покорі тримали.
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21.10.2024 18:19 Відповісти
- С кєм астанісся-то , сцарь-батюжка?
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21.10.2024 18:02 Відповісти
Карапєтовіч могєт спать спакойна !...
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21.10.2024 18:29 Відповісти
Справді? Навіть хочеться позаздрити...
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21.10.2024 19:02 Відповісти
Навіть раша з бездонним бюджетом розуміє, що крадіїв треба давити.
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21.10.2024 20:41 Відповісти
Подейкують, що тимура іванова взяли за яйця не за корупцію (бо там усі геть чинуші корумповані, без винятку), а за шпигунство на користь чи то Штатів, чи то Європи.
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21.10.2024 22:39 Відповісти
Плохая новость. Надо надеяться, что на их места придут еще более смелые крадуны.
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21.10.2024 23:10 Відповісти
 
 