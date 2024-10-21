Кремль розпочав масштабну "чистку" генералів-корупціонерів у Міноборони та інших структурах, - британська розвідка

Кремль розпочав "чистку" російських генералів у Міноборони РФ та інших силових відомствах за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, якому раніше висунули звинувачення у квітні 2024 року",- йдеться у повідомленні британської розвідки.

У розвідці кажуть, що перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько 2 млн доларів) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Другий епізод - це розкрадання 3 млрд рублів (близько 200 млн доларів) із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

За даними британської розвідки, "звинувачення продовжують накопичуватись проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників. Це відбувається в межах найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду".

Російські ЗМІ також повідомляють, "що вісім чиновників, які мають генеральські звання, були звільнені з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань". Ймовірно, "це пов’язано з обвинуваченнями в корупції".

"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", – зазначають у Міноборони Британії.

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Нагадаємо, що наприкінці травня у Росії заарештували начальника Головного управління зв’язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він є заступником начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Шамаріна затримали на хабарі.

Також раніше повідомлялося, що заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Згодом повідомлялося, що в Росії затримали ще двох чиновників Міністерства оборони: директора парку армії РФ "Патріот" у Московській області В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника головного управління інноваційного розвитку міністерства генерал-майора Володимира Шестерова. Обох підозрюють у розкраданні бюджетних грошей.

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