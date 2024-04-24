Заступника Шойгу Іванова затримали на хабарі
Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара.
Про це повідомляє Слідчий комітет РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича", - ідеться у повідомленні.
Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.
Топ коментарі
+20 Mobilis in mobile
показати весь коментар24.04.2024 00:16
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.04.2024 00:24
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.04.2024 00:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі які тільки можливо армійські закупки, все через нього.
Але все мало, сів ще й в крісло куратора по відбудові анексованих територій і Маріка в часності.
Побачивши набудоване, скільки грошей під це списано і відносно порожні власні кишені, в баштах кремля було прийнято рішення що пора мінять бо занадто зажрався.
цікаво що далі
Как отмечает "Медиазона", Иванов отвечает за крупные строительные проекты. В частности, под его руководством строился главный храм ВС РФ, подмосковный парк "Патриот", пункты базирования подводных лодок на Камчатке и космодром "Восточный", а до задержания он курировал проекты по восстановлению разрушенного Россией Мариуполя. Кроме того, Иванов, занимающий должность замглавы Минобороны с 2016 года, занимался организацией управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения, указывает ТАСС.
Абрахамія, і листа може написати… був би, третім…
.
..
Типичные передел власти
Здается мне - кадирова (или другого) готовят на место шойгу
Начали чистить людей шойгу с фундамента