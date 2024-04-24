Заступника Шойгу Іванова затримали на хабарі

Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича", - ідеться у повідомленні.

Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

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