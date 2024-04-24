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Заместителя Шойгу Иванова задержали на взятке

Іванов Тимур

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", - говорится в сообщении.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск и медобеспечение Вооруженных сил РФ. Также курировал закупки товаров по гособоронзаказу.

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Автор: 

взятка (6149) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+20
Жаль, дуже жаль. Нехай крав би далі, бажано в астрономічних масштабах. Чим більше там злодіїв, тим менше їх військовий потенціал.
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24.04.2024 00:16
+7
Невже, отой в очочках, резніков та баканов, підуть адвокатами??
Абрахамія, і листа може написати… був би, третім…
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24.04.2024 00:24
+6
... .
.
..
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24.04.2024 00:56
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Жаль, дуже жаль. Нехай крав би далі, бажано в астрономічних масштабах. Чим більше там злодіїв, тим менше їх військовий потенціал.
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24.04.2024 00:16 Ответить
він не крав з бюджету, а всього лиш брав хабарі. В кацапії за це не саджають - але ФСБ розкопало, що його фіктивно розведена жінка працює на французьку розвідку
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24.04.2024 00:30 Ответить
Та ні. він крав(крім хабарів). Ось тутечки - https://www.youtube.com/watch?v=dSHMow8Ijl8&t=755s&pp=ygUX0YLQuNC80YPRgCDQuNCy0LDQvdC-0LI%3D
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24.04.2024 04:49 Ответить
А хабарі звідки? З ресурсів росії? Все повязано. Вертикаль злодіїв!
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24.04.2024 06:17 Ответить
Найбагатіший силовик (по версії форбс) у 2019 році.
Всі які тільки можливо армійські закупки, все через нього.
Але все мало, сів ще й в крісло куратора по відбудові анексованих територій і Маріка в часності.
Побачивши набудоване, скільки грошей під це списано і відносно порожні власні кишені, в баштах кремля було прийнято рішення що пора мінять бо занадто зажрався.
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24.04.2024 11:30 Ответить
Алі нє по чіну стал брать?
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24.04.2024 00:17 Ответить
Доречі Іванов ~ громадянин Ізраїлю, його вели вже роки з три, не менше.

цікаво що далі
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24.04.2024 00:24 Ответить
Велика втрата для України . Терміново краще адвокатське бюро найняти , то є наш закордонний партнер
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24.04.2024 00:20 Ответить
Не наш, він громадянин Ізраїлю, не виключено, що саме він домовлявся Да передачу рф-ії технології ланцеті
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24.04.2024 00:25 Ответить
DW
Как отмечает "Медиазона", Иванов отвечает за крупные строительные проекты. В частности, под его руководством строился главный храм ВС РФ, подмосковный парк "Патриот", пункты базирования подводных лодок на Камчатке и космодром "Восточный", а до задержания он курировал проекты по восстановлению разрушенного Россией Мариуполя. Кроме того, Иванов, занимающий должность замглавы Минобороны с 2016 года, занимался организацией управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения, указывает ТАСС.
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24.04.2024 00:21 Ответить
Соратники Алексея Навального в декабре 2022 года опубликовали большое расследование о Тимуре Иванове и его жене Светлане Захаровой. Согласно их данным, в 2010-2018 годах супружеская пара каждое лето снимала виллы на Лазурном берегу и потратила на аренду жилья в Сен-Тропе не менее 850 тысяч евро. Иванов получал откаты от строительных компаний-подрядчиков Минобороны, а в июне 2022 года развелся с женой, чтобы она не подпала под санкции Евросоюза, в который она продолжала ездить и после начала полномасштабной войны РФ против Украины, указывалось в расследовании.
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24.04.2024 00:22 Ответить
Навальнята - вороги по визначенню, бо борються за підвищення ефективності російської держави.
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24.04.2024 06:41 Ответить
Невже, отой в очочках, резніков та баканов, підуть адвокатами??
Абрахамія, і листа може написати… був би, третім…
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24.04.2024 00:24 Ответить
Тімур ...Іванов? Ху..ня якась, звучить май же як Саид Абрамович)) Шкода що затримали, напевне корисна людина була і на на своєму місці
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24.04.2024 00:30 Ответить
Розкрили укро-крота таки! Не зупиняйтесь!
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24.04.2024 00:30 Ответить
в рф-ії за хабар не затримують, а підвищують, тому це тільки привід, підґрунтя цього якісь інші, он вище пишуть різні домисли з цього приводу…
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24.04.2024 00:41 Ответить
Хіба тільки в рашке? Урсулу Фон дер Ляєн підозрюють у корупції із закупівлями вакцин, а вона рветься очолити НАТО.
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24.04.2024 00:55 Ответить
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24.04.2024 00:44 Ответить
Це не той клоун, що перед ****** ручку на уазіку зломив? Схожи
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24.04.2024 00:50 Ответить
Відстаєм від па-раші. Яйцеголового рєзнікова не затримали.
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24.04.2024 00:51 Ответить
... .
.
..
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24.04.2024 00:56 Ответить
Зараз він в усьому зізнається, навіть в смерті пригожина признає свою вину.
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24.04.2024 01:33 Ответить
Был бы человек - статья найдеться
Типичные передел власти
Здается мне - кадирова (или другого) готовят на место шойгу
Начали чистить людей шойгу с фундамента
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24.04.2024 13:02 Ответить
А в Украине никого не задержали, наоборот, тех кто берет взятки и ворует поощряют.
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24.04.2024 01:25 Ответить
Скоро и пыню привлекут, сознается, шо работал на развал лаптеунтии. Буря, скоро грянет буря...
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24.04.2024 01:43 Ответить
А резніков пішов під оплески зеленого кагалу. Ми гірше навіть кацапстану
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24.04.2024 05:11 Ответить
Хах, Іванов - істінно руzzкій жид!
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24.04.2024 05:25 Ответить
Тимур! Туды его в качель.....
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24.04.2024 06:14 Ответить
А жаль.
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24.04.2024 06:39 Ответить
Тимура иванова сменят на ивана теймуразова,он им покажет,как нужно строить и пилить.
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24.04.2024 07:45 Ответить
Якось пох. Що там з нашими злодіями - Рєзніковими, Лієвими?
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24.04.2024 08:32 Ответить
А в УА, резніков на волі і навіть не відомо де.
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24.04.2024 10:54 Ответить
 
 