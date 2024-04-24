Заместителя Шойгу Иванова задержали на взятке

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", - говорится в сообщении.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск и медобеспечение Вооруженных сил РФ. Также курировал закупки товаров по гособоронзаказу.

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