Заместителя Шойгу Иванова задержали на взятке
Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщает Следственный комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", - говорится в сообщении.
Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск и медобеспечение Вооруженных сил РФ. Также курировал закупки товаров по гособоронзаказу.
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Всі які тільки можливо армійські закупки, все через нього.
Але все мало, сів ще й в крісло куратора по відбудові анексованих територій і Маріка в часності.
Побачивши набудоване, скільки грошей під це списано і відносно порожні власні кишені, в баштах кремля було прийнято рішення що пора мінять бо занадто зажрався.
цікаво що далі
Как отмечает "Медиазона", Иванов отвечает за крупные строительные проекты. В частности, под его руководством строился главный храм ВС РФ, подмосковный парк "Патриот", пункты базирования подводных лодок на Камчатке и космодром "Восточный", а до задержания он курировал проекты по восстановлению разрушенного Россией Мариуполя. Кроме того, Иванов, занимающий должность замглавы Минобороны с 2016 года, занимался организацией управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения, указывает ТАСС.
Абрахамія, і листа може написати… був би, третім…
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Типичные передел власти
Здается мне - кадирова (или другого) готовят на место шойгу
Начали чистить людей шойгу с фундамента