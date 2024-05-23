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В России заместителя Герасимова Шамарина задержали на взятке

Заступник Герасимова Вадим Шамарін заарештований у Росії

В России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Коммерсантъ".

Как отмечается, по уголовному делу о возможных махинациях у генерала провели обыск. В результате чего Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР (Следственного комитета России).

Издание сообщило, что Шамарина арестовали по делу о получении взятки в 235-м гарнизонном военном суде. После чего следователи обвинили арестованного генерала в получении взятки в особо крупном размере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стоит за организацией незаконной переправки тысяч мигрантов в Европу, - Туск

Ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Позже Иванова отправили в СИЗО.

Автор: 

взятка (6154) россия (95420) Герасимов Валерий (47)


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Топ комментарии
+14
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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23.05.2024 11:22
+6
Там взяточников задерживают, а у нас награждают. А, если, кому не нравится - тот работает на ворога.
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23.05.2024 11:26
+6
"Утамльониє сонцем"...
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23.05.2024 11:28
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Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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23.05.2024 11:22 Ответить
Не дивіться в їх бік вологими очима.
Корупція - це лише привід. Справжня причина - перерозподіл награбованого.
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23.05.2024 11:35 Ответить
А них зараз піар-акція.
- "Ми нє палучілі пі-зди на Украінє - ета всьо генерали разваравалі втарую армію міра. Фюрер надєялся шо всьо работаєт, а оно вон оно чьо"
Всі оці арешти просто пил в очі щоб відбілити мудрого ху-йла, який "не лоханувся" затіявши війну.
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23.05.2024 11:47 Ответить
Ага, і резнікови на волі!
Ги........
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23.05.2024 11:47 Ответить
У нас міг би зайнятися адвокатською практикою!
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23.05.2024 11:52 Ответить
Хахаха, майбутній дипломат,якщо по зеленому, тоже мені новини
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23.05.2024 11:23 Ответить
а перед цим закрили "Спартака" Попова.. схоже, чекісти взялися жостко за сапогів. цікаво, цікаво.. вчора ще й "хєнерал свр" "інсайд" видав: Дорогие подписчики и гости канала! Помощнику президента России Николаю Патрушеву сообщают, что в Генеральном штабе в среде генералов, практически сформирован заговор с целью свержения действующкй власти. Насколько этот доклад отображает действительное положение дел, узнаем уже скоро.
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23.05.2024 11:24 Ответить
Єнєралу вірити - таке собі.
Він місяцями пророкував "кризис в политбюро 2.0", який буцімто заважає сформувати фасад нового правітєльства. До останнього розповідав, аж поки одного чудового дня ми всі не побачили повністю оновлений уряд. Після цього єнєрал сказав, що криза тепер буде супроводжувати ПБ завжди - і замовк з цього приводу.
Так і з "бунтом" буде. Прєсєкут в останню мить.
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23.05.2024 11:32 Ответить
а я й не вірю, так почитую з цікавості. я там тільки вірю сводкам про втрати орків. а з приводу тих перехватів власті вліяєтєльною командою хенєрала, то перестав давно вірити у ці їхні плани-перехвати.. особливо після того, як вони оголосили, що ху йло в морозилці лежить з 26 жовтня минулого року... тобто були би вони там справді опозиційні чи справді вліятєльні, то вже давно перехватили би там ту власть...
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23.05.2024 11:52 Ответить
І правильно, що не вірите. Я теж читаю і не вірю. Ще доставляє гризня між неочекістами і "лібералами" в коментарях на Ютубі.
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23.05.2024 11:55 Ответить
І хто ж очолив той заколот? хєрасімов?
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23.05.2024 11:35 Ответить
мабуть пригожин з Куби повернеться і очолить. ))))
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23.05.2024 11:47 Ответить
Військові перестали бути недоторканими. Тепер в "дільож пірога" (а там трильйони, нагадую) полізли цивільні.

В 2022 році, після перших великих втрат газпрому в ЄС, в засрашці і інших країнах, різко почався скотопадіж всіляких непримітних функціонерів (які, вірогідно, контролювали ланцюжки відмивання бабла, трафіку грошей на підкуп тощо).

В диктатурах прийнято фізично знищувати тих, хто "нє оправдал ожіданій". Тож, сподіваємось, це все тільки перші ластівки. І в засрашці трапиться свій "37й рік", коли мгб/нквд перестріляло всю верхівку ркка.

Звісно, надій на такий класний поворот для України - мало. Але гризня під ковдрою в засрашці явно розпочинається - бабла все менше, недоторкані вчора - сьогодні або дохнуть в літаках, або сидять на допитах в скр...
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23.05.2024 11:37 Ответить
так, надій мало. тож не варто їх плекати. навіть якщо вони там перегризуться, то вони все одно не відчепляться від України, бо.. вони там всі в кремлі чекісти/імперці (хоч і цивільні) + а де ще вкрасти, якщо не на війні. тому війна їм там усім вигідна. а те на бидло їм плювати. і далі будуть гнати в Україну їх на м'ясо.. закінчення війни для тих всіх кремлівських і чекістських - це їм пестець, як фінансовий, так і фізичний. тому будуть вони там триматися до кінця, поки народ їх звідти не винесе. або військові, які збунтуються. тут теж є надія. невеличка. проте є. ще кілька сотень тисяч двухсотиз орків заїде на рашу, то ймовірність військового бунту стане ще більшою
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23.05.2024 11:59 Ответить
>то ймовірність військового бунту стане ще більшою

Такий сценарій - майже невідворотний для диктатур за умови військових невдач або недосягнення, довготривалого, розпіарених цілей.

Нагадую, що революція 1905-6 років сталася після військових невдач засрашки та сотень тисяч гробів - після поразки у війні з Японією. А революції 1917 року трапились після низки невдалих операцій 1915-16 років, сотень тисяч гробів та інвалідів, що повернулись розказати суспільству про те, як там, на фронті. І розвал імперії стався саме тому, що там насправді вже визрівав заколот одного з родичів імператора, тому фактично развалився репресивний апарат і державне управління. Що дозволило якимось міншовикам з есерами захопити в лютому владу і створити "тимчасовий уряд", далі ви знаєте.

Ну а нам найпростіша задача - протриматись до чергового розвалу імперії...
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23.05.2024 15:01 Ответить
Герасим, где заместитель ?

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23.05.2024 13:56 Ответить
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23.05.2024 20:34 Ответить
Там взяточников задерживают, а у нас награждают. А, если, кому не нравится - тот работает на ворога.
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23.05.2024 11:26 Ответить
А-ха-х.
Так і є. Цук, до сліз. Сурова "барьба с корупційні" в расіюшці...
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23.05.2024 11:30 Ответить
Там - це де?
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23.05.2024 11:37 Ответить
В вєлікой прєкрасной россіі, звичайно.
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23.05.2024 11:41 Ответить
Закручують гаики? - перед цим брали заступника шоигу - то почали ******* прямо при аресті
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23.05.2024 11:27 Ответить
"Утамльониє сонцем"...
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23.05.2024 11:28 Ответить
Почали жерти один одного. Готуємо попкорн.
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23.05.2024 11:30 Ответить
Ну а чого - керувати міноборони в засрашці поставили економіста (в них мо керує генштабом напряму, тобто війною зараз керує не військовй в засрашці). Тепер скр, не армійське відомство, не військовий прокурор, просто так потягнуло генерала, заступника начальника генштабу засрашки, на допити. Завтра без проблем цивільні прокурорські та менти почнуть "трусити" начальників частин.

Бо "вже можна" - військові, з-за невдач на фронті, перестали бути недоторканими.

І аби всі розуміли - це в якійсь Німеччині чи США, можливо, такі речі призвели б до зменшення корупції та підвищенню ефективності відповідних частин держмашини. Але в засрашці це, гарантовано, призведе тільки до більшої корупції та більшого цінника відповідних дій. І ні в якому разі до покращення ефективності МО/Генштаба...
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23.05.2024 11:30 Ответить
"Економіста" вони поставили тому що очевидно стало не хватать бабла на війну.
Просто фюрер дивиться шо по ТВ "растьот процент жиров", а в реалі бабки уходять як в пісок. Ну і вирішив, по простому, шо ворують.
Воно канєшно так, але проблему це не вирішить...
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23.05.2024 11:36 Ответить
Звісно не вирішить. Але ж нам і не треба, аби "проблема вирішувалась"!

Бо, правду не приховаєш, одним з найбільших факторів невдач засрашки на фронтах є тотальна корупція в засрашці на всіх рівнях. З-за розмірів якої виявилось, наприклад, що запаси техніки на базах зберігання, придатні для відновлення - ДУЖЕ обмежені (САУ Гіацинт вже скінчились, піони/тюльпани - на межі, бтр/бмп просто тупо немає). А "найновіше обладнання", на яке витрачались трильйони з 2007 року (початку реформ Сердюкова), виявилось або відвертим гімном, або у війська постачалось настільки фрагментарно (при заявах про постачання в сотні тисяч комплектів), що скінчилось в нуль вже через квартал боїв в Україні (почитайте, що то таке "ратнік" і скільки зараз його у військах расрашки).
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23.05.2024 11:52 Ответить
На Київ повзла доволі *******, добре озброєна армія. І її розбили. Пам'ятаєте вулицю Вокзальну в Бучі - там горіла новенька техніка, і пі-дори дохлі були в чудовій формі.
Це зараз вони розказують шо "армію разворовалі", тому що інакше виходить шо втарая армія просто лайно...
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23.05.2024 12:06 Ответить
А в Україні, - чергового екс-заступника єрмака, з «дивними» сумами млн грн !!
Співпадіння….
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23.05.2024 11:32 Ответить
а нам що з того..., нічого ж не зміниться...
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23.05.2024 11:37 Ответить
це він хабарі брав й з за цього залетів, того, шо в нього брата не було, який би цим займався )))
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23.05.2024 11:49 Ответить
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23.05.2024 11:55 Ответить
Не розумію радості коментуючих. Для нас це дуже погано - це значить що русня прибирає корупціонерів з армії і її армія стає ефективнішою.

У нас ця проблема не вирішується і цілком можливо, що наша маленька совєтська армія може залишитися більш совєтською ніж велика.
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23.05.2024 11:58 Ответить
кацапи використовують корупцію проти України, як зброю
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23.05.2024 12:08 Ответить
вся путянська система була побудована на лояльності до вищої ланки влади за дозвіл красти. тепер проходить демонтаж цієї системи і лояльність за можилвість покрасти заміняється на лояльність від страху. питання чи це лише точкові зміни спрямовані на втративших довіру особ, чи тотальна зміна всієї системи на північно-корейську?
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23.05.2024 12:07 Ответить
таварисщ сталин, праизошла чудовищная ашипка!
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23.05.2024 12:26 Ответить
Eto pokazuxa,novy ministr takze imejet i vili i dvorci ,vet takze ukral.Smeniat odnix na drugix ne luce
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23.05.2024 12:29 Ответить
Немає там ніякого хабаря. Він головний по розкраданню коштів. Це саме його напрямок. В ОПі по тих же схемах тирили.
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23.05.2024 12:47 Ответить
Жадину взяли!
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23.05.2024 13:12 Ответить
Змова рашгенералів? А чому б і ні..
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23.05.2024 15:31 Ответить
 
 