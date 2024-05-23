В России заместителя Герасимова Шамарина задержали на взятке
В России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Коммерсантъ".
Как отмечается, по уголовному делу о возможных махинациях у генерала провели обыск. В результате чего Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР (Следственного комитета России).
Издание сообщило, что Шамарина арестовали по делу о получении взятки в 235-м гарнизонном военном суде. После чего следователи обвинили арестованного генерала в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.
Позже Иванова отправили в СИЗО.
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Ги...
Корупція - це лише привід. Справжня причина - перерозподіл награбованого.
- "Ми нє палучілі пі-зди на Украінє - ета всьо генерали разваравалі втарую армію міра. Фюрер надєялся шо всьо работаєт, а оно вон оно чьо"
Всі оці арешти просто пил в очі щоб відбілити мудрого ху-йла, який "не лоханувся" затіявши війну.
Ги........
Він місяцями пророкував "кризис в политбюро 2.0", який буцімто заважає сформувати фасад нового правітєльства. До останнього розповідав, аж поки одного чудового дня ми всі не побачили повністю оновлений уряд. Після цього єнєрал сказав, що криза тепер буде супроводжувати ПБ завжди - і замовк з цього приводу.
Так і з "бунтом" буде. Прєсєкут в останню мить.
В 2022 році, після перших великих втрат газпрому в ЄС, в засрашці і інших країнах, різко почався скотопадіж всіляких непримітних функціонерів (які, вірогідно, контролювали ланцюжки відмивання бабла, трафіку грошей на підкуп тощо).
В диктатурах прийнято фізично знищувати тих, хто "нє оправдал ожіданій". Тож, сподіваємось, це все тільки перші ластівки. І в засрашці трапиться свій "37й рік", коли мгб/нквд перестріляло всю верхівку ркка.
Звісно, надій на такий класний поворот для України - мало. Але гризня під ковдрою в засрашці явно розпочинається - бабла все менше, недоторкані вчора - сьогодні або дохнуть в літаках, або сидять на допитах в скр...
Такий сценарій - майже невідворотний для диктатур за умови військових невдач або недосягнення, довготривалого, розпіарених цілей.
Нагадую, що революція 1905-6 років сталася після військових невдач засрашки та сотень тисяч гробів - після поразки у війні з Японією. А революції 1917 року трапились після низки невдалих операцій 1915-16 років, сотень тисяч гробів та інвалідів, що повернулись розказати суспільству про те, як там, на фронті. І розвал імперії стався саме тому, що там насправді вже визрівав заколот одного з родичів імператора, тому фактично развалився репресивний апарат і державне управління. Що дозволило якимось міншовикам з есерами захопити в лютому владу і створити "тимчасовий уряд", далі ви знаєте.
Ну а нам найпростіша задача - протриматись до чергового розвалу імперії...
Так і є. Цук, до сліз. Сурова "барьба с корупційні" в расіюшці...
Бо "вже можна" - військові, з-за невдач на фронті, перестали бути недоторканими.
І аби всі розуміли - це в якійсь Німеччині чи США, можливо, такі речі призвели б до зменшення корупції та підвищенню ефективності відповідних частин держмашини. Але в засрашці це, гарантовано, призведе тільки до більшої корупції та більшого цінника відповідних дій. І ні в якому разі до покращення ефективності МО/Генштаба...
Просто фюрер дивиться шо по ТВ "растьот процент жиров", а в реалі бабки уходять як в пісок. Ну і вирішив, по простому, шо ворують.
Воно канєшно так, але проблему це не вирішить...
Бо, правду не приховаєш, одним з найбільших факторів невдач засрашки на фронтах є тотальна корупція в засрашці на всіх рівнях. З-за розмірів якої виявилось, наприклад, що запаси техніки на базах зберігання, придатні для відновлення - ДУЖЕ обмежені (САУ Гіацинт вже скінчились, піони/тюльпани - на межі, бтр/бмп просто тупо немає). А "найновіше обладнання", на яке витрачались трильйони з 2007 року (початку реформ Сердюкова), виявилось або відвертим гімном, або у війська постачалось настільки фрагментарно (при заявах про постачання в сотні тисяч комплектів), що скінчилось в нуль вже через квартал боїв в Україні (почитайте, що то таке "ратнік" і скільки зараз його у військах расрашки).
Це зараз вони розказують шо "армію разворовалі", тому що інакше виходить шо втарая армія просто лайно...
Співпадіння….
У нас ця проблема не вирішується і цілком можливо, що наша маленька совєтська армія може залишитися більш совєтською ніж велика.