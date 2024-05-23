В России заместителя Герасимова Шамарина задержали на взятке

В России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Коммерсантъ".

Как отмечается, по уголовному делу о возможных махинациях у генерала провели обыск. В результате чего Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР (Следственного комитета России).

Издание сообщило, что Шамарина арестовали по делу о получении взятки в 235-м гарнизонном военном суде. После чего следователи обвинили арестованного генерала в получении взятки в особо крупном размере.

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Ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Позже Иванова отправили в СИЗО.