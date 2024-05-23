УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5351 відвідувач онлайн
Новини
6 461 41

У Росії заступника Герасимова Шамаріна затримали на хабарі

Заступник Герасимова Вадим Шамарін заарештований у Росії

У Росії заарештували начальника Головного управління зв’язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він є заступником начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Коммерсантъ".

Як зазначається, у кримінальній справі про можливі махінації у генерала відбувся обшук. Внаслідок чого Шамаріна доставили на допит у Головне військове слідче управління СКР (Слідчого комітету Росії).

Видання повідомило, що Шамаріна заарештували у справі про одержання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді. Після чого слідчі звинуватили заарештованого генерала в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівника Головного управління кадрів Міноборони РФ Кузнєцова затримали у Москві, - ЗМ

Раніше повідомлялося, що заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Пізніше Іванова відправили в СІЗО.

Автор: 

хабар (4696) росія (65035) Герасимов Валерій (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
показати весь коментар
23.05.2024 11:22
+6
Там взяточников задерживают, а у нас награждают. А, если, кому не нравится - тот работает на ворога.
показати весь коментар
23.05.2024 11:26
+6
"Утамльониє сонцем"...
показати весь коментар
23.05.2024 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
показати весь коментар
23.05.2024 11:22 Відповісти
Не дивіться в їх бік вологими очима.
Корупція - це лише привід. Справжня причина - перерозподіл награбованого.
показати весь коментар
23.05.2024 11:35 Відповісти
А них зараз піар-акція.
- "Ми нє палучілі пі-зди на Украінє - ета всьо генерали разваравалі втарую армію міра. Фюрер надєялся шо всьо работаєт, а оно вон оно чьо"
Всі оці арешти просто пил в очі щоб відбілити мудрого ху-йла, який "не лоханувся" затіявши війну.
показати весь коментар
23.05.2024 11:47 Відповісти
Ага, і резнікови на волі!
Ги........
показати весь коментар
23.05.2024 11:47 Відповісти
У нас міг би зайнятися адвокатською практикою!
показати весь коментар
23.05.2024 11:52 Відповісти
Хахаха, майбутній дипломат,якщо по зеленому, тоже мені новини
показати весь коментар
23.05.2024 11:23 Відповісти
а перед цим закрили "Спартака" Попова.. схоже, чекісти взялися жостко за сапогів. цікаво, цікаво.. вчора ще й "хєнерал свр" "інсайд" видав: Дорогие подписчики и гости канала! Помощнику президента России Николаю Патрушеву сообщают, что в Генеральном штабе в среде генералов, практически сформирован заговор с целью свержения действующкй власти. Насколько этот доклад отображает действительное положение дел, узнаем уже скоро.
показати весь коментар
23.05.2024 11:24 Відповісти
Єнєралу вірити - таке собі.
Він місяцями пророкував "кризис в политбюро 2.0", який буцімто заважає сформувати фасад нового правітєльства. До останнього розповідав, аж поки одного чудового дня ми всі не побачили повністю оновлений уряд. Після цього єнєрал сказав, що криза тепер буде супроводжувати ПБ завжди - і замовк з цього приводу.
Так і з "бунтом" буде. Прєсєкут в останню мить.
показати весь коментар
23.05.2024 11:32 Відповісти
а я й не вірю, так почитую з цікавості. я там тільки вірю сводкам про втрати орків. а з приводу тих перехватів власті вліяєтєльною командою хенєрала, то перестав давно вірити у ці їхні плани-перехвати.. особливо після того, як вони оголосили, що ху йло в морозилці лежить з 26 жовтня минулого року... тобто були би вони там справді опозиційні чи справді вліятєльні, то вже давно перехватили би там ту власть...
показати весь коментар
23.05.2024 11:52 Відповісти
І правильно, що не вірите. Я теж читаю і не вірю. Ще доставляє гризня між неочекістами і "лібералами" в коментарях на Ютубі.
показати весь коментар
23.05.2024 11:55 Відповісти
І хто ж очолив той заколот? хєрасімов?
показати весь коментар
23.05.2024 11:35 Відповісти
мабуть пригожин з Куби повернеться і очолить. ))))
показати весь коментар
23.05.2024 11:47 Відповісти
Військові перестали бути недоторканими. Тепер в "дільож пірога" (а там трильйони, нагадую) полізли цивільні.

В 2022 році, після перших великих втрат газпрому в ЄС, в засрашці і інших країнах, різко почався скотопадіж всіляких непримітних функціонерів (які, вірогідно, контролювали ланцюжки відмивання бабла, трафіку грошей на підкуп тощо).

В диктатурах прийнято фізично знищувати тих, хто "нє оправдал ожіданій". Тож, сподіваємось, це все тільки перші ластівки. І в засрашці трапиться свій "37й рік", коли мгб/нквд перестріляло всю верхівку ркка.

Звісно, надій на такий класний поворот для України - мало. Але гризня під ковдрою в засрашці явно розпочинається - бабла все менше, недоторкані вчора - сьогодні або дохнуть в літаках, або сидять на допитах в скр...
показати весь коментар
23.05.2024 11:37 Відповісти
так, надій мало. тож не варто їх плекати. навіть якщо вони там перегризуться, то вони все одно не відчепляться від України, бо.. вони там всі в кремлі чекісти/імперці (хоч і цивільні) + а де ще вкрасти, якщо не на війні. тому війна їм там усім вигідна. а те на бидло їм плювати. і далі будуть гнати в Україну їх на м'ясо.. закінчення війни для тих всіх кремлівських і чекістських - це їм пестець, як фінансовий, так і фізичний. тому будуть вони там триматися до кінця, поки народ їх звідти не винесе. або військові, які збунтуються. тут теж є надія. невеличка. проте є. ще кілька сотень тисяч двухсотиз орків заїде на рашу, то ймовірність військового бунту стане ще більшою
показати весь коментар
23.05.2024 11:59 Відповісти
>то ймовірність військового бунту стане ще більшою

Такий сценарій - майже невідворотний для диктатур за умови військових невдач або недосягнення, довготривалого, розпіарених цілей.

Нагадую, що революція 1905-6 років сталася після військових невдач засрашки та сотень тисяч гробів - після поразки у війні з Японією. А революції 1917 року трапились після низки невдалих операцій 1915-16 років, сотень тисяч гробів та інвалідів, що повернулись розказати суспільству про те, як там, на фронті. І розвал імперії стався саме тому, що там насправді вже визрівав заколот одного з родичів імператора, тому фактично развалився репресивний апарат і державне управління. Що дозволило якимось міншовикам з есерами захопити в лютому владу і створити "тимчасовий уряд", далі ви знаєте.

Ну а нам найпростіша задача - протриматись до чергового розвалу імперії...
показати весь коментар
23.05.2024 15:01 Відповісти
Герасим, где заместитель ?

показати весь коментар
23.05.2024 13:56 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2024 20:34 Відповісти
Там взяточников задерживают, а у нас награждают. А, если, кому не нравится - тот работает на ворога.
показати весь коментар
23.05.2024 11:26 Відповісти
А-ха-х.
Так і є. Цук, до сліз. Сурова "барьба с корупційні" в расіюшці...
показати весь коментар
23.05.2024 11:30 Відповісти
Там - це де?
показати весь коментар
23.05.2024 11:37 Відповісти
В вєлікой прєкрасной россіі, звичайно.
показати весь коментар
23.05.2024 11:41 Відповісти
Закручують гаики? - перед цим брали заступника шоигу - то почали ******* прямо при аресті
показати весь коментар
23.05.2024 11:27 Відповісти
"Утамльониє сонцем"...
показати весь коментар
23.05.2024 11:28 Відповісти
Почали жерти один одного. Готуємо попкорн.
показати весь коментар
23.05.2024 11:30 Відповісти
Ну а чого - керувати міноборони в засрашці поставили економіста (в них мо керує генштабом напряму, тобто війною зараз керує не військовй в засрашці). Тепер скр, не армійське відомство, не військовий прокурор, просто так потягнуло генерала, заступника начальника генштабу засрашки, на допити. Завтра без проблем цивільні прокурорські та менти почнуть "трусити" начальників частин.

Бо "вже можна" - військові, з-за невдач на фронті, перестали бути недоторканими.

І аби всі розуміли - це в якійсь Німеччині чи США, можливо, такі речі призвели б до зменшення корупції та підвищенню ефективності відповідних частин держмашини. Але в засрашці це, гарантовано, призведе тільки до більшої корупції та більшого цінника відповідних дій. І ні в якому разі до покращення ефективності МО/Генштаба...
показати весь коментар
23.05.2024 11:30 Відповісти
"Економіста" вони поставили тому що очевидно стало не хватать бабла на війну.
Просто фюрер дивиться шо по ТВ "растьот процент жиров", а в реалі бабки уходять як в пісок. Ну і вирішив, по простому, шо ворують.
Воно канєшно так, але проблему це не вирішить...
показати весь коментар
23.05.2024 11:36 Відповісти
Звісно не вирішить. Але ж нам і не треба, аби "проблема вирішувалась"!

Бо, правду не приховаєш, одним з найбільших факторів невдач засрашки на фронтах є тотальна корупція в засрашці на всіх рівнях. З-за розмірів якої виявилось, наприклад, що запаси техніки на базах зберігання, придатні для відновлення - ДУЖЕ обмежені (САУ Гіацинт вже скінчились, піони/тюльпани - на межі, бтр/бмп просто тупо немає). А "найновіше обладнання", на яке витрачались трильйони з 2007 року (початку реформ Сердюкова), виявилось або відвертим гімном, або у війська постачалось настільки фрагментарно (при заявах про постачання в сотні тисяч комплектів), що скінчилось в нуль вже через квартал боїв в Україні (почитайте, що то таке "ратнік" і скільки зараз його у військах расрашки).
показати весь коментар
23.05.2024 11:52 Відповісти
На Київ повзла доволі *******, добре озброєна армія. І її розбили. Пам'ятаєте вулицю Вокзальну в Бучі - там горіла новенька техніка, і пі-дори дохлі були в чудовій формі.
Це зараз вони розказують шо "армію разворовалі", тому що інакше виходить шо втарая армія просто лайно...
показати весь коментар
23.05.2024 12:06 Відповісти
А в Україні, - чергового екс-заступника єрмака, з «дивними» сумами млн грн !!
Співпадіння….
показати весь коментар
23.05.2024 11:32 Відповісти
а нам що з того..., нічого ж не зміниться...
показати весь коментар
23.05.2024 11:37 Відповісти
це він хабарі брав й з за цього залетів, того, шо в нього брата не було, який би цим займався )))
показати весь коментар
23.05.2024 11:49 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2024 11:55 Відповісти
Не розумію радості коментуючих. Для нас це дуже погано - це значить що русня прибирає корупціонерів з армії і її армія стає ефективнішою.

У нас ця проблема не вирішується і цілком можливо, що наша маленька совєтська армія може залишитися більш совєтською ніж велика.
показати весь коментар
23.05.2024 11:58 Відповісти
кацапи використовують корупцію проти України, як зброю
показати весь коментар
23.05.2024 12:08 Відповісти
вся путянська система була побудована на лояльності до вищої ланки влади за дозвіл красти. тепер проходить демонтаж цієї системи і лояльність за можилвість покрасти заміняється на лояльність від страху. питання чи це лише точкові зміни спрямовані на втративших довіру особ, чи тотальна зміна всієї системи на північно-корейську?
показати весь коментар
23.05.2024 12:07 Відповісти
таварисщ сталин, праизошла чудовищная ашипка!
показати весь коментар
23.05.2024 12:26 Відповісти
Eto pokazuxa,novy ministr takze imejet i vili i dvorci ,vet takze ukral.Smeniat odnix na drugix ne luce
показати весь коментар
23.05.2024 12:29 Відповісти
Немає там ніякого хабаря. Він головний по розкраданню коштів. Це саме його напрямок. В ОПі по тих же схемах тирили.
показати весь коментар
23.05.2024 12:47 Відповісти
Жадину взяли!
показати весь коментар
23.05.2024 13:12 Відповісти
Змова рашгенералів? А чому б і ні..
показати весь коментар
23.05.2024 15:31 Відповісти
 
 