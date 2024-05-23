У Росії заступника Герасимова Шамаріна затримали на хабарі

У Росії заарештували начальника Головного управління зв’язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він є заступником начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Коммерсантъ".

Як зазначається, у кримінальній справі про можливі махінації у генерала відбувся обшук. Внаслідок чого Шамаріна доставили на допит у Головне військове слідче управління СКР (Слідчого комітету Росії).

Видання повідомило, що Шамаріна заарештували у справі про одержання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді. Після чого слідчі звинуватили заарештованого генерала в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

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Раніше повідомлялося, що заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Пізніше Іванова відправили в СІЗО.