Керівника Головного управління кадрів Міноборони РФ Кузнєцова затримали у Москві, - ЗМІ
У РФ затримано начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Він є підозрюваним у кримінальній справі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Відомо, що генерал-лейтенанта Кузнєцова затримали як підозрюваного у кримінальному злочині. Розслідуванням справи займається Головне військово-слідче управління СК РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Що відомо про Кузнєцова?
У 2010 році Юрія Кузнєцова було призначено начальником 8-го управління Генштабу ЗС РФ, а в травні 2023 року - начальником Головного управління кадрів.
За даними прокремлівських ЗМІ, генералу Кузнєцову ставлять у провину щось раніше скоєне на посаді, коли він служив головою Служби захисту держтаємниці Міноборони.
РосЗМІ повідомляють, що Кузнєцова "витягли з ліжка" та відвезли на допит.
Видання The Moscow Times зазначає, що затримання відбуваються на тлі відставки міністра оборони Сергія Шойгу, і цитує прокремлівського військового блогера "Рибаря": "Почалися передбачувані чистки в Міноборони: у тому числі щодо людей, які так чи інакше забруднені в неприємних епізодах".
Відставка Шойгу
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.
За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу.
Коментуючи відставку Шойгу, у Держдепі США заявили, що Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні.
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там причини явно інші, скоріш за все почали зачищати лояльних олєнєводу кацапів.
а войовничість посилили Америка та Британія.
так шо все ОК з моїм годинником, це в тебе щось не дуже з причинно-наслідковими зв'язками.
у нас коли когось арештують крім патріотів???
купа справ на оточення президента
купа справ по МО
тепер вже пішли бабки на "фортифікацію
я вже не кажу про монулі держзради...
де провадження???
а нема нікуя...
південь розмінував ОДИЕ воїн, який виявився навіть не сапером
СВЕ, ,,,ЗДЄЦ!!!!
всі стали послами!!!!
А в Бога не тільки ви один вірите, я теж вірю, як і багато українців. і робити подібні заяви, як ви робите, що ви вірите в Бога, а хтось замість Бога вірить в міць гебнявого режиму - то це ви **********.
ЗСУ допоможуть перемогти тільки війська Антипутінської коаліції і в рази збільшені поставки зброї. коли вони тут будуть і чи будуть вони тут взагалі - це питання.
Головне - кого поставлять, а не кого знімуть.
Новий їх міністр "оборони" - промисловник, а не воєнний. Тож можна очікувати більше якісної зброї для русні, що дуже і дуже для нас погано.
шойгу свого часу поставили замість Сердюкова, який несамовито розпилював зс рф.
https://youtu.be/XMWfhLMeUYc?si=eUwHgIVnb8-9r36-
Нечувана річ,якщо касапи вийшли на начальника кадрів зсрф із-за опублікованих матеріалів за рішенням будаги.В іншій країні,за злив джерела агентурної мережі високого рівня,не лише звільнили б начальника,а і арештували.