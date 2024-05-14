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Керівника Головного управління кадрів Міноборони РФ Кузнєцова затримали у Москві, - ЗМІ

Начальник Головного управління кадрів Міноборони РФ Юрій Кузнєцов

У РФ затримано начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Він є підозрюваним у кримінальній справі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Відомо, що генерал-лейтенанта Кузнєцова затримали як підозрюваного у кримінальному злочині. Розслідуванням справи займається Головне військово-слідче управління СК РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Що відомо про Кузнєцова?

У 2010 році Юрія Кузнєцова було призначено начальником 8-го управління Генштабу ЗС РФ, а в травні 2023 року - начальником Головного управління кадрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ допитала першого заступника міністра оборони Шойгу Цалікова у справі про корупцію в міністерстві, - британська розвідка

За даними прокремлівських ЗМІ, генералу Кузнєцову ставлять у провину щось раніше скоєне на посаді, коли він служив головою Служби захисту держтаємниці Міноборони.

РосЗМІ повідомляють, що Кузнєцова "витягли з ліжка" та відвезли на допит.

Видання The Moscow Times зазначає, що затримання відбуваються на тлі відставки міністра оборони Сергія Шойгу, і цитує прокремлівського військового блогера "Рибаря": "Почалися передбачувані чистки в Міноборони: у тому числі щодо людей, які так чи інакше забруднені в неприємних епізодах".

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Відставка Шойгу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу.

Коментуючи відставку Шойгу, у Держдепі США заявили, що Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні.

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Автор: 

росія (65007) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+14
О! Сталінські чистки🤞👏 хоч би не зглазить🤫
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14.05.2024 08:22
+12
Фюрер сситься пєрєворота. Божевільні дуже підозрілі...
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14.05.2024 08:26
+9
Якось пофіг що там у коцапів. У нас всі вороги займають посади. Навіть яєчні вори тепер посли.
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14.05.2024 08:31
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Тєбя посодют-а ти нє воруй
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14.05.2024 08:19 Відповісти
за крадіжки на паРаші не садять, принаймні топ-крадіїв.
там причини явно інші, скоріш за все почали зачищати лояльних олєнєводу кацапів.
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14.05.2024 10:32 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялися!
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14.05.2024 08:21 Відповісти
О! Сталінські чистки🤞👏 хоч би не зглазить🤫
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14.05.2024 08:22 Відповісти
Сталінськи чистки лише посилили войовничість СССР
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14.05.2024 08:26 Відповісти
яка войовничість? ти про що? сталінські чистки призвели до того, що сталін подихав у власній блювоті та сциклиннях, а через нього просто переступали і чекали поки подохне, навіть не добивали з милості.
а войовничість посилили Америка та Британія.
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14.05.2024 10:35 Відповісти
У Вас трохи годинник збився: Чистки почалися в 37-му, а помер Сталін в 53-му.
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14.05.2024 10:59 Відповісти
у мене як раз все впоряді з годинником. а войовничість в 41-му, 42-му та 43-му роках була дуже "висока", трохи нижче плінтуса, якраз завдяки чисткам. а там сраліну змогли якось пояснити, шо ще трохи "почистиш" і нам взагалі хана, то ж чистки майже припинилися, навіть реабілітували деяких "зачищених", та пішла допомога від США, Британії, Австралії та інших ось та войовничість і посилилася, а не завдяки чисткам, як ти вигадав. після війни ж сралін знову почав затягувати гайки і "дозачистився" до того, що я написав вище.
так шо все ОК з моїм годинником, це в тебе щось не дуже з причинно-наслідковими зв'язками.
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14.05.2024 12:50 Відповісти
пох...й що у орків...
у нас коли когось арештують крім патріотів???
купа справ на оточення президента
купа справ по МО
тепер вже пішли бабки на "фортифікацію
я вже не кажу про монулі держзради...
де провадження???
а нема нікуя...
південь розмінував ОДИЕ воїн, який виявився навіть не сапером
СВЕ, ,,,ЗДЄЦ!!!!
всі стали послами!!!!
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14.05.2024 09:20 Відповісти
Треба приаиняти це зелене ********! Але як🤔
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14.05.2024 09:37 Відповісти
А теперь Конашенкова ...я сказал Конашенкова !!!
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14.05.2024 08:26 Відповісти
Фюрер сситься пєрєворота. Божевільні дуже підозрілі...
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14.05.2024 08:26 Відповісти
Перше, шо приходить на думку. Скоріш за все так і є. Таким чином той віддаляє невдоволених від можливостей керувати хоч якимись збройними формуваннями. Але, якщо це так, то такі рокіровки вже не принесуть бажаної безпеки. Перевороту бути. Інша справа, хто затіє цей ГКЧП і хто буде при владі. Бо враховуючи усю туполобість рашиського керування, там толкових і адекватних просто немає.
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14.05.2024 08:38 Відповісти
З врахуванням інформації, що давно вже гуляє - так то патрушев прибирає невгодних, а пу! - десь у холодильнику захований, а може спалений. А замість нього - шоу двійників.
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14.05.2024 08:58 Відповісти
Цілком погоджуюсь. Особливо про пу.
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14.05.2024 09:48 Відповісти
основне, що тут може прийти на думку - це те, що кацапи закусили вудила і вичищають із влади, з армії слабкі і корумповані елементи для того, щоб підвищити ефективність оборонки, армії, а також змінімізувати тотальну корупцію в оборонній сфері. тобто тут для України зовсім немає причин для зловтішань чи радості. такі перестановки і чистки там нам точно не на користь.
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14.05.2024 09:04 Відповісти
корупція-сосієутворіючий елемент,взялися за дуже небезпечну справу.
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14.05.2024 09:18 Відповісти
за яку справу? продовжуєте вірити, що Шойгу піде на кремль як пригожин? )
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14.05.2024 09:47 Відповісти
сьогодні шойгу завтра хтось інший.загроза може об'єднати.
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14.05.2024 09:56 Відповісти
загроза може об'єднати для чого? для повалення режиму? чи для посилення війни проти України? якщо ви обираєте перше, то мені вас шкода, бо це дуже неадекватна оцінка. якщо оберете друге - то це і є реальність нинішня. для них більша загроза - це війна проти України, бо якщо посиплеться їхній фронт, то там їм усім прийде піста... якщо ви мали на увазі під загрозою загрозу втратити свої статки, то ви знову помилилися, бо Шойгу ж не посадили у в'язницю, а перевели на пенсійну посаду, що означає - накрався, то сиди і мовчи. дай дорогу іншим, які не тільки красти будуть, проте ще й принесуть користь атєчєству. а будеш виступати, то підеш вслід за Івановим чи взагалі новічка скуштуєш або тромб обірветься. така там нинішня реальність. і притомним українцям її слід сприймати саме так, а не вірити у якусь дичину від хєнєрали чи соловья про міфічний піріхват власті, який соловєй обіцяє ще з 2015-го року...
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14.05.2024 10:10 Відповісти
Звичайно об'єднати проти репресивного апарату.можливо не всім кацапським керівникам сподобається перспектива повернення у 1937 рік.наприклад як об'єдналися проти Берії.або проти Жукова який мріяв захопити владу тощо.
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14.05.2024 10:18 Відповісти
не будьте наївним.. берія, жуков, патрушев, ху йло, васіліч, чемезов, корольов - то все кулуарні склоки, а режим один і той же.. хто б там не був біля керма зараз у цьому режимі - закінчення війни і виведення військ чекати нам не варто... теоретично можливо, проте по факту це виглядає нереально. якби вони там між собою не гризлись за потоки, об'єднані вони в одному - продовжувати і далі своє "сво", лякати світ ядеркою і просити переговорів про замороження війни там, де лінія фронту. бо якщо хтось там ляпне про закінчення війни і вихід з Криму та інших окупованих українських земель, то тоді на вулиці можуть вийти ті упороті зетніки і реально гнати в шию той режим за просрану війну і прідатєльство атєчєства.. може таке бути? може. як тільки російська імперія вийшла із 1-ї Світової війни, тут же народ скинув імператора.
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14.05.2024 10:35 Відповісти
А "склоки"мають можливість переростати у конфлікти та війни.не хочу забігати наперед але й виведення військ цілком можливе.Ви вірите у міць кацапського режиму а я у Бога та вищу справедливість' які допоможуть ЗСУ перемогти.
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14.05.2024 14:16 Відповісти
я не те, що вірю у міць цього гебнявого режиму, я просто не тішу себе ілюзіями, що він розпадеться через гризню між вежами в кремлі і через крах того режиму кацапи закінчать війну і виведуть війська з України. з огляду на нинішні події, то там той режим тільки укріплюється. а ще як почали саджати корупціонерів неугодних, а також ті гоніння лгбт представників, то народ там це тільки ще більше підтримає і буде молитися на ху йла/васіліча..
А в Бога не тільки ви один вірите, я теж вірю, як і багато українців. і робити подібні заяви, як ви робите, що ви вірите в Бога, а хтось замість Бога вірить в міць гебнявого режиму - то це ви **********.

ЗСУ допоможуть перемогти тільки війська Антипутінської коаліції і в рази збільшені поставки зброї. коли вони тут будуть і чи будуть вони тут взагалі - це питання.
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14.05.2024 17:30 Відповісти
Та да. Ху-йло відомий борцун з корупцією...
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14.05.2024 09:22 Відповісти
не борцун, а кришуватєль корупції. і зараз, а це вже головне, настали такі часи у них, що красти так, як крали уже не на часі і потрібно займатись плотно оборонкою і війною... та й за ці жирні роки вони там вже накрали стільки, що якщо вони зараз програють війну, то там їм усім відразу піста. якщо не через Гаагу, то свої пришиють при розбірках.
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14.05.2024 09:31 Відповісти
Настали часи, коли фуйло здохло і нікому стало покривати корупційні схеми.до влади прийшли старі совки які пробують закручувати гайки.
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14.05.2024 14:18 Відповісти
і таки закрутять вони ці гайки. хтось з аналітиків зробив слушне зауваження, що ху йло зробило висновки з розвалу совка, а саме нагодував свій голодний люмпен (нема совкових черг і дефіциту) і практично знищив свободу слова замість помилки горбачова із гласністю. ну а перед цим паралельно запустив геббельсовську пропаганду. маси люмпену ненавидять олігархів і коли олігархи почнуть до режиму бикувати, то люмпен швидше підтримає режим, а не олігархів, бо холодильник поки ще не порожній. і надіятись на ваші сподівання, що при закручуванні тих гайок там може зірвати різьбу я би точно не став. не той там народ..
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14.05.2024 16:41 Відповісти
тільки от є одна деталь, яка руйнує твою модель: корупціонер не бореться з корупцією, тільки з конкурентами.
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14.05.2024 10:37 Відповісти
в даному випадку не так з конкурентами, як з неефективними менеджерами. так буде точніше. бо який з оленєвода ефективний менеджер? от його і прибрали. його ще весною 22-го ху йло хотіло прибрати і навіть відсторонило від керівництва на кілька місяців. але тоді прибирати злякалося, бо це був би сигнал для світу про розбірки в тому лепрозорії, що режим дав тріщину і т.д і т.п. тож почекали слушного моменту з інавгурацією і перезатвердженням уряду. і під той шумок змістили олєнєвода. а щоб мовчав, то дали йому досить непогану посаду. садити чи давати новічка - то якось сильно шухерно навіть для тих упоротих чекістів, бо все таки олєнєвод досить відома і публічна особа.
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14.05.2024 10:54 Відповісти
Якось пофіг що там у коцапів. У нас всі вороги займають посади. Навіть яєчні вори тепер посли.
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14.05.2024 08:31 Відповісти
Ну то хай собі затримують, серед цих терористів немає ні кращих, ні гірших, краще повідомте, коли затримають наших яйцекрадів, крадіїв мільярдів, які виділені для зхисних споруд на ТЕС, ГЕС, а також мільярдів, які виділені для захисних споруд для військових?
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14.05.2024 08:35 Відповісти
Можна їм позаздрити, у них борятьься з корупцією
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14.05.2024 08:39 Відповісти
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14.05.2024 08:43 Відповісти
Передушили б ті тварюки один одного , легше б дихалось усьому світу .
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14.05.2024 08:46 Відповісти
Не поспішав би радіти.
Головне - кого поставлять, а не кого знімуть.
Новий їх міністр "оборони" - промисловник, а не воєнний. Тож можна очікувати більше якісної зброї для русні, що дуже і дуже для нас погано.
шойгу свого часу поставили замість Сердюкова, який несамовито розпилював зс рф.
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14.05.2024 08:50 Відповісти
Хрючіть, крьісіть і катьітіть

https://youtu.be/XMWfhLMeUYc?si=eUwHgIVnb8-9r36-
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14.05.2024 09:15 Відповісти
Зачистка людей Патрушева
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14.05.2024 09:16 Відповісти
хто таке сказав? сина патрушева навпаки підвищили до віце-прем'єра.
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14.05.2024 11:55 Відповісти
Патрушев - сірий кардинал. ***** його недолюблює.
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14.05.2024 16:20 Відповісти
та там вже давно нема ху йла. ху йло здохло (можливо, навіть патрушев і допоміг йому здохнути) в минулому році.. якщо не здохло і ще живе і згідно вашої заяви не долюблює патрушева, то тоді не призначило би сьогодні патрушева своїм помічником. шось тут не сходиться.
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14.05.2024 17:43 Відповісти
Помічників простіше контролювати
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14.05.2024 17:47 Відповісти
хм. теж норм варіант.
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14.05.2024 17:50 Відповісти
Павуки заворушились
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14.05.2024 09:18 Відповісти
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14.05.2024 09:37 Відповісти
На кацапстаге хоть сажают иногда,у нас никогда. Ну,разве что патриотов
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14.05.2024 09:58 Відповісти
Навіть путло саджає корупціонерів, а у нас їх роблять послами з особових справ
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14.05.2024 10:07 Відповісти
так він засланий казачок від Буданова
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14.05.2024 11:03 Відповісти
Напередодні гур публікував особисті дані рос.військових,причетних до пуску кинджалів.
Нечувана річ,якщо касапи вийшли на начальника кадрів зсрф із-за опублікованих матеріалів за рішенням будаги.В іншій країні,за злив джерела агентурної мережі високого рівня,не лише звільнили б начальника,а і арештували.
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14.05.2024 12:25 Відповісти
 
 