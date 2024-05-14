Руководителя Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецова задержали в Москве, - СМИ
В РФ задержан начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Он является подозреваемым по уголовному делу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Известно, что генерал-лейтенанта Кузнецова задержали как подозреваемого в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.
Что известно о Кузнецове?
В 2010 году Юрий Кузнецов был назначен начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, а в мае 2023 года - начальником Главного управления кадров.
По данным прокремлевских СМИ, генералу Кузнецову вменяют в вину нечто ранее совершенное на должности, когда он служил главой Службы защиты гостайны Минобороны.
РосСМИ сообщают, что Кузнецова "вытащили из кровати" и отвезли на допрос.
Издание The Moscow Times отмечает, что задержания происходят на фоне отставки министра обороны Сергея Шойгу, и цитирует прокремлевского военного блогера "Рыбаря": "Начались предполагаемые чистки в Минобороны: в том числе в отношении людей, которые так или иначе замешаны в неприятных эпизодах".
Отставка Шойгу
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.
По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.
Комментируя отставку Шойгу, в Госдепе США заявили, что Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине.
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там причини явно інші, скоріш за все почали зачищати лояльних олєнєводу кацапів.
а войовничість посилили Америка та Британія.
так шо все ОК з моїм годинником, це в тебе щось не дуже з причинно-наслідковими зв'язками.
у нас коли когось арештують крім патріотів???
купа справ на оточення президента
купа справ по МО
тепер вже пішли бабки на "фортифікацію
я вже не кажу про монулі держзради...
де провадження???
а нема нікуя...
південь розмінував ОДИЕ воїн, який виявився навіть не сапером
СВЕ, ,,,ЗДЄЦ!!!!
всі стали послами!!!!
А в Бога не тільки ви один вірите, я теж вірю, як і багато українців. і робити подібні заяви, як ви робите, що ви вірите в Бога, а хтось замість Бога вірить в міць гебнявого режиму - то це ви **********.
ЗСУ допоможуть перемогти тільки війська Антипутінської коаліції і в рази збільшені поставки зброї. коли вони тут будуть і чи будуть вони тут взагалі - це питання.
Головне - кого поставлять, а не кого знімуть.
Новий їх міністр "оборони" - промисловник, а не воєнний. Тож можна очікувати більше якісної зброї для русні, що дуже і дуже для нас погано.
шойгу свого часу поставили замість Сердюкова, який несамовито розпилював зс рф.
https://youtu.be/XMWfhLMeUYc?si=eUwHgIVnb8-9r36-
Нечувана річ,якщо касапи вийшли на начальника кадрів зсрф із-за опублікованих матеріалів за рішенням будаги.В іншій країні,за злив джерела агентурної мережі високого рівня,не лише звільнили б начальника,а і арештували.