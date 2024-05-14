Руководителя Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецова задержали в Москве, - СМИ

В РФ задержан начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Он является подозреваемым по уголовному делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Известно, что генерал-лейтенанта Кузнецова задержали как подозреваемого в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что известно о Кузнецове?

В 2010 году Юрий Кузнецов был назначен начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, а в мае 2023 года - начальником Главного управления кадров.

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По данным прокремлевских СМИ, генералу Кузнецову вменяют в вину нечто ранее совершенное на должности, когда он служил главой Службы защиты гостайны Минобороны.

РосСМИ сообщают, что Кузнецова "вытащили из кровати" и отвезли на допрос.

Издание The Moscow Times отмечает, что задержания происходят на фоне отставки министра обороны Сергея Шойгу, и цитирует прокремлевского военного блогера "Рыбаря": "Начались предполагаемые чистки в Минобороны: в том числе в отношении людей, которые так или иначе замешаны в неприятных эпизодах".

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Отставка Шойгу

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.

Комментируя отставку Шойгу, в Госдепе США заявили, что Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине.

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