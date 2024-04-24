Заместителя министра обороны РФ Иванова отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 23 июня заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ""Радио Свобода".

Сотрудники ФСБ задержали Иванова накануне вечером и доставили в Следственный комитет РФ. Следствие считает, что заместитель министра обороны РФ вступил в "преступный сговор с третьими лицами".

Вместе с Ивановым были задержаны несколько человек, которых следователи считают причастными к передаче денег "сложной цепочкой посредников".

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Одному из них, Сергею Бородину, также предъявлено обвинение по делу о получении взятки Ивановым. Бородин арестован на два месяца. Сообщается, что Бородин дружил с Ивановым и, по версии следствия, участвовал в деятельности преступной группы.

Отмечается, что уголовное производство против Иванова связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, будто заместитель министра обороны длительное время находился в оперативной разработке. При этом сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Что известно о заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове

Заместитель министра обороны Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Он занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он занимался вопросами строительства так называемого главного храма вооруженных сил РФ.

В декабре 2022 года команда Алексея Навального опубликовала расследование о семье Иванова. В нем говорилось, что Иванов и его жена Светлана потратили более миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и одежду, а личные счета жены чиновника оплачивала фирма, которая занимается строительством в оккупированном и разрушенном в результате российской агрессии Мариуполе.

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