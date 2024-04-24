Заместителя министра обороны РФ Иванова отправили в СИЗО
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 23 июня заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ""Радио Свобода".
Сотрудники ФСБ задержали Иванова накануне вечером и доставили в Следственный комитет РФ. Следствие считает, что заместитель министра обороны РФ вступил в "преступный сговор с третьими лицами".
Вместе с Ивановым были задержаны несколько человек, которых следователи считают причастными к передаче денег "сложной цепочкой посредников".
Одному из них, Сергею Бородину, также предъявлено обвинение по делу о получении взятки Ивановым. Бородин арестован на два месяца. Сообщается, что Бородин дружил с Ивановым и, по версии следствия, участвовал в деятельности преступной группы.
Отмечается, что уголовное производство против Иванова связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Российские пропагандистские СМИ сообщают, будто заместитель министра обороны длительное время находился в оперативной разработке. При этом сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.
Что известно о заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове
Заместитель министра обороны Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады.
Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Он занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он занимался вопросами строительства так называемого главного храма вооруженных сил РФ.
В декабре 2022 года команда Алексея Навального опубликовала расследование о семье Иванова. В нем говорилось, что Иванов и его жена Светлана потратили более миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и одежду, а личные счета жены чиновника оплачивала фирма, которая занимается строительством в оккупированном и разрушенном в результате российской агрессии Мариуполе.
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Якби не він ,скільки б грошей пішло на фортифікації ор.ків
Він звичайний окупант і кремлівський злодюга😡
Ох чую тут воняет БОЛЬШИМИ переменами с шойгу
путин очень любит круглые даты, и черный юмор
Кажись в годовщину похода пригожина - шойгу сымут с должности
Начали с его правых рук и ног
... или один шойгу против ветра
Скоро признається що його Україна завербувал
Якщо вірите єнєралу свр, можете у нього почитати сьогоднішній пост на цю тематику.
Хабар - лише привід.
Всі і так все знають.
- МінАбарони абкралі, Шайгу дальше пісдіт а я пасіжу.
по ходу дела это статья - дискредитация ВС РФ, МО и СВО ))
«Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны», - сообщил источник. Другой собеседник издания отметил, что за коррупцию Иванова не стали бы задерживать, так как «давно все знали».
По данным СМИ, Департамент военной контрразведки (ДВКР ФСБ) уже много лет владел компрометирующими материалами на Иванова. Раньше реализовать эти материалы не позволяло руководство России: за Иванова заступался министр обороны Сергей Шойгу.
«Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и «добивать» на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену», - уточнил источник издания.
Дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), подследственно Федеральной службе безопасности (ФСБ). Дела о госизмене и шпионаже имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», слушания проходят в закрытом режиме. В апреле прошлого года президент РФ подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену. До этого наказание предполагало от 12 до 20 лет лишения свободы."
Сыграет роль шпиёна, а потом по-тихому отпустят....