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Заместителя министра обороны РФ Иванова отправили в СИЗО

Заступник Шойгу Тимур Іванов

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 23 июня заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ""Радио Свобода".

Сотрудники ФСБ задержали Иванова накануне вечером и доставили в Следственный комитет РФ. Следствие считает, что заместитель министра обороны РФ вступил в "преступный сговор с третьими лицами".

Вместе с Ивановым были задержаны несколько человек, которых следователи считают причастными к передаче денег "сложной цепочкой посредников".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместителя Шойгу Иванова задержали на взятке

Одному из них, Сергею Бородину, также предъявлено обвинение по делу о получении взятки Ивановым. Бородин арестован на два месяца. Сообщается, что Бородин дружил с Ивановым и, по версии следствия, участвовал в деятельности преступной группы.

Отмечается, что уголовное производство против Иванова связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, будто заместитель министра обороны длительное время находился в оперативной разработке. При этом сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Что известно о заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове

Заместитель министра обороны Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года. Он занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он занимался вопросами строительства так называемого главного храма вооруженных сил РФ.

В декабре 2022 года команда Алексея Навального опубликовала расследование о семье Иванова. В нем говорилось, что Иванов и его жена Светлана потратили более миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и одежду, а личные счета жены чиновника оплачивала фирма, которая занимается строительством в оккупированном и разрушенном в результате российской агрессии Мариуполе.

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Автор: 

взятка (6149) СИЗО (1360) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+11
А у нас таких або послами або в адвокати.
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24.04.2024 12:50
+10
Наша людина)))
Якби не він ,скільки б грошей пішло на фортифікації ор.ків
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24.04.2024 12:40
+10
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24.04.2024 12:45
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Наша людина)))
Якби не він ,скільки б грошей пішло на фортифікації ор.ків
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24.04.2024 12:40 Ответить
Наших людей серед русофашистів немає і бути не може ,
Він звичайний окупант і кремлівський злодюга😡
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24.04.2024 12:54 Ответить
Схоже сарказм у трускавецьких універах не викладають)))
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24.04.2024 15:34 Ответить
Він на з трускавецьких але з сприйняттям сарказму справді погано...
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24.04.2024 17:22 Ответить
Какая-то чудовищная ашибка. Пишите сталину,- он разберется
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24.04.2024 12:57 Ответить
Изольда - успокойтесь - ваша людина, ваша...
Ох чую тут воняет БОЛЬШИМИ переменами с шойгу
путин очень любит круглые даты, и черный юмор
Кажись в годовщину похода пригожина - шойгу сымут с должности
Начали с его правых рук и ног
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24.04.2024 13:06 Ответить
значит Шойга должен перехватить инициативу и аре100вать %уйла за дискредитацию вс рф, мо и cывыо ))
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24.04.2024 13:24 Ответить
Как вариант - тут уж победит сильнейший
... или один шойгу против ветра
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24.04.2024 13:29 Ответить
«Пєрєдайтє таварсчу *****, что праізашла чудовісчная ащібка!
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24.04.2024 12:43 Ответить
Корисний чувак був у них замом . Грошики киздив , аби побільше там таких .
Скоро признається що його Україна завербувал
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24.04.2024 12:43 Ответить
Оленеводу придётся его оттуда рогами выкупать. Если не оленьими, то своими.
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24.04.2024 12:44 Ответить
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24.04.2024 12:45 Ответить
ШойгуСКий метиоризм!💩💩💩
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24.04.2024 14:13 Ответить
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24.04.2024 12:44 Ответить
А у нас таких (а то и похлеще) под залог отпускают.
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24.04.2024 12:44 Ответить
Там такі крадуть доти, доки ні пєрєд кєм нє завініл.
Якщо вірите єнєралу свр, можете у нього почитати сьогоднішній пост на цю тематику.
Хабар - лише привід.
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24.04.2024 12:47 Ответить
А потім вони за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова спокійнісінько перетинають кордон і їдуть вассаєдіняцца з накраденими в Україні грошима та маєтками.
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24.04.2024 12:52 Ответить
Походу змагання йде - хто більше скиздить, кацапські чинуші чи українські. З єдиною відмінністю. Кацапські чинуші невиїздні, а українські - виїздні по листу від ГУР.
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24.04.2024 12:48 Ответить
А у нас таких або послами або в адвокати.
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24.04.2024 12:50 Ответить
На шо це ти натякаєш?...
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24.04.2024 13:32 Ответить
А що тут натякати?
Всі і так все знають.
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24.04.2024 14:17 Ответить
- Аткуда діньжищі ?
- МінАбарони абкралі, Шайгу дальше пісдіт а я пасіжу.
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24.04.2024 12:51 Ответить
ну то й що, що це нам дає? можу тільки побажати йому, як всім кацапам дотичним до війни - щоб він здох...
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24.04.2024 12:51 Ответить
Це один з військових злочинців, який буде знищений.
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24.04.2024 12:56 Ответить
Навіть на Московії посадили зам міністра, а в нас хто за яйця по 17 відповідати буде?
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24.04.2024 13:01 Ответить
Чимось наших депутатів напоминає. Наче одна родина чи з однієї яйцеклітини вилізли. Тільки наші вишиванку натягнули та гімн співають
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24.04.2024 13:07 Ответить
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24.04.2024 13:13 Ответить
сподіваюсь це тільки початок безкомпромісної війни "башт кремля"
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24.04.2024 13:15 Ответить
... хер з кацапами.Як же свої гниди,які обкрадали війскових ,ще досі,не покарані?
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24.04.2024 13:17 Ответить
жаль орка штабного, крал бы себе и дальше ))
по ходу дела это статья - дискредитация ВС РФ, МО и СВО ))
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24.04.2024 13:22 Ответить
"Заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного за получение взятки в особо крупном размере, могли заподозрить в государственной измене, рассказали СМИ два источника, близких к ФСБ.



«Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны», - сообщил источник. Другой собеседник издания отметил, что за коррупцию Иванова не стали бы задерживать, так как «давно все знали».

По данным СМИ, Департамент военной контрразведки (ДВКР ФСБ) уже много лет владел компрометирующими материалами на Иванова. Раньше реализовать эти материалы не позволяло руководство России: за Иванова заступался министр обороны Сергей Шойгу.

«Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и «добивать» на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену», - уточнил источник издания.

Дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), подследственно Федеральной службе безопасности (ФСБ). Дела о госизмене и шпионаже имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», слушания проходят в закрытом режиме. В апреле прошлого года президент РФ подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену. До этого наказание предполагало от 12 до 20 лет лишения свободы."
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24.04.2024 13:27 Ответить
И это ж пишет какой-то там,считающий себя умником кацапский телеграмм -блогер. Ну то есть "источник". Но когда этот иванов вернётся к исполнению своих, как бы служебных обязанностей(потому что будет освобождён) то этот,типа блогер сделат вид,что вообще не писал на эту тему. Кацапстан дэтэктэд)).
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24.04.2024 14:04 Ответить
Та ні, всі кацапські ЗМІ вже пишуть про зраду. Пєсков уже відреагував, сказав, що ні
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24.04.2024 14:08 Ответить
Для товариша Іванова все складається якнайгірше. ФСБ підозрює, що його колишня дружина завербована спецслужбами Франції і Британії. Вона багато часу прожила на території Франції. Тяжка історія.
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24.04.2024 15:06 Ответить
Ну тобто товариша Іванова намагаються звинуватити в тому в чому можна звинуватити весь керівний склад міністерства нападу рф. Взагалі там в цьому можна звинуватити всіх дружбанів *****. Так. Тяжко валити один одного з однієї шобли))
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24.04.2024 18:42 Ответить
Донатив на ЗСУ.
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24.04.2024 14:06 Ответить
Короче, скоро выяснится, что он агент ГУР Украины!
Сыграет роль шпиёна, а потом по-тихому отпустят....
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24.04.2024 13:45 Ответить
Так вже.
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24.04.2024 13:51 Ответить
Все одно цього підара випустять та дадуть посаду. Це ж засрашка. Там просто розбірки на рівні бандформувань. Нах нам такі новини потрібні.
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24.04.2024 13:58 Ответить
Велике свято у "хороших рузьких" - кажуть що саме завдяки їхньому фільму-розслідуванню стався арешт цього діяча. Борцуни проти ху%ла вони такі.
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24.04.2024 14:02 Ответить
Дебилы ***((
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24.04.2024 15:25 Ответить
"Иванов, где чумы однако!"
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24.04.2024 14:04 Ответить
а у нас резников под аплодисменты уволился
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24.04.2024 14:13 Ответить
ТЕПЕР ЧЕРГА ЗА МІНІСТлОМ ОБОлОНИ
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24.04.2024 14:28 Ответить
це старе фото, на новому вуха є?
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24.04.2024 14:39 Ответить
Молодец Иванов. это хороший генерал! Надо бы таких побольше на казлярне..
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24.04.2024 15:24 Ответить
У нас такое не возможно.
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24.04.2024 16:27 Ответить
Вот это рыбное место было у чувака!!! Заниматься капитальным строительством в армии - это клондайк и эльдорадо вместе взятые!! Да, не повезло
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24.04.2024 16:37 Ответить
 
 