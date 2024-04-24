Заступника міністра оборони РФ Іванова відправили в СІЗО
Басманний районний суд Москви відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ""Радіо Свобода".
Співробітники ФСБ затримали Іванова напередодні увечері та доставили до Слідчого комітету РФ. Слідство вважає, що заступник міністра оборони РФ вступив у "злочинну змову з третіми особами".
Разом з Івановим було затримано кількох людей, яких слідчі вважають причетними до передачі грошей "складним ланцюжком посередників".
Одному з них, Сергію Бородіну, також висунуто обвинувачення у справі про отримання хабаря Івановим. Бородіна заарештовано на два місяці. Повідомляється, що Бородін товаришував з Івановим та, за версією слідства, брав участь у діяльності злочинної групи.
Зазначається, що кримінальне провадження проти Іванова пов'язане з проведенням підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони.
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, ніби заступник міністра оборони тривалий час перебував у оперативній розробці. При цьому супровід кримінальної справи веде військова контррозвідка ФСБ.
Що відомо про заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова
Заступник міністра оборони Іванов перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та Канади.
Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Він займався питаннями житлового забезпечення військ, будівництвом і капремонтом об'єктів міністерства та військовою іпотекою. Також він займався питаннями будівництва так званого головного храму збройних сил РФ.
У грудні 2022 року команда Олексія Навального опублікувала розслідування про сім'ю Іванова. В ньому йшлося, що Іванов та його дружина Світлана витратили понад мільйон євро на відпочинок, оренду вілл та яхт, коштовності та одяг, а особисті рахунки дружини чиновника оплачувала фірма, яка займається будівництвом в окупованому і зруйнованому внаслідок російської агресії Маріуполі.
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Якби не він ,скільки б грошей пішло на фортифікації ор.ків
Він звичайний окупант і кремлівський злодюга😡
Ох чую тут воняет БОЛЬШИМИ переменами с шойгу
путин очень любит круглые даты, и черный юмор
Кажись в годовщину похода пригожина - шойгу сымут с должности
Начали с его правых рук и ног
... или один шойгу против ветра
Скоро признається що його Україна завербувал
Якщо вірите єнєралу свр, можете у нього почитати сьогоднішній пост на цю тематику.
Хабар - лише привід.
Всі і так все знають.
- МінАбарони абкралі, Шайгу дальше пісдіт а я пасіжу.
по ходу дела это статья - дискредитация ВС РФ, МО и СВО ))
«Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны», - сообщил источник. Другой собеседник издания отметил, что за коррупцию Иванова не стали бы задерживать, так как «давно все знали».
По данным СМИ, Департамент военной контрразведки (ДВКР ФСБ) уже много лет владел компрометирующими материалами на Иванова. Раньше реализовать эти материалы не позволяло руководство России: за Иванова заступался министр обороны Сергей Шойгу.
«Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и «добивать» на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену», - уточнил источник издания.
Дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), подследственно Федеральной службе безопасности (ФСБ). Дела о госизмене и шпионаже имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», слушания проходят в закрытом режиме. В апреле прошлого года президент РФ подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену. До этого наказание предполагало от 12 до 20 лет лишения свободы."
Сыграет роль шпиёна, а потом по-тихому отпустят....