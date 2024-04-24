Заступника міністра оборони РФ Іванова відправили в СІЗО

Басманний районний суд Москви відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ""Радіо Свобода".

Співробітники ФСБ затримали Іванова напередодні увечері та доставили до Слідчого комітету РФ. Слідство вважає, що заступник міністра оборони РФ вступив у "злочинну змову з третіми особами".

Разом з Івановим було затримано кількох людей, яких слідчі вважають причетними до передачі грошей "складним ланцюжком посередників".

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Одному з них, Сергію Бородіну, також висунуто обвинувачення у справі про отримання хабаря Івановим. Бородіна заарештовано на два місяці. Повідомляється, що Бородін товаришував з Івановим та, за версією слідства, брав участь у діяльності злочинної групи.

Зазначається, що кримінальне провадження проти Іванова пов'язане з проведенням підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, ніби заступник міністра оборони тривалий час перебував у оперативній розробці. При цьому супровід кримінальної справи веде військова контррозвідка ФСБ.

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Що відомо про заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова

Заступник міністра оборони Іванов перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та Канади.

Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Він займався питаннями житлового забезпечення військ, будівництвом і капремонтом об'єктів міністерства та військовою іпотекою. Також він займався питаннями будівництва так званого головного храму збройних сил РФ.

У грудні 2022 року команда Олексія Навального опублікувала розслідування про сім'ю Іванова. В ньому йшлося, що Іванов та його дружина Світлана витратили понад мільйон євро на відпочинок, оренду вілл та яхт, коштовності та одяг, а особисті рахунки дружини чиновника оплачувала фірма, яка займається будівництвом в окупованому і зруйнованому внаслідок російської агресії Маріуполі.

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