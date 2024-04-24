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Заступника міністра оборони РФ Іванова відправили в СІЗО

Заступник Шойгу Тимур Іванов

Басманний районний суд Москви відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ""Радіо Свобода".

Співробітники ФСБ затримали Іванова напередодні увечері та доставили до Слідчого комітету РФ. Слідство вважає, що заступник міністра оборони РФ вступив у "злочинну змову з третіми особами".

Разом з Івановим було затримано кількох людей, яких слідчі вважають причетними до передачі грошей "складним ланцюжком посередників".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника Шойгу Іванова затримали на хабарі

Одному з них, Сергію Бородіну, також висунуто обвинувачення у справі про отримання хабаря Івановим. Бородіна заарештовано на два місяці. Повідомляється, що Бородін товаришував з Івановим та, за версією слідства, брав участь у діяльності злочинної групи.

Зазначається, що кримінальне провадження проти Іванова пов'язане з проведенням підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, ніби заступник міністра оборони тривалий час перебував у оперативній розробці. При цьому супровід кримінальної справи веде військова контррозвідка ФСБ.

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Що відомо про заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова

Заступник міністра оборони Іванов перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та Канади. 

Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Він займався питаннями житлового забезпечення військ, будівництвом і капремонтом об'єктів міністерства та військовою іпотекою. Також він займався питаннями будівництва так званого головного храму збройних сил РФ.

У грудні 2022 року команда Олексія Навального опублікувала розслідування про сім'ю Іванова. В ньому йшлося, що Іванов та його дружина Світлана витратили понад мільйон євро на відпочинок, оренду вілл та яхт, коштовності та одяг, а особисті рахунки дружини чиновника оплачувала фірма, яка займається будівництвом в окупованому і зруйнованому внаслідок російської агресії Маріуполі.

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Автор: 

хабар (4691) СІЗО (723) Міноборони рф (701)


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Топ коментарі
+11
А у нас таких або послами або в адвокати.
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24.04.2024 12:50
+10
Наша людина)))
Якби не він ,скільки б грошей пішло на фортифікації ор.ків
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24.04.2024 12:40
+10
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24.04.2024 12:45
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Наша людина)))
Якби не він ,скільки б грошей пішло на фортифікації ор.ків
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24.04.2024 12:40 Відповісти
Наших людей серед русофашистів немає і бути не може ,
Він звичайний окупант і кремлівський злодюга😡
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24.04.2024 12:54 Відповісти
Схоже сарказм у трускавецьких універах не викладають)))
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24.04.2024 15:34 Відповісти
Він на з трускавецьких але з сприйняттям сарказму справді погано...
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24.04.2024 17:22 Відповісти
Какая-то чудовищная ашибка. Пишите сталину,- он разберется
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24.04.2024 12:57 Відповісти
Изольда - успокойтесь - ваша людина, ваша...
Ох чую тут воняет БОЛЬШИМИ переменами с шойгу
путин очень любит круглые даты, и черный юмор
Кажись в годовщину похода пригожина - шойгу сымут с должности
Начали с его правых рук и ног
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24.04.2024 13:06 Відповісти
значит Шойга должен перехватить инициативу и аре100вать %уйла за дискредитацию вс рф, мо и cывыо ))
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24.04.2024 13:24 Відповісти
Как вариант - тут уж победит сильнейший
... или один шойгу против ветра
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24.04.2024 13:29 Відповісти
«Пєрєдайтє таварсчу *****, что праізашла чудовісчная ащібка!
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24.04.2024 12:43 Відповісти
Корисний чувак був у них замом . Грошики киздив , аби побільше там таких .
Скоро признається що його Україна завербувал
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24.04.2024 12:43 Відповісти
Оленеводу придётся его оттуда рогами выкупать. Если не оленьими, то своими.
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24.04.2024 12:44 Відповісти
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24.04.2024 12:45 Відповісти
ШойгуСКий метиоризм!💩💩💩
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24.04.2024 14:13 Відповісти
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24.04.2024 12:44 Відповісти
А у нас таких (а то и похлеще) под залог отпускают.
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24.04.2024 12:44 Відповісти
Там такі крадуть доти, доки ні пєрєд кєм нє завініл.
Якщо вірите єнєралу свр, можете у нього почитати сьогоднішній пост на цю тематику.
Хабар - лише привід.
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24.04.2024 12:47 Відповісти
А потім вони за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова спокійнісінько перетинають кордон і їдуть вассаєдіняцца з накраденими в Україні грошима та маєтками.
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24.04.2024 12:52 Відповісти
Походу змагання йде - хто більше скиздить, кацапські чинуші чи українські. З єдиною відмінністю. Кацапські чинуші невиїздні, а українські - виїздні по листу від ГУР.
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24.04.2024 12:48 Відповісти
А у нас таких або послами або в адвокати.
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24.04.2024 12:50 Відповісти
На шо це ти натякаєш?...
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24.04.2024 13:32 Відповісти
А що тут натякати?
Всі і так все знають.
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24.04.2024 14:17 Відповісти
- Аткуда діньжищі ?
- МінАбарони абкралі, Шайгу дальше пісдіт а я пасіжу.
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24.04.2024 12:51 Відповісти
ну то й що, що це нам дає? можу тільки побажати йому, як всім кацапам дотичним до війни - щоб він здох...
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24.04.2024 12:51 Відповісти
Це один з військових злочинців, який буде знищений.
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24.04.2024 12:56 Відповісти
Навіть на Московії посадили зам міністра, а в нас хто за яйця по 17 відповідати буде?
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24.04.2024 13:01 Відповісти
Чимось наших депутатів напоминає. Наче одна родина чи з однієї яйцеклітини вилізли. Тільки наші вишиванку натягнули та гімн співають
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24.04.2024 13:07 Відповісти
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24.04.2024 13:13 Відповісти
сподіваюсь це тільки початок безкомпромісної війни "башт кремля"
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24.04.2024 13:15 Відповісти
... хер з кацапами.Як же свої гниди,які обкрадали війскових ,ще досі,не покарані?
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24.04.2024 13:17 Відповісти
жаль орка штабного, крал бы себе и дальше ))
по ходу дела это статья - дискредитация ВС РФ, МО и СВО ))
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24.04.2024 13:22 Відповісти
"Заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного за получение взятки в особо крупном размере, могли заподозрить в государственной измене, рассказали СМИ два источника, близких к ФСБ.



«Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны», - сообщил источник. Другой собеседник издания отметил, что за коррупцию Иванова не стали бы задерживать, так как «давно все знали».

По данным СМИ, Департамент военной контрразведки (ДВКР ФСБ) уже много лет владел компрометирующими материалами на Иванова. Раньше реализовать эти материалы не позволяло руководство России: за Иванова заступался министр обороны Сергей Шойгу.

«Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и «добивать» на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену», - уточнил источник издания.

Дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), подследственно Федеральной службе безопасности (ФСБ). Дела о госизмене и шпионаже имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», слушания проходят в закрытом режиме. В апреле прошлого года президент РФ подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену. До этого наказание предполагало от 12 до 20 лет лишения свободы."
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24.04.2024 13:27 Відповісти
И это ж пишет какой-то там,считающий себя умником кацапский телеграмм -блогер. Ну то есть "источник". Но когда этот иванов вернётся к исполнению своих, как бы служебных обязанностей(потому что будет освобождён) то этот,типа блогер сделат вид,что вообще не писал на эту тему. Кацапстан дэтэктэд)).
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24.04.2024 14:04 Відповісти
Та ні, всі кацапські ЗМІ вже пишуть про зраду. Пєсков уже відреагував, сказав, що ні
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24.04.2024 14:08 Відповісти
Для товариша Іванова все складається якнайгірше. ФСБ підозрює, що його колишня дружина завербована спецслужбами Франції і Британії. Вона багато часу прожила на території Франції. Тяжка історія.
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24.04.2024 15:06 Відповісти
Ну тобто товариша Іванова намагаються звинуватити в тому в чому можна звинуватити весь керівний склад міністерства нападу рф. Взагалі там в цьому можна звинуватити всіх дружбанів *****. Так. Тяжко валити один одного з однієї шобли))
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24.04.2024 18:42 Відповісти
Донатив на ЗСУ.
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24.04.2024 14:06 Відповісти
Короче, скоро выяснится, что он агент ГУР Украины!
Сыграет роль шпиёна, а потом по-тихому отпустят....
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24.04.2024 13:45 Відповісти
Так вже.
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24.04.2024 13:51 Відповісти
Все одно цього підара випустять та дадуть посаду. Це ж засрашка. Там просто розбірки на рівні бандформувань. Нах нам такі новини потрібні.
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24.04.2024 13:58 Відповісти
Велике свято у "хороших рузьких" - кажуть що саме завдяки їхньому фільму-розслідуванню стався арешт цього діяча. Борцуни проти ху%ла вони такі.
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24.04.2024 14:02 Відповісти
Дебилы ***((
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24.04.2024 15:25 Відповісти
"Иванов, где чумы однако!"
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24.04.2024 14:04 Відповісти
а у нас резников под аплодисменты уволился
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24.04.2024 14:13 Відповісти
ТЕПЕР ЧЕРГА ЗА МІНІСТлОМ ОБОлОНИ
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24.04.2024 14:28 Відповісти
це старе фото, на новому вуха є?
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24.04.2024 14:39 Відповісти
Молодец Иванов. это хороший генерал! Надо бы таких побольше на казлярне..
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24.04.2024 15:24 Відповісти
У нас такое не возможно.
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24.04.2024 16:27 Відповісти
Вот это рыбное место было у чувака!!! Заниматься капитальным строительством в армии - это клондайк и эльдорадо вместе взятые!! Да, не повезло
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24.04.2024 16:37 Відповісти
 
 