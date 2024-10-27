Міноборони РФ заявило про збиття нібито 51 українського БпЛА, у Тамбовській області виникла пожежа в районі НПЗ

Міністерство оборони Росії заявило про збиття 51 нібито українського БпЛА над 7 регіонами РФ та акваторією Азовського моря.

"18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю. 16 - над Бєлгородською областю. По чотири дрони збили над Брянською, Липецькою та Орловською областями. Три дрони - над Воронезькою областю. Один - над Курською. Ще один - над акваторією Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що жертв і руйнувань немає.

У Мічурінському муніципальному окрузі Тамбовської області, за словами губернатора Максима Єгорова, сталося "одиничне загоряння", ніхто не постраждав. Водночас видання "Astra" з посиланням на місцевих жителів пише, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новонікольське. У цьому самому селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

У Липецькій області жертв і постраждалих немає, відзвітував глава регіону Ігор Артамонов.

У Воронезькій області після падіння уламків дрона спалахнула пожежа, повідомив губернатор Олександр Гусєв, сталося загоряння сухої трави, його вже загасили.

У селі Варварівка Бєлгородської області під час атаки дрона постраждала жінка, написав губернатор В'ячеслав Гладков. Через скидання вибухових пристроїв із дронів на території приватного будинку там виявилися пошкодженими гараж і автомобіль.

