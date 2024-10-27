УКР
Новини
2 424 9

Міноборони РФ заявило про збиття нібито 51 українського БпЛА, у Тамбовській області виникла пожежа в районі НПЗ

Скільки безпілотників збили цієї ночі збили в РФ

Міністерство оборони Росії заявило про збиття 51 нібито українського БпЛА над 7 регіонами РФ та  акваторією Азовського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю. 16 - над Бєлгородською областю. По чотири дрони збили над Брянською, Липецькою та Орловською областями. Три дрони - над Воронезькою областю. Один - над Курською. Ще один - над акваторією Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Скрін про збиті БпЛА у Росії

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що жертв і руйнувань немає.

У Мічурінському муніципальному окрузі Тамбовської області, за словами губернатора Максима Єгорова, сталося "одиничне загоряння", ніхто не постраждав. Водночас видання "Astra" з посиланням на місцевих жителів пише, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новонікольське. У цьому самому селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

У Липецькій області жертв і постраждалих немає, відзвітував глава регіону Ігор Артамонов.

У Воронезькій області після падіння уламків дрона спалахнула пожежа, повідомив губернатор Олександр Гусєв, сталося загоряння сухої трави, його вже загасили.

У селі Варварівка Бєлгородської області під час атаки дрона постраждала жінка, написав губернатор В'ячеслав Гладков. Через скидання вибухових пристроїв із дронів на території приватного будинку там виявилися пошкодженими гараж і автомобіль.

Автор: 

безпілотник (4901) Міноборони рф (726) Удари по РФ (541)
Коментувати
Ну, якщо НПЗ не горів, то - не цікаво....
показати весь коментар
27.10.2024 10:11 Відповісти
відкрию вам секрат - нема там ніякого НПЗ.
показати весь коментар
27.10.2024 11:29 Відповісти
Диспетчерська станція "Транснєфті" - теж непогано... Адже це - "вузловий елемент управління транспортуванням нафти"... Це все одно, що розбить карбюратор чи розподільчу коробку на двигуні автомобіля... Він весь цілий - а не їде...
показати весь коментар
27.10.2024 10:20 Відповісти
Кацапи не втомлюються пи₴діти.
показати весь коментар
27.10.2024 10:20 Відповісти
От-от... За нашими мірками, на Тамбовщині та Вороніжчині зараз - "поздняя осень" Пізня осінь - це, переважно, сира дощова погода... Звідки там "суха трава"?
показати весь коментар
27.10.2024 10:44 Відповісти
Висохла від пожарів, все хорошо, прекрасная маркиза.
показати весь коментар
27.10.2024 11:08 Відповісти
Нема там ніякого нафтопекреробного заводу. Те що у наших ЗМІ називають Мічурінським НПЗ насправді є https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 бензоперекачующою станцією , яка знаходитьс у Новонікольському. А https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 ЛПДС "Нікольская" знаходиться за 2 км від Новонікольського. Наприкінці червня ми вже намагались атакувати цю ЛПДС. Тоді БПЛА влучив у крівлю РВСа, але не пробив його, і масштабного загоряння не було. Щоб порушити роботу ЛПДС треба чимось гарним влучити у машинний зал, де знаходяться потужні насоси. Так що, кажучі військовою мовою - це був "трєвожащій огонь".
показати весь коментар
27.10.2024 11:28 Відповісти
Путлер Падлюка погрожує західним країнам не дозволити Україні вдарити по Кацапстану ракетами великої дальності.
показати весь коментар
27.10.2024 12:44 Відповісти
Тамбовський Вовк живий там? Йому ще сценарій для квартального концерту Перемоги писати. Але зараз не на часі, так.
показати весь коментар
27.10.2024 14:26 Відповісти
 
 