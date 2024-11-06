У російському Каспійську дрони атакували порт. ВIДЕО

Дрони вперше атакували Республіку Дагестан у РФ. Було атаковано порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"У російському Каспійську був атакований порт", - написав він

Також Коваленко уточнив, що в Каспійську є кораблі ВМФ РФ.

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Нагадаємо, сьогодні зранку в мережі жителі Каспійська повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. До Каспійська від найближчих міст України - понад тисяча кілометрів.