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У російському Каспійську дрони атакували порт. ВIДЕО

Дрони вперше атакували Республіку Дагестан у РФ. Було атаковано порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"У російському Каспійську був атакований порт", - написав він

Також Коваленко уточнив, що в Каспійську є кораблі ВМФ РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Дагестані: влада заявила про атаку БПЛА. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, сьогодні зранку в мережі жителі Каспійська повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. До Каспійська від найближчих міст України - понад тисяча кілометрів.

Автор: 

безпілотник (4430) Дагестан (78) порт (2062) росія (66431) Центр протидії дезінформації (166)


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Топ коментарі
+15
понад 1,5 тис. км до цілі - респект
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06.11.2024 12:10 Відповісти
+14
Харашо но мало...
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06.11.2024 12:06 Відповісти
+11
Каспійськ. Відео з причала

https://x.com/i/status/1854102770405573115
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06.11.2024 12:09 Відповісти
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дрони атакували порт

Троха подрончили...
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06.11.2024 12:02 Відповісти
Вибори у США закінчилися. Можна звіздячити сєкс меншини.
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06.11.2024 12:11 Відповісти
їх там більшість
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06.11.2024 12:18 Відповісти
до чого тут Україна?! Україна тут не до чого! бо це сулєйман кєрімов бамбіть рамзана кадирова, а той у відповідь бамбіть сулєймана кєрімова
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06.11.2024 12:39 Відповісти
Де США, а де європейські цінності?
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06.11.2024 12:32 Відповісти
Харашо но мало...
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06.11.2024 12:06 Відповісти
Бєлоусов хде пепео ?
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06.11.2024 12:06 Відповісти
"Центр протидії дезінформації" - я думав такі структури мали би займатися чимось іншим, розвінчувати брехню від кацапських джерел, а не перепечатувати новини з телеграму. За це гроші з бюджету йдуть, я так розумію?
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06.11.2024 12:07 Відповісти
Каспійськ. Відео з причала

https://x.com/i/status/1854102770405573115
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06.11.2024 12:09 Відповісти
нема Матросових
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06.11.2024 12:10 Відповісти
понад 1,5 тис. км до цілі - респект
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06.11.2024 12:10 Відповісти
у мене 1050
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06.11.2024 12:14 Відповісти
по гуглу мапс (до прикладу)
Харків - каспійськ - 1474 км
Одеса - каспійськ - понад 1900 км
Запоріжжя - каспійськ - 1450 км
Херсон - каспійськ - понад 1800 км
щоправда Севастополь - каспійськ - близько 1400 км
Сімферополь - каспійськ - понад 1300 км
Керчь - каспійськ - близько 1100 км - ось воно
Луганськ - каспійськ - 1130 км - можливо
з лбз лисиці ніхто не запускатиме, на відтяжці
по прямій вони не йшли, облітали потенційні ппо ворога, от і відстань, маршрут та навігація - респект
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06.11.2024 12:23 Відповісти
В Багдаді все спокійно?
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06.11.2024 12:31 Відповісти
та може він з анапи рахував - 1040 км
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06.11.2024 12:33 Відповісти
Може з канапи? з анапи 850
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06.11.2024 12:36 Відповісти
по прямій то так, а облетіти, покружляти, пі@арів подрочити - ото гугла й видає близько 1040 км - сам перевіряв
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06.11.2024 12:38 Відповісти
Україна там ні до чого! то міжентнічні розбірки між рамзанкою та кєрімкою
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06.11.2024 12:40 Відповісти
ото дійсно так...
трохи негарно вийшло приписувати нам чуже
най вибачають та не зупиняються
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06.11.2024 12:43 Відповісти
Сейчас нуно по максимому ******* рашистов всем чем можна пора рыжий обмылок не запретил Украине стрелять по рашистам
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06.11.2024 12:13 Відповісти
Поки це деменційний обмилок заборонив стріляти по кацапстану.
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06.11.2024 12:16 Відповісти
Україна лупить своєю зброєю, тому рудий обмилок це заборонити тупо не має можливості.
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06.11.2024 12:21 Відповісти
Ловіть кацапські макаки
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06.11.2024 12:18 Відповісти
Чечня дамбіт Дагестан. Уболіваю за дві незалежні маладиє рєспубліки.
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06.11.2024 12:40 Відповісти
Він трохи промахнувся?
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06.11.2024 12:46 Відповісти
сподіваюсь, це якось вплине на доставку вантажів з Ірану (негативно)
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06.11.2024 12:59 Відповісти
Не попав.
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06.11.2024 18:25 Відповісти
І шо??? Касапи порт втратили, його шо з лицця землі зітерли, разом із каспійськом ??? Ну хлопок і не більше... КАБами або балістикою, ото б був результат.)))
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06.11.2024 18:36 Відповісти
ПО УШАМ ИМ !)
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06.11.2024 19:34 Відповісти
******! -- каже тимчасово жива кацапська самка або личинка.
Важко з нею не погодитися.
Справді,
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06.11.2024 21:35 Відповісти
 
 