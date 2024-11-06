У російському Каспійську дрони атакували порт. ВIДЕО
Дрони вперше атакували Республіку Дагестан у РФ. Було атаковано порт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.
"У російському Каспійську був атакований порт", - написав він
Також Коваленко уточнив, що в Каспійську є кораблі ВМФ РФ.
Нагадаємо, сьогодні зранку в мережі жителі Каспійська повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. До Каспійська від найближчих міст України - понад тисяча кілометрів.
Топ коментарі
+15 Wild MadDog
показати весь коментар06.11.2024 12:10 Відповісти Посилання
+14 Грицько Злий
показати весь коментар06.11.2024 12:06 Відповісти Посилання
+11 Виталий #548501
показати весь коментар06.11.2024 12:09 Відповісти Посилання
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Троха подрончили...
https://x.com/i/status/1854102770405573115
Харків - каспійськ - 1474 км
Одеса - каспійськ - понад 1900 км
Запоріжжя - каспійськ - 1450 км
Херсон - каспійськ - понад 1800 км
щоправда Севастополь - каспійськ - близько 1400 км
Сімферополь - каспійськ - понад 1300 км
Керчь - каспійськ - близько 1100 км - ось воно
Луганськ - каспійськ - 1130 км - можливо
з лбз лисиці ніхто не запускатиме, на відтяжці
по прямій вони не йшли, облітали потенційні ппо ворога, от і відстань, маршрут та навігація - респект
трохи негарно вийшло приписувати нам чуже
най вибачають та не зупиняються
Важко з нею не погодитися.
Справді,