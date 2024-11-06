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Вибухи пролунали у Дагестані: влада заявила про атаку БПЛА. ВІДЕО+ФОТО

Безпілотник вперше атакував Республіку Дагестан у Росії.

Про це повідомив глава республіки Сергій Меліков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили над Каспійськом безпілотний літальний апарат", - зазначив він.

Дагестан атакував БПЛА

У мережі жителі Каспійська вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. До Каспійська від найближчих міст України - понад тисяча кілометрів.

За даними ASTRA, дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Дагестан атакував БПЛА

Також дивіться: Набожний окупант хреститься у сховку і зникає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4430) Дагестан (78) росія (66431)


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Топ коментарі
+11
В порт все таки прилетело...
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06.11.2024 09:44 Відповісти
+6
То все евреи виноваты! Надо срочно проверить двигатели самолетов!
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06.11.2024 09:30 Відповісти
+4
Насолоджуйтесь останніми квіточками бавовни на теренах росії.
Бо скоро не буде що пускати, а там і взагалі заборонено буде.
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06.11.2024 09:39 Відповісти
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То все евреи виноваты! Надо срочно проверить двигатели самолетов!
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06.11.2024 09:30 Відповісти
ахмат сила
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06.11.2024 09:33 Відповісти
А ти сам єврей, чи не єврей?
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06.11.2024 09:48 Відповісти
взагалі мабуть про це мова йшла: https://www.tiktok.com/@tigr2015_amg65s/video/7297569417016216864
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06.11.2024 13:50 Відповісти
Неважно...
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06.11.2024 14:03 Відповісти
искаль его в турбина...(с)
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06.11.2024 13:24 Відповісти
Мабуть там скоро буде весело. Дєті гор, кровь горячій...
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06.11.2024 09:37 Відповісти
да нет там уже кров горячый, феминизируются и становятся матриархальными все общества. Каждое следующее поколение мужчин становится все более управляемым и слабым.
Как и весь мир все озабочены бабками и собственным комфортом. Только при слиянии маразматиков хутина и прессованием подставного сцико-зеленского возникают войны
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06.11.2024 09:54 Відповісти
Насолоджуйтесь останніми квіточками бавовни на теренах росії.
Бо скоро не буде що пускати, а там і взагалі заборонено буде.
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06.11.2024 09:39 Відповісти
Виключай всепропальщину і зрадофільство,те що рижий говорить до виборів це одне,реальність може бути зовсім інша.
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06.11.2024 09:44 Відповісти
Яка?
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06.11.2024 09:47 Відповісти
Я нічого хорошого від нього не чекаю. Зате русня чекає. А русня краще знає.
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06.11.2024 09:50 Відповісти
...нам своє робить
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06.11.2024 10:17 Відповісти
В порт все таки прилетело...
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06.11.2024 09:44 Відповісти
а у цих хоч якесь ппо є, а не так як у сусідів
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06.11.2024 09:59 Відповісти
Прилітають вдень,щоб легше було збивати..
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06.11.2024 10:44 Відповісти
кадировські дрони вночі не літають.
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06.11.2024 10:59 Відповісти
Чечня дамбіт Дагєстан. Вболіваю за обидві незалежні держави.
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06.11.2024 11:55 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ПОСЛАТЬ !)
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06.11.2024 20:22 Відповісти
ЧТО ТАМ ТОГО ДАГЕСТАНА !? 1000 БЕСПЕЛОТНИКОВ КРЕПКИХ И ВСЁ !)
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06.11.2024 20:26 Відповісти
Трамп-та-та,трамп -та-та,трамп-та-та-тай-ка...
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06.11.2024 20:37 Відповісти
 
 