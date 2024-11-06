Вибухи пролунали у Дагестані: влада заявила про атаку БПЛА. ВІДЕО+ФОТО

Безпілотник вперше атакував Республіку Дагестан у Росії.

Про це повідомив глава республіки Сергій Меліков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили над Каспійськом безпілотний літальний апарат", - зазначив він.

У мережі жителі Каспійська вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. До Каспійська від найближчих міст України - понад тисяча кілометрів.

За даними ASTRA, дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ.

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