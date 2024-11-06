Вибухи пролунали у Дагестані: влада заявила про атаку БПЛА. ВІДЕО+ФОТО
Безпілотник вперше атакував Республіку Дагестан у Росії.
Про це повідомив глава республіки Сергій Меліков, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили над Каспійськом безпілотний літальний апарат", - зазначив він.
У мережі жителі Каспійська вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. До Каспійська від найближчих міст України - понад тисяча кілометрів.
За даними ASTRA, дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ.
Топ коментарі
+11 Виталий #548501
показати весь коментар06.11.2024 09:44 Відповісти Посилання
+6 Виталий #548501
показати весь коментар06.11.2024 09:30 Відповісти Посилання
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.11.2024 09:39 Відповісти Посилання
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Как и весь мир все озабочены бабками и собственным комфортом. Только при слиянии маразматиков хутина и прессованием подставного сцико-зеленского возникают войны
Бо скоро не буде що пускати, а там і взагалі заборонено буде.