Набожний окупант хреститься у сховку і зникає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що за мить до атаки росіянин встигає перехреститися, а потім у нього влучає дрон. На записі після вибуху, важко розгледіти тіло ліквідованого загарбника.
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар04.11.2024 13:34 Відповісти Посилання
+4 Pavlo Z
показати весь коментар04.11.2024 13:37 Відповісти Посилання
+4 Яр Холодний
показати весь коментар04.11.2024 13:38 Відповісти Посилання
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тобто здох
Приємна новина !
Кабани це побачать і втечуть далеко-далеко.
піздець...Амінь і благославенний блаженнйший пісюн гундяєва в анальний отвір
А ЦЕЙ, МАБУТЬ, МАВ ІКОНУ ПУТІНА ТА ЙОМУ МОЛИВСЯ.