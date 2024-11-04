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Новини Відео Війна
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Набожний окупант хреститься у сховку і зникає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що за мить до атаки росіянин встигає перехреститися, а потім у нього влучає дрон. На записі після вибуху, важко розгледіти тіло ліквідованого загарбника.

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Автор: 

армія рф (18043) безпілотник (4435) РПЦ (516) знищення (7702)


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Топ коментарі
+5
Окупант , помолившись , сховався назавжди ,
тобто здох
Приємна новина !
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04.11.2024 13:34 Відповісти
+4
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04.11.2024 13:37 Відповісти
+4
Скільки ж ми будем змушені перебить бродячих собак, що звикнуть до людського м"яса! Лісники на Сіверщині вже побоюються в одиночку по лісах ходить - кабани перестали людей бояться... Від"їлися "чоловічинкою"...
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04.11.2024 13:38 Відповісти
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04.11.2024 13:34 Відповісти
Окупант , помолившись , сховався назавжди ,
тобто здох
Приємна новина !
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04.11.2024 13:34 Відповісти
Хотів до путіна в бункер але мусив попасти в рай.
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04.11.2024 13:36 Відповісти
Нет уж, только в ад, к Кобзону и Пригожину.
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04.11.2024 22:44 Відповісти
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04.11.2024 13:37 Відповісти
Скільки ж ми будем змушені перебить бродячих собак, що звикнуть до людського м"яса! Лісники на Сіверщині вже побоюються в одиночку по лісах ходить - кабани перестали людей бояться... Від"їлися "чоловічинкою"...
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04.11.2024 13:38 Відповісти
та тим собакам вже пофіг буде, яке м'ясо. Гірше всього, що вони "розуміють" повадки людини, тому будуть значно зухвалішми порівняно навіть з тими вовками, яки жили поряд з людськими поселеннями.
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04.11.2024 13:47 Відповісти
З цього приводу я не переживаю. Усіх собак з'їдять корейці.
Кабани це побачать і втечуть далеко-далеко.
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04.11.2024 13:47 Відповісти
А на скількох дітей вони перед тим нападуть? Бабка розказувала, ЩО творилося після війни по селах... Але й собак було мало - німці м айже усіх перестріляли.... Так вовки розплодилися... А кабани ще сміливіші від вовків... Самому прийшлося годину, не менше, на дереві сидіть перед війною - поки свиноматка з поросятами годувалася в дубняку... Поки сидів - і грибів "перехотілося"... З тих пір у ті місця не ходжу восени...
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04.11.2024 13:57 Відповісти
Яр, у тебе проблеми з почуттям гумору?
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04.11.2024 14:02 Відповісти
У мене з почуттям гумору проблем немає... Тебе-б на дуба - я-б подивився, куди твоє "почуття" ділося-б... Бо я один раз бачив - що творить кабан з людиною за кілька секунд...
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04.11.2024 14:08 Відповісти
Яр, не о том переживаешь. Орки в тысячу раз опаснее псов-людоедов. Была бы победа, а с собаками мы как-нибудь разберемся.
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04.11.2024 22:45 Відповісти
Про це теж треба думать...
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05.11.2024 06:48 Відповісти
Не встиг покаятись орк
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04.11.2024 13:39 Відповісти
напевно таки зїбавсь підземним ходом.
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04.11.2024 13:42 Відповісти
скільки не хрестися, а Божа кара наздожене
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04.11.2024 13:43 Відповісти
Десь зо 100 років назад прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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04.11.2024 13:52 Відповісти
There are no atheists in foxholes.
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04.11.2024 13:53 Відповісти
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04.11.2024 13:54 Відповісти
піздець...Амінь і благославенний блаженнйший пісюн гундяєва в анальний отвір
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04.11.2024 14:01 Відповісти
Визвав швидкісний ліфт до, ну на небеса. А наші тут як тут - без жодної затримки. Сервіс, ху...і.
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04.11.2024 14:03 Відповісти
Які небеса...???? В шахту добувати ртутну руду....А зверху буде стояти гучномовець і співати кобзон
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04.11.2024 14:43 Відповісти
Смішно дивитись, коли сатаніст хреститься, і сподівається, що це йому допоможе.
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04.11.2024 14:26 Відповісти
Перекрестился, и прямо в пекло.
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04.11.2024 14:58 Відповісти
Ну, чудо! Натурально!
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04.11.2024 15:08 Відповісти
Вот дрон и обеспечил ему встречу с Богом.
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04.11.2024 15:54 Відповісти
АМІНЬ.
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04.11.2024 16:39 Відповісти
Успел перекрестится ****
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04.11.2024 17:40 Відповісти
чувак размечтался , как вернётся домой то закроет ипотеку , кредиты , заживёт припеваючи. И тут БАХ! !!! и нет чувака.
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04.11.2024 18:11 Відповісти
Напрасно жена "ждёт" мужа домой Ей скажут - она "зарыдает." Заныкала лук в платок носовой и мысленно деньги считает
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04.11.2024 18:16 Відповісти
Ушел в астрал
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04.11.2024 23:08 Відповісти
"Вороне где-то Бог послал кусочек сыру"
А ЦЕЙ, МАБУТЬ, МАВ ІКОНУ ПУТІНА ТА ЙОМУ МОЛИВСЯ.
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04.11.2024 23:58 Відповісти
 
 