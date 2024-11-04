Набожний окупант хреститься у сховку і зникає після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що за мить до атаки росіянин встигає перехреститися, а потім у нього влучає дрон. На записі після вибуху, важко розгледіти тіло ліквідованого загарбника.

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