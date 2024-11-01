УКР
Священник РПЦ благословляє африканського найманця на вбивство українців. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому священник РПЦ проводить релігійний обряд над африканським найманцем армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі священник мастить чоло африканця, його обличчя та руки, якоюсь ритуальною рідиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник із РПЦ пропонує заборонити квадроберам користуватися туалетним папером: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВIДЕО

РПЦ (526) найманці рф (2079)
Топ коментарі
+22
Нагадаю що у рпц святості стільки-скільки у старої шльондри цноти...
01.11.2024 09:45 Відповісти
+21
Восімь лєт дамбілі Момбасу
01.11.2024 09:45 Відповісти
+14
Помічає куди куля повинна прилетіти?
01.11.2024 09:46 Відповісти
Восімь лєт дамбілі Момбасу
01.11.2024 09:45 Відповісти
Тепер ця мавпа точно не виживе.
01.11.2024 10:08 Відповісти
Це обряд хрещення , якщо це можна так назвати у виконанні синорилів .
01.11.2024 11:33 Відповісти
Нагадаю що у рпц святості стільки-скільки у старої шльондри цноти...
01.11.2024 09:45 Відповісти
Айда Пушкін, айда Сукін син !
01.11.2024 09:45 Відповісти
Помічає куди куля повинна прилетіти?
01.11.2024 09:46 Відповісти
Этот павиан теперь будет предателем своей веры- в Великую мать- Матумбу. Он же его охрестил!)))
01.11.2024 09:48 Відповісти
Я думал он с него халяль будет делать🤣
01.11.2024 09:49 Відповісти
Тому всю рашиську наволоч треба гнати з України ,що до кацапів то це настільке тупе бидло що воно радіє союзникам корейцям та неграм.
01.11.2024 09:51 Відповісти
Єто "новіє славянє".
Еслі прісмотрється к півне-корейцам і неграм - то іздалі в глухую темную ночь в темном-темном лесу в півне-корейцах і неграх можно узреть прізнакі славян 😂
01.11.2024 11:20 Відповісти
Прокляті істоти на проклятій території.
01.11.2024 09:52 Відповісти
Боевой колдун при исполнении.
01.11.2024 09:53 Відповісти
Обряд проходит при свете Луньі.
01.11.2024 09:55 Відповісти
священник мастить чоло африканця, його обличчя та руки, якоюсь ритуальною рідиною

Та ясно якою рідиною. Вона у них завжди одна й та сама...
01.11.2024 09:55 Відповісти
На росії церква - це лише одна з технологій тримати стадо у покорі.
01.11.2024 09:56 Відповісти
Це не лише на росії...
01.11.2024 09:57 Відповісти
На росії вона перетворилась саме на технологію. Проповіді там зараз - самицям народжувати, самцям воювати.
01.11.2024 10:00 Відповісти
Гундяєвській жрець вуду.
01.11.2024 10:05 Відповісти
Це просто якесь зазеркалʼє.
01.11.2024 10:07 Відповісти
Религия вне политики и вне войны, да? Почему до сих пор ети кремлевские твари ходят по Киеву?
01.11.2024 10:07 Відповісти
в рашистського сатанату, своя церква й свої слуги
01.11.2024 10:14 Відповісти
"священник рпц" треба завжди писати в лапках...

а взагалі, я знову ж переконуюсь:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
01.11.2024 10:22 Відповісти
Ну той і не здивований, майже як шаман у рідному племені...
01.11.2024 10:30 Відповісти
У ХІХ столітті на березі работоргівельного ринку, стояло "священне" дерево... Воно було символом повернення душ рабів, після смерті, назад, у Африку... Маємо той самий "символ" - його душа, волею священника РПЦ, повернеться в Африку... А м"ясо зїдять собаки України...
01.11.2024 11:22 Відповісти
"народився баобабом, баобабом і помре...", Ви зрозуміли...
показати весь коментар
Коли йому сказали, що в Україні бандери, он хату пакінул пашол ваєвать...
показати весь коментар
... он в хате покакал - пошел воевать
показати весь коментар
Шизик благословляет дикаря-вудуиста на священный Дедовоевалус?🤔
показати весь коментар
Нова послуага рпц - "вуду-шаманізм"
показати весь коментар
И вообще "умерли бы от водки"...
показати весь коментар
Друже, ти видно абсолютно не знайомий з біографією пана корчинського - що пройшов шлях від русофіла до анархіста.
тому не пхай його сюди.
01.11.2024 11:22 Відповісти
Так он же был "националистом"... Уже стал "анархистом"?
показати весь коментар
Корчинський на війні , чи тільки поради дає ?

показати весь коментар
Как он теперь в баскетбол играть будет?
показати весь коментар
Похоже на инвентаризацию.
показати весь коментар
І хтось називає РПЦ і їх сателіта в УЦкраїні УПЦ церквами. Та то чисті сатанінські секти, які в порушення Божих заповідей благословляють на вбивства українців і кражу їх зерна, майна, земель...
показати весь коментар
Шляпу забув йому намазати. Чи то вже в келії?
показати весь коментар
Одразу ніггу відспівав
показати весь коментар
Великая блудница из Откр.,17 глава
показати весь коментар
Ай-ай-ай-ай-ай крестили негра, крестили...
показати весь коментар
Новопреставлений раб Joe Black
показати весь коментар
Идиотизм РПЦ
показати весь коментар
Поп РПЦ откормленый . НО ***** воевать НЕ идёт. Видать жопа в танк НЕ влазит.
показати весь коментар
Шаман однако
показати весь коментар
У кацапів не св'ященники, а хіроманти якісь...
показати весь коментар
Патріарх РПЦ Кіріл пообіцяв кацапам вічне життя, https://risu.ua/patriarh-rpc-poobicyav-rosiyanam-vichne-zhittya-yakshcho-voni-zaginut-v-**************** якщо вони загинуть в Україні.

У московському храмі Христа Спасителя https://risu.ua/u-moskovskomu-hrami-hrista-spasitelya-krichali-gojda_n151899 кричали "Гойда"
показати весь коментар
він такий священник як я принц Уельський.
Всі заповіді порушені, ні томосу ні честі, гідності та людяності.
Досить називати "священниками", гидко та образливо.
показати весь коментар
В РАЙ - ІЗ ВІРОЮ В БОГА
показати весь коментар
