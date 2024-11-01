Священник РПЦ благословляє африканського найманця на вбивство українців. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому священник РПЦ проводить релігійний обряд над африканським найманцем армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі священник мастить чоло африканця, його обличчя та руки, якоюсь ритуальною рідиною.
Еслі прісмотрється к півне-корейцам і неграм - то іздалі в глухую темную ночь в темном-темном лесу в півне-корейцах і неграх можно узреть прізнакі славян 😂
Та ясно якою рідиною. Вона у них завжди одна й та сама...
а взагалі, я знову ж переконуюсь:
яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
тому не пхай його сюди.
У московському храмі Христа Спасителя https://risu.ua/u-moskovskomu-hrami-hrista-spasitelya-krichali-gojda_n151899 кричали "Гойда"
Всі заповіді порушені, ні томосу ні честі, гідності та людяності.
Досить називати "священниками", гидко та образливо.