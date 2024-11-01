Священник РПЦ благословляет африканского наемника на убийство украинцев. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой священник РПЦ проводит религиозный обряд над африканским наемником армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи священник мажет лоб африканца, его лицо и руки, какой-то ритуальной жидкостью.
Топ комментарии
+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.11.2024 09:45 Ответить Ссылка
+21 Олександр Томах
показать весь комментарий01.11.2024 09:45 Ответить Ссылка
+14 Sharikoff
показать весь комментарий01.11.2024 09:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еслі прісмотрється к півне-корейцам і неграм - то іздалі в глухую темную ночь в темном-темном лесу в півне-корейцах і неграх можно узреть прізнакі славян 😂
Та ясно якою рідиною. Вона у них завжди одна й та сама...
а взагалі, я знову ж переконуюсь:
яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
тому не пхай його сюди.
У московському храмі Христа Спасителя https://risu.ua/u-moskovskomu-hrami-hrista-spasitelya-krichali-gojda_n151899 кричали "Гойда"
Всі заповіді порушені, ні томосу ні честі, гідності та людяності.
Досить називати "священниками", гидко та образливо.