Священник РПЦ благословляет африканского наемника на убийство украинцев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой священник РПЦ проводит религиозный обряд над африканским наемником армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи священник мажет лоб африканца, его лицо и руки, какой-то ритуальной жидкостью.

Также читайте: В РПЦ назвали войну против Украины "лечением", а Россию - "хирургом"