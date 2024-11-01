РУС
Священник РПЦ благословляет африканского наемника на убийство украинцев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой священник РПЦ проводит религиозный обряд над африканским наемником армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи священник мажет лоб африканца, его лицо и руки, какой-то ритуальной жидкостью.

Также читайте: В РПЦ назвали войну против Украины "лечением", а Россию - "хирургом"

Топ комментарии
+22
Нагадаю що у рпц святості стільки-скільки у старої шльондри цноти...
01.11.2024 09:45 Ответить
+21
Восімь лєт дамбілі Момбасу
01.11.2024 09:45 Ответить
+14
Помічає куди куля повинна прилетіти?
01.11.2024 09:46 Ответить
Восімь лєт дамбілі Момбасу
01.11.2024 09:45 Ответить
Тепер ця мавпа точно не виживе.
01.11.2024 10:08 Ответить
Це обряд хрещення , якщо це можна так назвати у виконанні синорилів .
01.11.2024 11:33 Ответить
Нагадаю що у рпц святості стільки-скільки у старої шльондри цноти...
01.11.2024 09:45 Ответить
Айда Пушкін, айда Сукін син !
01.11.2024 09:45 Ответить
Помічає куди куля повинна прилетіти?
01.11.2024 09:46 Ответить
Этот павиан теперь будет предателем своей веры- в Великую мать- Матумбу. Он же его охрестил!)))
01.11.2024 09:48 Ответить
Я думал он с него халяль будет делать🤣
01.11.2024 09:49 Ответить
Тому всю рашиську наволоч треба гнати з України ,що до кацапів то це настільке тупе бидло що воно радіє союзникам корейцям та неграм.
01.11.2024 09:51 Ответить
Єто "новіє славянє".
Еслі прісмотрється к півне-корейцам і неграм - то іздалі в глухую темную ночь в темном-темном лесу в півне-корейцах і неграх можно узреть прізнакі славян 😂
01.11.2024 11:20 Ответить
Прокляті істоти на проклятій території.
01.11.2024 09:52 Ответить
Боевой колдун при исполнении.
01.11.2024 09:53 Ответить
Обряд проходит при свете Луньі.
01.11.2024 09:55 Ответить
священник мастить чоло африканця, його обличчя та руки, якоюсь ритуальною рідиною

Та ясно якою рідиною. Вона у них завжди одна й та сама...
01.11.2024 09:55 Ответить
На росії церква - це лише одна з технологій тримати стадо у покорі.
01.11.2024 09:56 Ответить
Це не лише на росії...
01.11.2024 09:57 Ответить
На росії вона перетворилась саме на технологію. Проповіді там зараз - самицям народжувати, самцям воювати.
01.11.2024 10:00 Ответить
Гундяєвській жрець вуду.
01.11.2024 10:05 Ответить
Це просто якесь зазеркалʼє.
01.11.2024 10:07 Ответить
Религия вне политики и вне войны, да? Почему до сих пор ети кремлевские твари ходят по Киеву?
01.11.2024 10:07 Ответить
в рашистського сатанату, своя церква й свої слуги
01.11.2024 10:14 Ответить
"священник рпц" треба завжди писати в лапках...

а взагалі, я знову ж переконуюсь:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
01.11.2024 10:22 Ответить
Ну той і не здивований, майже як шаман у рідному племені...
01.11.2024 10:30 Ответить
У ХІХ столітті на березі работоргівельного ринку, стояло "священне" дерево... Воно було символом повернення душ рабів, після смерті, назад, у Африку... Маємо той самий "символ" - його душа, волею священника РПЦ, повернеться в Африку... А м"ясо зїдять собаки України...
01.11.2024 11:22 Ответить
"народився баобабом, баобабом і помре...", Ви зрозуміли...
03.11.2024 16:42 Ответить
Коли йому сказали, що в Україні бандери, он хату пакінул пашол ваєвать...
01.11.2024 10:43 Ответить
... он в хате покакал - пошел воевать
01.11.2024 12:38 Ответить
Шизик благословляет дикаря-вудуиста на священный Дедовоевалус?🤔
01.11.2024 10:50 Ответить
Нова послуага рпц - "вуду-шаманізм"
01.11.2024 11:17 Ответить
И вообще "умерли бы от водки"...
01.11.2024 10:55 Ответить
Друже, ти видно абсолютно не знайомий з біографією пана корчинського - що пройшов шлях від русофіла до анархіста.
тому не пхай його сюди.
01.11.2024 11:22 Ответить
Так он же был "националистом"... Уже стал "анархистом"?
01.11.2024 11:25 Ответить
Корчинський на війні , чи тільки поради дає ?

01.11.2024 11:05 Ответить
Как он теперь в баскетбол играть будет?
01.11.2024 12:23 Ответить
Похоже на инвентаризацию.
01.11.2024 12:37 Ответить
І хтось називає РПЦ і їх сателіта в УЦкраїні УПЦ церквами. Та то чисті сатанінські секти, які в порушення Божих заповідей благословляють на вбивства українців і кражу їх зерна, майна, земель...
01.11.2024 12:39 Ответить
Шляпу забув йому намазати. Чи то вже в келії?
01.11.2024 12:55 Ответить
Одразу ніггу відспівав
01.11.2024 13:15 Ответить
Великая блудница из Откр.,17 глава
01.11.2024 13:33 Ответить
01.11.2024 13:38 Ответить
01.11.2024 13:40 Ответить
Ай-ай-ай-ай-ай крестили негра, крестили...
01.11.2024 16:58 Ответить
Новопреставлений раб Joe Black
01.11.2024 20:04 Ответить
Идиотизм РПЦ
01.11.2024 21:56 Ответить
Поп РПЦ откормленый . НО ***** воевать НЕ идёт. Видать жопа в танк НЕ влазит.
01.11.2024 22:41 Ответить
Шаман однако
02.11.2024 00:38 Ответить
У кацапів не св'ященники, а хіроманти якісь...
02.11.2024 09:44 Ответить
Патріарх РПЦ Кіріл пообіцяв кацапам вічне життя, https://risu.ua/patriarh-rpc-poobicyav-rosiyanam-vichne-zhittya-yakshcho-voni-zaginut-v-**************** якщо вони загинуть в Україні.

У московському храмі Христа Спасителя https://risu.ua/u-moskovskomu-hrami-hrista-spasitelya-krichali-gojda_n151899 кричали "Гойда"
02.11.2024 10:02 Ответить
він такий священник як я принц Уельський.
Всі заповіді порушені, ні томосу ні честі, гідності та людяності.
Досить називати "священниками", гидко та образливо.
02.11.2024 12:49 Ответить
В РАЙ - ІЗ ВІРОЮ В БОГА
04.11.2024 13:53 Ответить
 
 