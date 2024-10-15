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Новости Война
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В РПЦ назвали войну против Украины "лечением", а Россию - "хирургом"

У РПЦ назвали війну проти України лікуванням

Представитель РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что полномасштабная война РФ против Украины является процессом "лечения", а Россия в ней выступает в роли "хирурга", который проводит операцию, чтобы удалить "что-то, что несет в себе смерть"

Об этом сообщает The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

"Любая война - это всегда трагедия, это невероятная трагедия. Но когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, это может восприниматься как убийство, как кровопролитие, но с одной оговоркой мы понимаем, что это врач. И такое действо не называется убийством, издевательством, а называется лечением, хоть и больно, хоть и кровь", - сказал представитель РПЦ.

По его словам, после того, как "врач" извлечет из брюшной полости "что-то, что несет в себе смерть", он должен "бережно зашить пациента".

Читайте также: Остановить нацистские методы РАЦИРС: Защитим украинский народ и демократические ценности, - "Влияние"

Заявления главы РПЦ Кирилла о войне

Издание отмечает, что ранее глава РПЦ Кирилл неоднократно высказывался в поддержку войны против Украины и оправдывал ее в своих проповедях.

В частности, во время видеоконференции с Папой Римским Франциском он отстаивал необходимость войны, утверждая, что Россию привели к этому планы НАТО в отношении Украины.

В сентябре 2022 года Кирилл в своей проповеди сказал, что смерть на войне "смывает все грехи", а военным заявлял, что у них "не должно быть никаких сомнений относительно правильности выбранного пути".

В одной из своих последних проповедей он призвал "бороться за мир" и заверил, что единая для России, Беларуси и Украины православная церковь не перестает молиться за то, чтобы "прошло лихолетье, которое толкает братьев к разделению междоусобной брани".

Также читайте: РПЦ объявляет "священную войну" Украине и Западу, оправдывая преступления РФ, - Atlantic Council

Автор: 

россия (96057) РПЦ (747)


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Топ комментарии
+19
о.. то чикотіло себе теж мав за хірурга...
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15.10.2024 09:16
+17
Повторюю-у рпц святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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15.10.2024 09:22
+15
Кацапи всі й@бнуті.
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15.10.2024 09:22
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дблблдь
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15.10.2024 09:15 Ответить
Для чого нам "проповіді" рядженого фсбешника?
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15.10.2024 09:29 Ответить
Типова маячня шизофреніка !!))
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15.10.2024 10:14 Ответить
о.. то чикотіло себе теж мав за хірурга...
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15.10.2024 09:16 Ответить
Бухий патологоанатом зі збоченнями некрофілії
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15.10.2024 09:18 Ответить
Бей кацапа
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15.10.2024 09:20 Ответить
Повторюю-у рпц святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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15.10.2024 09:22 Ответить
Яскравий приклад того, що називають сектою.
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15.10.2024 09:29 Ответить
саме так-бо рпц є сатанинською сектою...
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15.10.2024 09:34 Ответить
Кацапи всі й@бнуті.
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15.10.2024 09:22 Ответить
Для них незалежні українці завжди будуть сепаратистами, які зрадили єдність трьох братніх слов'янських православних народів.
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15.10.2024 09:35 Ответить
Тому що Україна ,є наріжним каменем "Русского мира" та Російської імперії !!))
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15.10.2024 10:17 Ответить
Не. Це міф.
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15.10.2024 10:48 Ответить
Ні!! Росія з'явилася лише після анексії України,а т.зв. "Русский мир",це параноїдальна мрія Моськовських великодержавних шовіністів,єдність Велико-,Мало- та белорусів !!))
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15.10.2024 10:59 Ответить
1. Російська імперія виникла за результатами Північної війни. Київ вже 70 років був під москалями. 2. Англія стала Великою Британією після приєднання Шотландії. Це не означає, Що Шотландія є наріжним каменем для англійців.
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15.10.2024 12:23 Ответить
Єдність трьох братніх слов'янських православних народів це кремлівський міф.
Так звані россіяни не славяни і не православні, а білоруси взагалі католіки.
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15.10.2024 11:45 Ответить
Иого вже вилічили?
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15.10.2024 09:24 Ответить
"Я хірург. Нє дьоргайся!"

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15.10.2024 11:46 Ответить
Пластічєський хірург. Ровняє лєвую щоку по правій. Як у Біблії...
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15.10.2024 12:01 Ответить
рпц -лжецерква
москва - вавилон великий і блудниця що сидить на семи холмах
вона впивалася (і продовжує) кров*ю святих, з нею блудили (і продовжують) земні царі
москва буде спалена під час першого явлення антихриста, задовго до того як він виявить себе в храмі
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15.10.2024 09:26 Ответить
- Куме! Ви чули? Москалі стверджують, що вони в Україні не ведуть війну, а проводять «спецоперацію»!

- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
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15.10.2024 09:26 Ответить
Щоб кацапів пранці зїли
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15.10.2024 09:26 Ответить
Почему до сих пор ети убийцы и насильники в рясах которые считают себя хирургами ходят по Украине? Папе римскому покажите кого Оно прославляет. Или папа такой же насильник, педофил и убийца
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15.10.2024 09:26 Ответить
Підар з боліт, ти краще полікуй здохлих і недобитих в Україні своїх *********, яких уже налічується більше 670 тисяч.
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15.10.2024 09:27 Ответить
Гітлер теж саме говорив. Він же не називав це все геноцидом або масовими вбивствами. Він теж із точністю хірурга очищав планету від небажаних для нього елементів
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15.10.2024 09:29 Ответить
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15.10.2024 09:30 Ответить
я знову ж переконуюсь:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.10.2024 09:30 Ответить
РПЦ ім. йосі сталіна назвала війну лікуванням. Мабуть лікують кацапстан утілізуючи ваняток. Кірюха, незабаром в твій Сергій посад заселиться головний муфтій расееї, а тебе переселять у якісь онежський скіт.
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15.10.2024 09:33 Ответить
Черговим кроком буде "війна - це мир". Все по Оруеллу...
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15.10.2024 10:23 Ответить
хтось ще ходить до цієї антихристиянської тупої гундяєвської секти без Томосу та її філії "упц мп" ???

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15.10.2024 09:35 Ответить
Там панує ідеологія класичного шовінізму-фашизму, але нам від констатації цього факту геть не легше. І протидіяти цьому сил і можливостей все менше...
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15.10.2024 09:39 Ответить
Хто протидіяти буде ? Наш естрадний президень раніше дуже любив фотатися з командним складом рпц,
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15.10.2024 12:12 Ответить
Якщо кацапський батьюшка лікує хворого не молитвою і фразою «встань і іди», а ракетами то це фейковий батьюшка.
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15.10.2024 09:41 Ответить
...гундяєв яка ти ****.Та придайте йього анафеме.
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15.10.2024 09:44 Ответить
Пів ляма дохлих свинособак це хороше лікування!
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15.10.2024 09:45 Ответить
Шось ви злі всі й недобрі. Співчуття християнське ваше де? А може, його парєнь бросіл і тепер у цього попа неголублена попа???
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15.10.2024 09:46 Ответить
Треба йому щось вирізати,починати потрібно з язика.
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15.10.2024 09:46 Ответить
Им пора лечиться электричеством.
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15.10.2024 09:48 Ответить
******* ....
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15.10.2024 09:51 Ответить
Українцям пора брати ножі і вирізати отой кацапський сатанат з тіла України! Бо зелені жуюють соплі.
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15.10.2024 09:51 Ответить
Ост тому цю рашиську заразу якою керує фсбешний виродок Кірил треба викорінювати з України.
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15.10.2024 10:04 Ответить
Цей чорт перекрутив заповіді: "не вбий, не забажай майна сусіда", на "вбий і грабуй". Для таких є окреме місце в пеклі.
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15.10.2024 10:06 Ответить
Гітлер, Пол-пот, Хусейн - вони навіть газами людей труїли. Отже - вони праведні хірурги.
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15.10.2024 10:16 Ответить
А Почаївську лавру вже перевели до Української церкви чи ще досі там агресивні рпцшні «віруючі» хороводять стадом
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15.10.2024 10:17 Ответить
Це треба цитувати на білдбордах. Може хоч тоді до украінцев дійде?
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15.10.2024 10:25 Ответить
Треба виловити гундяя, зашити йому сраку і дбайливо годувати поки його не розірве.
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15.10.2024 10:26 Ответить
Походу раша сплошь из маньяков состоит..Маньяками там походу и церкви населены...или бесами??Разбираться конкретно невдомек
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15.10.2024 10:33 Ответить
Сатанинська секта. Нічого спільного з вірою не мають. Сатана платить, вони йому служать.
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15.10.2024 10:38 Ответить
Значит "хірургу" гітлеру не дали закінчити операцію ,повномасштабна війна Німечини проти совкового союзу був процесом "лікування", а Німечина у ній виступала в ролі "хірурга", який не завершив операцію, щоб видалити "щось, що несе в собі смерть" .Ось і сьогоднішній результат
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15.10.2024 10:38 Ответить
Єдине лікування для кацапів-це повне знищення!
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15.10.2024 10:40 Ответить
Філія КГБ-ФСБ в своєму репертуарі.
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15.10.2024 11:34 Ответить
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15.10.2024 12:24 Ответить
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15.10.2024 17:23 Ответить
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15.10.2024 17:27 Ответить
ВСУ - это ветеринары, котрые кастрируют вонючий недорейх!
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15.10.2024 12:39 Ответить
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15.10.2024 17:21 Ответить
 
 