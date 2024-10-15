В РПЦ назвали войну против Украины "лечением", а Россию - "хирургом"
Представитель РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что полномасштабная война РФ против Украины является процессом "лечения", а Россия в ней выступает в роли "хирурга", который проводит операцию, чтобы удалить "что-то, что несет в себе смерть"
Об этом сообщает The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
"Любая война - это всегда трагедия, это невероятная трагедия. Но когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, это может восприниматься как убийство, как кровопролитие, но с одной оговоркой мы понимаем, что это врач. И такое действо не называется убийством, издевательством, а называется лечением, хоть и больно, хоть и кровь", - сказал представитель РПЦ.
По его словам, после того, как "врач" извлечет из брюшной полости "что-то, что несет в себе смерть", он должен "бережно зашить пациента".
Заявления главы РПЦ Кирилла о войне
Издание отмечает, что ранее глава РПЦ Кирилл неоднократно высказывался в поддержку войны против Украины и оправдывал ее в своих проповедях.
В частности, во время видеоконференции с Папой Римским Франциском он отстаивал необходимость войны, утверждая, что Россию привели к этому планы НАТО в отношении Украины.
В сентябре 2022 года Кирилл в своей проповеди сказал, что смерть на войне "смывает все грехи", а военным заявлял, что у них "не должно быть никаких сомнений относительно правильности выбранного пути".
В одной из своих последних проповедей он призвал "бороться за мир" и заверил, что единая для России, Беларуси и Украины православная церковь не перестает молиться за то, чтобы "прошло лихолетье, которое толкает братьев к разделению междоусобной брани".
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Так звані россіяни не славяни і не православні, а білоруси взагалі католіки.
москва - вавилон великий і блудниця що сидить на семи холмах
вона впивалася (і продовжує) кров*ю святих, з нею блудили (і продовжують) земні царі
москва буде спалена під час першого явлення антихриста, задовго до того як він виявить себе в храмі
- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!