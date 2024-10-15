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Новини Війна
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У РПЦ назвали війну проти України "лікуванням", а Росію - "хірургом"

У РПЦ назвали війну проти України лікуванням

Представник РПЦ, митрополит Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген заявив, що повномасштабна війна РФ проти України є процесом "лікування", а Росія у ній виступає в ролі "хірурга", який проводить операцію, щоб видалити "щось, що несе в собі смерть"

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка війна - це завжди трагедія, це неймовірна трагедія. Але коли лікар бере в руки ніж і починає різати очеревину людині, це може сприйматися як вбивство, як кровопролиття, але з одним застереженням ми розуміємо, що це лікар. І таке дійство не називається вбивством, знущанням, а називається лікуванням, хоч і боляче, хоч і кров", - сказав представник РПЦ.

За його словами, після того, як "лікар" вилучить із черевної порожнини "щось, що несе в собі смерть", він має "дбайливо зашити пацієнта".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ хоче, щоб Трамп у разі перемоги на виборах США "скасував" закони України про мову та УПЦ МП 

Заяви очільника РПЦ Кирила про війну

Видання зазначає, що раніше глава РПЦ Кирил неодноразово висловлювався на підтримку війни проти України та виправдовував її у своїх проповідях.

Зокрема, під час відеоконференції з Папою Римським Франциском він відстоював необхідність війни, стверджуючи, що Росію призвели до цього плани НАТО щодо України.

У вересні 2022 року Кирило у своїй проповіді сказав, що смерть на війні "змиває всі гріхи", а військовим заявляв, що у них "не повинно бути жодних сумнівів щодо правильності обраного шляху".

В одній зі своїх останніх проповідей він закликав "боротися за мир" і запевнив, що єдина для Росії, Білорусі та України православна церква не перестає молитися за те, щоб "минуло лихоліття, яке штовхає братів до поділу міжусобної брані".

Також читайте: РПЦ оголошує "священну війну" Україні та Заходу, виправдовуючи злочини РФ, - Atlantic Council

Автор: 

росія (65908) РПЦ (515)


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Топ коментарі
+19
о.. то чикотіло себе теж мав за хірурга...
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15.10.2024 09:16
+17
Повторюю-у рпц святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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15.10.2024 09:22
+15
Кацапи всі й@бнуті.
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15.10.2024 09:22
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15.10.2024 09:15 Відповісти
Для чого нам "проповіді" рядженого фсбешника?
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15.10.2024 09:29 Відповісти
Типова маячня шизофреніка !!))
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15.10.2024 10:14 Відповісти
о.. то чикотіло себе теж мав за хірурга...
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15.10.2024 09:16 Відповісти
Бухий патологоанатом зі збоченнями некрофілії
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15.10.2024 09:18 Відповісти
Бей кацапа
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15.10.2024 09:20 Відповісти
Повторюю-у рпц святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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15.10.2024 09:22 Відповісти
Яскравий приклад того, що називають сектою.
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15.10.2024 09:29 Відповісти
саме так-бо рпц є сатанинською сектою...
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15.10.2024 09:34 Відповісти
Кацапи всі й@бнуті.
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15.10.2024 09:22 Відповісти
Для них незалежні українці завжди будуть сепаратистами, які зрадили єдність трьох братніх слов'янських православних народів.
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15.10.2024 09:35 Відповісти
Тому що Україна ,є наріжним каменем "Русского мира" та Російської імперії !!))
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15.10.2024 10:17 Відповісти
Не. Це міф.
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15.10.2024 10:48 Відповісти
Ні!! Росія з'явилася лише після анексії України,а т.зв. "Русский мир",це параноїдальна мрія Моськовських великодержавних шовіністів,єдність Велико-,Мало- та белорусів !!))
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15.10.2024 10:59 Відповісти
1. Російська імперія виникла за результатами Північної війни. Київ вже 70 років був під москалями. 2. Англія стала Великою Британією після приєднання Шотландії. Це не означає, Що Шотландія є наріжним каменем для англійців.
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15.10.2024 12:23 Відповісти
Єдність трьох братніх слов'янських православних народів це кремлівський міф.
Так звані россіяни не славяни і не православні, а білоруси взагалі католіки.
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15.10.2024 11:45 Відповісти
Иого вже вилічили?
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15.10.2024 09:24 Відповісти
"Я хірург. Нє дьоргайся!"

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15.10.2024 11:46 Відповісти
Пластічєський хірург. Ровняє лєвую щоку по правій. Як у Біблії...
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15.10.2024 12:01 Відповісти
рпц -лжецерква
москва - вавилон великий і блудниця що сидить на семи холмах
вона впивалася (і продовжує) кров*ю святих, з нею блудили (і продовжують) земні царі
москва буде спалена під час першого явлення антихриста, задовго до того як він виявить себе в храмі
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15.10.2024 09:26 Відповісти
- Куме! Ви чули? Москалі стверджують, що вони в Україні не ведуть війну, а проводять «спецоперацію»!

- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
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15.10.2024 09:26 Відповісти
Щоб кацапів пранці зїли
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15.10.2024 09:26 Відповісти
Почему до сих пор ети убийцы и насильники в рясах которые считают себя хирургами ходят по Украине? Папе римскому покажите кого Оно прославляет. Или папа такой же насильник, педофил и убийца
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15.10.2024 09:26 Відповісти
Підар з боліт, ти краще полікуй здохлих і недобитих в Україні своїх *********, яких уже налічується більше 670 тисяч.
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15.10.2024 09:27 Відповісти
Гітлер теж саме говорив. Він же не називав це все геноцидом або масовими вбивствами. Він теж із точністю хірурга очищав планету від небажаних для нього елементів
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15.10.2024 09:29 Відповісти
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15.10.2024 09:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.10.2024 09:30 Відповісти
РПЦ ім. йосі сталіна назвала війну лікуванням. Мабуть лікують кацапстан утілізуючи ваняток. Кірюха, незабаром в твій Сергій посад заселиться головний муфтій расееї, а тебе переселять у якісь онежський скіт.
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15.10.2024 09:33 Відповісти
Черговим кроком буде "війна - це мир". Все по Оруеллу...
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15.10.2024 10:23 Відповісти
хтось ще ходить до цієї антихристиянської тупої гундяєвської секти без Томосу та її філії "упц мп" ???

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15.10.2024 09:35 Відповісти
Там панує ідеологія класичного шовінізму-фашизму, але нам від констатації цього факту геть не легше. І протидіяти цьому сил і можливостей все менше...
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15.10.2024 09:39 Відповісти
Хто протидіяти буде ? Наш естрадний президень раніше дуже любив фотатися з командним складом рпц,
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15.10.2024 12:12 Відповісти
Якщо кацапський батьюшка лікує хворого не молитвою і фразою «встань і іди», а ракетами то це фейковий батьюшка.
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15.10.2024 09:41 Відповісти
...гундяєв яка ти ****.Та придайте йього анафеме.
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15.10.2024 09:44 Відповісти
Пів ляма дохлих свинособак це хороше лікування!
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15.10.2024 09:45 Відповісти
Шось ви злі всі й недобрі. Співчуття християнське ваше де? А може, його парєнь бросіл і тепер у цього попа неголублена попа???
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15.10.2024 09:46 Відповісти
Треба йому щось вирізати,починати потрібно з язика.
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15.10.2024 09:46 Відповісти
Им пора лечиться электричеством.
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15.10.2024 09:48 Відповісти
******* ....
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15.10.2024 09:51 Відповісти
Українцям пора брати ножі і вирізати отой кацапський сатанат з тіла України! Бо зелені жуюють соплі.
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15.10.2024 09:51 Відповісти
Ост тому цю рашиську заразу якою керує фсбешний виродок Кірил треба викорінювати з України.
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15.10.2024 10:04 Відповісти
Цей чорт перекрутив заповіді: "не вбий, не забажай майна сусіда", на "вбий і грабуй". Для таких є окреме місце в пеклі.
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15.10.2024 10:06 Відповісти
Гітлер, Пол-пот, Хусейн - вони навіть газами людей труїли. Отже - вони праведні хірурги.
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15.10.2024 10:16 Відповісти
А Почаївську лавру вже перевели до Української церкви чи ще досі там агресивні рпцшні «віруючі» хороводять стадом
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15.10.2024 10:17 Відповісти
Це треба цитувати на білдбордах. Може хоч тоді до украінцев дійде?
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15.10.2024 10:25 Відповісти
Треба виловити гундяя, зашити йому сраку і дбайливо годувати поки його не розірве.
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15.10.2024 10:26 Відповісти
Походу раша сплошь из маньяков состоит..Маньяками там походу и церкви населены...или бесами??Разбираться конкретно невдомек
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15.10.2024 10:33 Відповісти
Сатанинська секта. Нічого спільного з вірою не мають. Сатана платить, вони йому служать.
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15.10.2024 10:38 Відповісти
Значит "хірургу" гітлеру не дали закінчити операцію ,повномасштабна війна Німечини проти совкового союзу був процесом "лікування", а Німечина у ній виступала в ролі "хірурга", який не завершив операцію, щоб видалити "щось, що несе в собі смерть" .Ось і сьогоднішній результат
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15.10.2024 10:38 Відповісти
Єдине лікування для кацапів-це повне знищення!
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15.10.2024 10:40 Відповісти
Філія КГБ-ФСБ в своєму репертуарі.
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15.10.2024 11:34 Відповісти
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15.10.2024 12:24 Відповісти
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15.10.2024 17:23 Відповісти
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15.10.2024 17:27 Відповісти
ВСУ - это ветеринары, котрые кастрируют вонючий недорейх!
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15.10.2024 12:39 Відповісти
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15.10.2024 17:21 Відповісти
 
 