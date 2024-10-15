У РПЦ назвали війну проти України "лікуванням", а Росію - "хірургом"

Представник РПЦ, митрополит Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген заявив, що повномасштабна війна РФ проти України є процесом "лікування", а Росія у ній виступає в ролі "хірурга", який проводить операцію, щоб видалити "щось, що несе в собі смерть"

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка війна - це завжди трагедія, це неймовірна трагедія. Але коли лікар бере в руки ніж і починає різати очеревину людині, це може сприйматися як вбивство, як кровопролиття, але з одним застереженням ми розуміємо, що це лікар. І таке дійство не називається вбивством, знущанням, а називається лікуванням, хоч і боляче, хоч і кров", - сказав представник РПЦ.

За його словами, після того, як "лікар" вилучить із черевної порожнини "щось, що несе в собі смерть", він має "дбайливо зашити пацієнта".

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Заяви очільника РПЦ Кирила про війну

Видання зазначає, що раніше глава РПЦ Кирил неодноразово висловлювався на підтримку війни проти України та виправдовував її у своїх проповідях.

Зокрема, під час відеоконференції з Папою Римським Франциском він відстоював необхідність війни, стверджуючи, що Росію призвели до цього плани НАТО щодо України.

У вересні 2022 року Кирило у своїй проповіді сказав, що смерть на війні "змиває всі гріхи", а військовим заявляв, що у них "не повинно бути жодних сумнівів щодо правильності обраного шляху".

В одній зі своїх останніх проповідей він закликав "боротися за мир" і запевнив, що єдина для Росії, Білорусі та України православна церква не перестає молитися за те, щоб "минуло лихоліття, яке штовхає братів до поділу міжусобної брані".

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