Набожный оккупант крестится в укрытии и исчезает после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что за мгновение до атаки россиянин успевает перекреститься, а затем в него попадает дрон. На записи после взрыва, трудно разглядеть тело ликвидированного захватчика.
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+5 Amber
показать весь комментарий04.11.2024 13:34 Ответить Ссылка
+4 Pavlo Z
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показать весь комментарий04.11.2024 13:38 Ответить Ссылка
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тобто здох
Приємна новина !
Кабани це побачать і втечуть далеко-далеко.
піздець...Амінь і благославенний блаженнйший пісюн гундяєва в анальний отвір
А ЦЕЙ, МАБУТЬ, МАВ ІКОНУ ПУТІНА ТА ЙОМУ МОЛИВСЯ.