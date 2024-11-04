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Новости Видео Война
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Набожный оккупант крестится в укрытии и исчезает после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что за мгновение до атаки россиянин успевает перекреститься, а затем в него попадает дрон. На записи после взрыва, трудно разглядеть тело ликвидированного захватчика.

Также читайте: В РПЦ назвали войну против Украины "лечением", а Россию - "хирургом"

Читайте также: Остановить нацистские методы РАЦИРС: Защитим украинский народ и демократические ценности, - "Влияние"

Автор: 

армия РФ (19885) беспилотник (3847) РПЦ (748) уничтожение (7383)


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Топ комментарии
+5
Окупант , помолившись , сховався назавжди ,
тобто здох
Приємна новина !
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04.11.2024 13:34 Ответить
+4
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04.11.2024 13:37 Ответить
+4
Скільки ж ми будем змушені перебить бродячих собак, що звикнуть до людського м"яса! Лісники на Сіверщині вже побоюються в одиночку по лісах ходить - кабани перестали людей бояться... Від"їлися "чоловічинкою"...
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04.11.2024 13:38 Ответить
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04.11.2024 13:34 Ответить
Окупант , помолившись , сховався назавжди ,
тобто здох
Приємна новина !
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04.11.2024 13:34 Ответить
Хотів до путіна в бункер але мусив попасти в рай.
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04.11.2024 13:36 Ответить
Нет уж, только в ад, к Кобзону и Пригожину.
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04.11.2024 22:44 Ответить
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04.11.2024 13:37 Ответить
Скільки ж ми будем змушені перебить бродячих собак, що звикнуть до людського м"яса! Лісники на Сіверщині вже побоюються в одиночку по лісах ходить - кабани перестали людей бояться... Від"їлися "чоловічинкою"...
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04.11.2024 13:38 Ответить
та тим собакам вже пофіг буде, яке м'ясо. Гірше всього, що вони "розуміють" повадки людини, тому будуть значно зухвалішми порівняно навіть з тими вовками, яки жили поряд з людськими поселеннями.
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04.11.2024 13:47 Ответить
З цього приводу я не переживаю. Усіх собак з'їдять корейці.
Кабани це побачать і втечуть далеко-далеко.
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04.11.2024 13:47 Ответить
А на скількох дітей вони перед тим нападуть? Бабка розказувала, ЩО творилося після війни по селах... Але й собак було мало - німці м айже усіх перестріляли.... Так вовки розплодилися... А кабани ще сміливіші від вовків... Самому прийшлося годину, не менше, на дереві сидіть перед війною - поки свиноматка з поросятами годувалася в дубняку... Поки сидів - і грибів "перехотілося"... З тих пір у ті місця не ходжу восени...
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04.11.2024 13:57 Ответить
Яр, у тебе проблеми з почуттям гумору?
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04.11.2024 14:02 Ответить
У мене з почуттям гумору проблем немає... Тебе-б на дуба - я-б подивився, куди твоє "почуття" ділося-б... Бо я один раз бачив - що творить кабан з людиною за кілька секунд...
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04.11.2024 14:08 Ответить
Яр, не о том переживаешь. Орки в тысячу раз опаснее псов-людоедов. Была бы победа, а с собаками мы как-нибудь разберемся.
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04.11.2024 22:45 Ответить
Про це теж треба думать...
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05.11.2024 06:48 Ответить
Не встиг покаятись орк
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04.11.2024 13:39 Ответить
напевно таки зїбавсь підземним ходом.
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04.11.2024 13:42 Ответить
скільки не хрестися, а Божа кара наздожене
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04.11.2024 13:43 Ответить
Десь зо 100 років назад прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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04.11.2024 13:52 Ответить
There are no atheists in foxholes.
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04.11.2024 13:53 Ответить
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04.11.2024 13:54 Ответить
піздець...Амінь і благославенний блаженнйший пісюн гундяєва в анальний отвір
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04.11.2024 14:01 Ответить
Визвав швидкісний ліфт до, ну на небеса. А наші тут як тут - без жодної затримки. Сервіс, ху...і.
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04.11.2024 14:03 Ответить
Які небеса...???? В шахту добувати ртутну руду....А зверху буде стояти гучномовець і співати кобзон
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04.11.2024 14:43 Ответить
Смішно дивитись, коли сатаніст хреститься, і сподівається, що це йому допоможе.
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04.11.2024 14:26 Ответить
Перекрестился, и прямо в пекло.
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04.11.2024 14:58 Ответить
Ну, чудо! Натурально!
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04.11.2024 15:08 Ответить
Вот дрон и обеспечил ему встречу с Богом.
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04.11.2024 15:54 Ответить
АМІНЬ.
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04.11.2024 16:39 Ответить
Успел перекрестится ****
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04.11.2024 17:40 Ответить
чувак размечтался , как вернётся домой то закроет ипотеку , кредиты , заживёт припеваючи. И тут БАХ! !!! и нет чувака.
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04.11.2024 18:11 Ответить
Напрасно жена "ждёт" мужа домой Ей скажут - она "зарыдает." Заныкала лук в платок носовой и мысленно деньги считает
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04.11.2024 18:16 Ответить
Ушел в астрал
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04.11.2024 23:08 Ответить
"Вороне где-то Бог послал кусочек сыру"
А ЦЕЙ, МАБУТЬ, МАВ ІКОНУ ПУТІНА ТА ЙОМУ МОЛИВСЯ.
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04.11.2024 23:58 Ответить
 
 