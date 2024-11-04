Набожный оккупант крестится в укрытии и исчезает после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что за мгновение до атаки россиянин успевает перекреститься, а затем в него попадает дрон. На записи после взрыва, трудно разглядеть тело ликвидированного захватчика.

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