Взрывы раздались в Дагестане: власти заявили об атаке БПЛА

Беспилотник впервые атаковал Республику Дагестан в России.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", - отметил он.

В сети жители Каспийска утром сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы. До Каспийска от ближайших городов Украины - более тысячи километров.

По данным ASTRA, дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Также смотрите: Набожный оккупант крестится в укрытии и исчезает после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО