Взрывы раздались в Дагестане: власти заявили об атаке БПЛА
Беспилотник впервые атаковал Республику Дагестан в России.
Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", - отметил он.
В сети жители Каспийска утром сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы. До Каспийска от ближайших городов Украины - более тысячи километров.
По данным ASTRA, дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.
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+11 Виталий #548501
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+6 Виталий #548501
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+4 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.11.2024 09:39 Ответить Ссылка
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Как и весь мир все озабочены бабками и собственным комфортом. Только при слиянии маразматиков хутина и прессованием подставного сцико-зеленского возникают войны
Бо скоро не буде що пускати, а там і взагалі заборонено буде.