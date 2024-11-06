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Взрывы раздались в Дагестане: власти заявили об атаке БПЛА

Беспилотник впервые атаковал Республику Дагестан в России.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", - отметил он.

Дагестан атакував БПЛА

В сети жители Каспийска утром сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы. До Каспийска от ближайших городов Украины - более тысячи километров.

По данным ASTRA, дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Дагестан атакував БПЛА

Также смотрите: Набожный оккупант крестится в укрытии и исчезает после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3856) Дагестан (145) россия (96446)


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Топ комментарии
+11
В порт все таки прилетело...
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06.11.2024 09:44 Ответить
+6
То все евреи виноваты! Надо срочно проверить двигатели самолетов!
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06.11.2024 09:30 Ответить
+4
Насолоджуйтесь останніми квіточками бавовни на теренах росії.
Бо скоро не буде що пускати, а там і взагалі заборонено буде.
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06.11.2024 09:39 Ответить
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То все евреи виноваты! Надо срочно проверить двигатели самолетов!
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06.11.2024 09:30 Ответить
ахмат сила
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06.11.2024 09:33 Ответить
А ти сам єврей, чи не єврей?
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06.11.2024 09:48 Ответить
взагалі мабуть про це мова йшла: https://www.tiktok.com/@tigr2015_amg65s/video/7297569417016216864
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06.11.2024 13:50 Ответить
Неважно...
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06.11.2024 14:03 Ответить
искаль его в турбина...(с)
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06.11.2024 13:24 Ответить
Мабуть там скоро буде весело. Дєті гор, кровь горячій...
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06.11.2024 09:37 Ответить
да нет там уже кров горячый, феминизируются и становятся матриархальными все общества. Каждое следующее поколение мужчин становится все более управляемым и слабым.
Как и весь мир все озабочены бабками и собственным комфортом. Только при слиянии маразматиков хутина и прессованием подставного сцико-зеленского возникают войны
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06.11.2024 09:54 Ответить
Насолоджуйтесь останніми квіточками бавовни на теренах росії.
Бо скоро не буде що пускати, а там і взагалі заборонено буде.
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06.11.2024 09:39 Ответить
Виключай всепропальщину і зрадофільство,те що рижий говорить до виборів це одне,реальність може бути зовсім інша.
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06.11.2024 09:44 Ответить
Яка?
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06.11.2024 09:47 Ответить
Я нічого хорошого від нього не чекаю. Зате русня чекає. А русня краще знає.
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06.11.2024 09:50 Ответить
...нам своє робить
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06.11.2024 10:17 Ответить
В порт все таки прилетело...
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06.11.2024 09:44 Ответить
а у цих хоч якесь ппо є, а не так як у сусідів
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06.11.2024 09:59 Ответить
Прилітають вдень,щоб легше було збивати..
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06.11.2024 10:44 Ответить
кадировські дрони вночі не літають.
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06.11.2024 10:59 Ответить
Чечня дамбіт Дагєстан. Вболіваю за обидві незалежні держави.
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06.11.2024 11:55 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ПОСЛАТЬ !)
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06.11.2024 20:22 Ответить
ЧТО ТАМ ТОГО ДАГЕСТАНА !? 1000 БЕСПЕЛОТНИКОВ КРЕПКИХ И ВСЁ !)
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06.11.2024 20:26 Ответить
Трамп-та-та,трамп -та-та,трамп-та-та-тай-ка...
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06.11.2024 20:37 Ответить
 
 