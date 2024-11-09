Дрон-камикадзе ликвидировал ехавшего на мотоцикле российского солдата. ВИДЕО
Пилот дрона-камикадзе 67-й отдельной механизированной бригады атаковал российского захватчика, который ехал на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
saimansay
показать весь комментарий09.11.2024 14:15 Ответить Мне нравится 2
Urs
показать весь комментарий09.11.2024 14:16 Ответить Мне нравится 6
saimansay
показать весь комментарий09.11.2024 14:19 Ответить Мне нравится 6
Trevo Trow
показать весь комментарий09.11.2024 14:25 Ответить Мне нравится 2
Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий09.11.2024 14:56 Ответить Мне нравится 1
Евгений Гаврош
показать весь комментарий09.11.2024 15:47 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль