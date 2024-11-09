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Дрон-камикадзе ликвидировал ехавшего на мотоцикле российского солдата. ВИДЕО

Пилот дрона-камикадзе 67-й отдельной механизированной бригады атаковал российского захватчика, который ехал на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

Смотрите: Бойцы 5 ОШБр атаковали танк, МТЛБ и артиллерийскую установку врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО

армия РФ (19188) ликвидация (3529) 67 ОМБр (18)


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Що опять чергового касапського хенерал-майора замотоциклили? гой-да?
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09.11.2024 14:15 Ответить
кожний оператор дрона не втрачає надії, що то може бути генерал.
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09.11.2024 14:16 Ответить
який рядовий не мріє потрапити у генерала 👍
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09.11.2024 14:19 Ответить
Якщо робити дрони у формі пляшки, під@ри менше б від них тікали та більше розсували булки.
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09.11.2024 14:25 Ответить
Це звичайно добре, але це крапля в морі, дивлячись навколо цього кацапського виродку, який приніс скільки горя і руйнування.
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09.11.2024 14:56 Ответить
...а тим часом оркi просуваються кожен день....
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09.11.2024 15:47 Ответить
 
 