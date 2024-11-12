Силы обороны постоянно пополняют обменный фонд и продолжают сдерживать врага на Северском направлении, - 10 ОГШБр "Эдельвейс"
Враг ежедневно теряет на Северском направлении от 5 до 10 человек, несмотря на потери пытается закрепиться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал командир взвода БПЛА 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Степан Барна.
"Кроме всего прочего подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успевают пополнять пленными обменный фонд. Пленные разных национальностей и разных социальных статусов - от эмигрантов до узников-вагнеровцев", - говорится в сообщении.
Барна отметил, что мотивация у всех одна - заработать денег, однако получить зарплату за убийства удается не всем.
"Успешно утилизируется, в среднем, от 5 до 10 человек каждый день. Они пытаются закрепиться - мы их успешно уничтожаем средствами беспилотных авиационных комплексов. И так без перерыва происходит", - заверил командир взвода БПЛА 10 ОГШБр.
Напомним, на днях в ОТГ "Луганск" сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмов на Северском направлении, для этого активно применяют технику.
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