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Российские пехотинцы под прицельным обстрелом Сил обороны пытаются переплыть реку. ВИДЕО

Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины во время вражеского штурма уничтожили 3 танка и 6 БМП россиян.

Неудачной оказалось и попытка трех групп российской пехоты переправиться через реку на резиновых лодках, информирует Цензор.НЕТ.

"С севера три группы пехоты попытались переправиться через реку. Этим они вызвали большое удивление и сочувствие у наших побратимов. Потому что понять такую тактику на здоровую голову, ну, никак нельзя: в холодной воде, на веслах, под прицельным обстрелом Сил обороны! Вот же они - типичные претенденты на Премию Дарвина! Экипажам лодок пришлось неожиданно открыть сезон моржевания, вскоре обогатив белком рацион местной речной фауны", - сообщили бойцы в заметке.

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Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) танк (2256) уничтожение (6916) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) БМП (399)


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розв1дка боэм , штрафники , видивляються вогнев1 точки
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12.11.2024 16:41 Ответить
"Тече річенька, невеличенька. Схочу перескочу..."
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12.11.2024 16:41 Ответить
Падлость грьобана.
( Красиво ж жарять хлопці) Але ..
Це все руйнація наших міст і полей.
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12.11.2024 17:01 Ответить
шкода що у наших річках піраньї і крокодили не водяться..
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12.11.2024 18:44 Ответить
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз... Для ума.! (с)
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12.11.2024 19:38 Ответить
На Курахове пруть, суки.
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13.11.2024 10:43 Ответить
 
 