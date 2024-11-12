Российские пехотинцы под прицельным обстрелом Сил обороны пытаются переплыть реку. ВИДЕО
Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины во время вражеского штурма уничтожили 3 танка и 6 БМП россиян.
Неудачной оказалось и попытка трех групп российской пехоты переправиться через реку на резиновых лодках, информирует Цензор.НЕТ.
"С севера три группы пехоты попытались переправиться через реку. Этим они вызвали большое удивление и сочувствие у наших побратимов. Потому что понять такую тактику на здоровую голову, ну, никак нельзя: в холодной воде, на веслах, под прицельным обстрелом Сил обороны! Вот же они - типичные претенденты на Премию Дарвина! Экипажам лодок пришлось неожиданно открыть сезон моржевания, вскоре обогатив белком рацион местной речной фауны", - сообщили бойцы в заметке.
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( Красиво ж жарять хлопці) Але ..
Це все руйнація наших міст і полей.