Российские пехотинцы под прицельным обстрелом Сил обороны пытаются переплыть реку. ВИДЕО

Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины во время вражеского штурма уничтожили 3 танка и 6 БМП россиян.

Неудачной оказалось и попытка трех групп российской пехоты переправиться через реку на резиновых лодках, информирует Цензор.НЕТ.

"С севера три группы пехоты попытались переправиться через реку. Этим они вызвали большое удивление и сочувствие у наших побратимов. Потому что понять такую тактику на здоровую голову, ну, никак нельзя: в холодной воде, на веслах, под прицельным обстрелом Сил обороны! Вот же они - типичные претенденты на Премию Дарвина! Экипажам лодок пришлось неожиданно открыть сезон моржевания, вскоре обогатив белком рацион местной речной фауны", - сообщили бойцы в заметке.

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