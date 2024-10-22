Новейший российский танк Т-90М "Прорыв" взрывается после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 46-й ОДШБр добил новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара дрона вражеская бронемашина взорвалась.

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