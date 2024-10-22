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Новости Видео Война
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Новейший российский танк Т-90М "Прорыв" взрывается после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 46-й ОДШБр добил новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара дрона вражеская бронемашина взорвалась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охваченный огнем россиянин после удара из ПТРК "Javelin" на ходу выскакивает из танка и со всех ног бежит по полю. ВИДЕО

Автор: 

танк (2274) Донецкая область (9997) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) дроны (4112)


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Топ комментарии
+7

1. Крим чий?
2. путін хто?
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22.10.2024 10:04 Ответить
+6
То луна гуляє у твоїй пустій зрадойопській макітрі.
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22.10.2024 10:26 Ответить
+5
Прорвало - "Нарив"
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22.10.2024 10:07 Ответить
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Разів по 10 рахують знищення...
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22.10.2024 09:55 Ответить
То луна гуляє у твоїй пустій зрадойопській макітрі.
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22.10.2024 10:26 Ответить

1. Крим чий?
2. путін хто?
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22.10.2024 10:04 Ответить
Зрада, зрада!
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22.10.2024 10:05 Ответить

Та зареєструватися 31.07.24 теж клепки не треба !
П.С.
Спочатку його зупинили, а потім добили !
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22.10.2024 10:13 Ответить
Прорвало - "Нарив"
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22.10.2024 10:07 Ответить
Прарив прарвал нібєсную твєрдь🔥
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22.10.2024 15:14 Ответить
Что-то эти "прорывы" больше похоже на "разрывы" 😁
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22.10.2024 10:12 Ответить
Танк на війні легка здобич, вже втратив свою силу, і як бойова одиниця вже майже ''ніщо''.
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22.10.2024 10:26 Ответить
Ага, розкажіть це бійцям в окопі, позицію котрих "розбирає" танк...
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22.10.2024 11:45 Ответить
подрыв
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22.10.2024 11:52 Ответить
 
 