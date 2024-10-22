Новейший российский танк Т-90М "Прорыв" взрывается после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 46-й ОДШБр добил новейший российский танк Т-90М "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара дрона вражеская бронемашина взорвалась.
Топ комментарии
+7 Stas Volkov
показать весь комментарий22.10.2024 10:04 Ответить Ссылка
+6 Trevo Trow
показать весь комментарий22.10.2024 10:26 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий22.10.2024 10:07 Ответить Ссылка
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1. Крим чий?
2. путін хто?
Та зареєструватися 31.07.24 теж клепки не треба !
П.С.
Спочатку його зупинили, а потім добили !