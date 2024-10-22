Новітній російський танк Т-90М "Прорыв" вибухає після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 46-ї ОДШБр добив новітній російський танк Т-90М "Прорыв".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після удару дрона ворожа бронемашина вибухнула.
Топ коментарі
+7 Stas Volkov
показати весь коментар22.10.2024 10:04 Відповісти Посилання
+6 Trevo Trow
показати весь коментар22.10.2024 10:26 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар22.10.2024 10:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Крим чий?
2. путін хто?
Та зареєструватися 31.07.24 теж клепки не треба !
П.С.
Спочатку його зупинили, а потім добили !