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Новітній російський танк Т-90М "Прорыв" вибухає після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 46-ї ОДШБр добив новітній російський танк Т-90М "Прорыв".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після удару дрона ворожа бронемашина вибухнула.

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Автор: 

танк (2087) Донецька область (8816) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) дрони (4913)


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Топ коментарі
+7

1. Крим чий?
2. путін хто?
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22.10.2024 10:04 Відповісти
+6
То луна гуляє у твоїй пустій зрадойопській макітрі.
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22.10.2024 10:26 Відповісти
+5
Прорвало - "Нарив"
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22.10.2024 10:07 Відповісти
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22.10.2024 09:55 Відповісти
То луна гуляє у твоїй пустій зрадойопській макітрі.
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22.10.2024 10:26 Відповісти

1. Крим чий?
2. путін хто?
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22.10.2024 10:04 Відповісти
Зрада, зрада!
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22.10.2024 10:05 Відповісти

Та зареєструватися 31.07.24 теж клепки не треба !
П.С.
Спочатку його зупинили, а потім добили !
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22.10.2024 10:13 Відповісти
Прорвало - "Нарив"
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22.10.2024 10:07 Відповісти
Прарив прарвал нібєсную твєрдь🔥
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22.10.2024 15:14 Відповісти
Что-то эти "прорывы" больше похоже на "разрывы" 😁
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22.10.2024 10:12 Відповісти
Танк на війні легка здобич, вже втратив свою силу, і як бойова одиниця вже майже ''ніщо''.
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22.10.2024 10:26 Відповісти
Ага, розкажіть це бійцям в окопі, позицію котрих "розбирає" танк...
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22.10.2024 11:45 Відповісти
подрыв
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22.10.2024 11:52 Відповісти
 
 