Новітній російський танк Т-90М "Прорыв" вибухає після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 46-ї ОДШБр добив новітній російський танк Т-90М "Прорыв".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після удару дрона ворожа бронемашина вибухнула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Охоплений вогнем росіянин після удару із ПТРК "Javelin" на ходу вискакує із танка і щодуху біжить полем. ВIДЕО