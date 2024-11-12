Після атаки безпілотника поранений окупант підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе атакував окупанта серед поля. Після поранення російський солдат вкоротив собі віку та підірвався на гранаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, самогубство загарбника зафільмували бійці 141-ї окремої піхотної бригади.

Дивіться: Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який їде на мотоциклі на Харківщині. ВIДЕО