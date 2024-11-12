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Після атаки безпілотника поранений окупант підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе атакував окупанта серед поля. Після поранення російський солдат вкоротив собі віку та підірвався на гранаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, самогубство загарбника зафільмували бійці 141-ї окремої піхотної бригади.

Дивіться: Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який їде на мотоциклі на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633)


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Топ коментарі
+5
Бажано , щоби всі окупанти повбивали себе і своїх друзяк 🙁
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12.11.2024 18:27
+5
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12.11.2024 18:46
+3
З яким же ж ентузіазмом вони це роблять. Таке враження, що життя їм не потрібно було з моменту народження. А отже ми їм просто допомагаємо пришвидшити момент його припинення.
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12.11.2024 18:34
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Бажано , щоби всі окупанти повбивали себе і своїх друзяк 🙁
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12.11.2024 18:27 Відповісти
Для этого им нужно подогнать пару дронов с вавиной марьиванной(лечебной).
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12.11.2024 19:32 Відповісти
З яким же ж ентузіазмом вони це роблять. Таке враження, що життя їм не потрібно було з моменту народження. А отже ми їм просто допомагаємо пришвидшити момент його припинення.
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12.11.2024 18:34 Відповісти
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12.11.2024 18:46 Відповісти
Гранат не выдавать!!! Шара к накбздону...
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12.11.2024 18:55 Відповісти
Типо, вместо гранат пусть "рабицу" носят с собой.
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12.11.2024 19:30 Відповісти
Я такої кількості лауреатів премії Дарвіна ще не бачив. Може цим куклам якийсь чіп на самознищення вживляють.
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12.11.2024 18:56 Відповісти
Після поранення російський солдат Джерело:

...а недавно были ******ми... шота цензор унюхал...
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12.11.2024 19:07 Відповісти
Желаю, чтобы все!
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12.11.2024 19:19 Відповісти
Оце я розумію-самогубство,а то ножиками себе штрикають....
А це-хароший кацап.Як казав Станиславський
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12.11.2024 19:25 Відповісти
Станіславський.Очепятка.
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12.11.2024 19:29 Відповісти
Трек -бомба !
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12.11.2024 19:57 Відповісти
Так бывает, когда рашистская мразота изображает из себя Стальоне, шагая гордой походкой по земле, которая горит под ногами ублюдков!
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12.11.2024 20:03 Відповісти
Цей точно не симулянт!
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13.11.2024 11:15 Відповісти
 
 