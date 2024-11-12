Після атаки безпілотника поранений окупант підірвав себе гранатою. ВIДЕО
Український дрон-камікадзе атакував окупанта серед поля. Після поранення російський солдат вкоротив собі віку та підірвався на гранаті.
Як інформує Цензор.НЕТ, самогубство загарбника зафільмували бійці 141-ї окремої піхотної бригади.
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар12.11.2024 18:27
+5 Алекс Скела, 1958 р. н.
показати весь коментар12.11.2024 18:46
+3 Randall Flag #387882
показати весь коментар12.11.2024 18:34
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...а недавно были ******ми... шота цензор унюхал...
А це-хароший кацап.Як казав Станиславський