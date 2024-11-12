Нацгвардейцы отразили вражеский штурм, уничтожив два танка на Запорожском направлении. ВИДЕО

Нацгвардейцы отразили попытку штурма, уничтожив 2 танка на Запорожском направлении. Оккупационные войска РФ предприняли попытку штурма позиций Сил обороны. С привлечением двух танков вражеская группа пехоты пыталась прорваться в определенный район обороны украинских защитников. В боевую работу против вражеской техники сразу включились аэроразведчики 11-й бригады имени Грушевского.

Операторы дронов подбили оба танка, несмотря на "защиту". После чего танки были вынуждены остановиться и были сожжены повторными ударами, информирует Цензор.НЕТ.

Далее в работу включились пехотные подразделения НГУ и полностью уничтожили наступающую группу и экипажи подбитых танков.

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