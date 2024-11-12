Пограничники уничтожили ударом дрона-камикадзе БТР-70 российских захватчиков. ВИДЕО

Пограничники уничтожили дроном-камикадзе БТР-70 российских захватчиков.

Соответствующее видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах зафиксировано несколько поражений российского бронетранспортера, после одного из них машина загорелась.

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