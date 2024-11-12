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Пограничники уничтожили ударом дрона-камикадзе БТР-70 российских захватчиков. ВИДЕО

Пограничники уничтожили дроном-камикадзе БТР-70 российских захватчиков.

Соответствующее видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах зафиксировано несколько поражений российского бронетранспортера, после одного из них машина загорелась.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916) БТР (364)


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Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима- блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Т. Шевченко.
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12.11.2024 22:36 Ответить
 
 