Пограничники уничтожили ударом дрона-камикадзе БТР-70 российских захватчиков. ВИДЕО
Пограничники уничтожили дроном-камикадзе БТР-70 российских захватчиков.
Соответствующее видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
На опубликованных кадрах зафиксировано несколько поражений российского бронетранспортера, после одного из них машина загорелась.
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На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима- блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Т. Шевченко.