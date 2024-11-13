170 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники уничтожены на южном направлении, - Силы обороны
Силы обороны Юга Украины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать врага и технику различного типа. Так, за минувшие сутки было уничтожено 170 оккупантов и более 30 единиц их техники.
Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на юге
За минувшие сутки противник совершил 280 ударов по позициям наших защитников и прифронтовых населенных пунктах. Нанес 14 авиационных ударов, из них 9 пришлось по Запорожскому направлению. Враг сбросил 31 КАБ и выпустил более 40 НАРов.
Кроме того, оккупационные войска не прекращают и дроновый террор, применили почти 400 ударных дронов-камикадзе, сбрасывали осколочные боеприпасы различных модификаций.
Также враг продолжает штурмы наших позиций. За минувшие сутки 10 раз прибегал к ним, в частности, совершил 5 - на Приднепровском направлении.
На Времевском направлении оккупанты также не прерывают аэроразведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий.
Потери оккупантов на юге
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 4 пушки, в т.ч. самоходная гаубица "Акация";
- 2 танка;
- 3 миномета;
- 2 единицы БПЛА типа Shahed-136;
- 14 единиц авто и бронетехники;
- 4 разведывательных БПЛА ("Суперкам" и "Гранат-2");
- 4 станций РЭБ, из них 3 - "Гроза";
- 3 мотоцикла;
- 1 генератор;
- 2 камеры видеонаблюдения;
- 14 блиндажей;
- 3 огневые позиции;
- 1 наблюдательный и контрольно-пропускной пункты.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 714 380 российских захватчиков
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль