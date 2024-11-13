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170 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники уничтожены на южном направлении, - Силы обороны

Знищення російської техніки

Силы обороны Юга Украины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать врага и технику различного типа. Так, за минувшие сутки было уничтожено 170 оккупантов и более 30 единиц их техники.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на юге

За минувшие сутки противник совершил 280 ударов по позициям наших защитников и прифронтовых населенных пунктах. Нанес 14 авиационных ударов, из них 9 пришлось по Запорожскому направлению. Враг сбросил 31 КАБ и выпустил более 40 НАРов.
Кроме того, оккупационные войска не прекращают и дроновый террор, применили почти 400 ударных дронов-камикадзе, сбрасывали осколочные боеприпасы различных модификаций.

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Также враг продолжает штурмы наших позиций. За минувшие сутки 10 раз прибегал к ним, в частности, совершил 5 - на Приднепровском направлении.

На Времевском направлении оккупанты также не прерывают аэроразведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий.

Потери оккупантов на юге

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 4 пушки, в т.ч. самоходная гаубица "Акация";
  • 2 танка;
  • 3 миномета;
  • 2 единицы БПЛА типа Shahed-136;
  • 14 единиц авто и бронетехники;
  • 4 разведывательных БПЛА ("Суперкам" и "Гранат-2");
  • 4 станций РЭБ, из них 3 - "Гроза";
  • 3 мотоцикла;

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  • 1 генератор;
  • 2 камеры видеонаблюдения;
  • 14 блиндажей;
  • 3 огневые позиции;
  • 1 наблюдательный и контрольно-пропускной пункты.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 714 380 российских захватчиков

Автор: 

армия РФ (19180) ликвидация (3528) уничтожение (6897) Силы обороны юга (304)


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