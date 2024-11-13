170 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники уничтожены на южном направлении, - Силы обороны

Силы обороны Юга Украины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать врага и технику различного типа. Так, за минувшие сутки было уничтожено 170 оккупантов и более 30 единиц их техники.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на юге

За минувшие сутки противник совершил 280 ударов по позициям наших защитников и прифронтовых населенных пунктах. Нанес 14 авиационных ударов, из них 9 пришлось по Запорожскому направлению. Враг сбросил 31 КАБ и выпустил более 40 НАРов.

Кроме того, оккупационные войска не прекращают и дроновый террор, применили почти 400 ударных дронов-камикадзе, сбрасывали осколочные боеприпасы различных модификаций.

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Также враг продолжает штурмы наших позиций. За минувшие сутки 10 раз прибегал к ним, в частности, совершил 5 - на Приднепровском направлении.



На Времевском направлении оккупанты также не прерывают аэроразведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий.

Потери оккупантов на юге

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют:

4 пушки, в т.ч. самоходная гаубица "Акация";

2 танка;

3 миномета;

2 единицы БПЛА типа Shahed-136;

14 единиц авто и бронетехники;

4 разведывательных БПЛА ("Суперкам" и "Гранат-2");

4 станций РЭБ, из них 3 - "Гроза";

3 мотоцикла;

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1 генератор;

2 камеры видеонаблюдения;

14 блиндажей;

3 огневые позиции;

1 наблюдательный и контрольно-пропускной пункты.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 714 380 российских захватчиков