Рашисты могут начать штурмы на юге Запорожской области "со дня на день", - Силы обороны юга
Российские войска в ближайшее время могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области, они могут начаться "со дня на день".
Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По его словам, эти атаки могут создать новую точку давления для украинских защитников, которые и так отстают на востоке.
Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы, отметил Волошин.
"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это может произойти со дня на день", - сказал представитель Сил обороны юга.
Волошин добавил, что российские войска значительно превосходят украинских защитников в этом районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
it Wlad West
Вот где собака зарыта- сняты самые боеспособгые бригады с восточного фронта и переброшены в Курск-
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
Ох вже ж цей "мудрий нарід", самі не знають шо хочуть.