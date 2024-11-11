Рашисты могут начать штурмы на юге Запорожской области "со дня на день", - Силы обороны юга

Российские войска в ближайшее время могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области, они могут начаться "со дня на день".

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По его словам, эти атаки могут создать новую точку давления для украинских защитников, которые и так отстают на востоке.

Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы, отметил Волошин.

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"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это может произойти со дня на день", - сказал представитель Сил обороны юга.

Волошин добавил, что российские войска значительно превосходят украинских защитников в этом районе.