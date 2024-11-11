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Рашисты могут начать штурмы на юге Запорожской области "со дня на день", - Силы обороны юга

Росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області найближчими днями

Российские войска в ближайшее время могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области, они могут начаться "со дня на день".

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По его словам, эти атаки могут создать новую точку давления для украинских защитников, которые и так отстают на востоке.

Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы, отметил Волошин.

Читайте также: Войска РФ активно готовятся к штурмовым действиям на некоторых участках фронта: переместили штурмовые группы на передовые позиции, - Силы оброны юга

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это может произойти со дня на день", - сказал представитель Сил обороны юга.

Волошин добавил, что российские войска значительно превосходят украинских защитников в этом районе.

Автор: 

штурм (514) Запорожская область (3047) Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (295)


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Топ комментарии
+7
Звісно почнуть - сирский ж на курщину намилуватись не може. Там таки два стратеги - та шо ти - професіонали, мать їх риму.
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11.11.2024 19:23
+2
Слобожанщина - це Україна!
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11.11.2024 19:28
+2
І шо? Чи ти там уЧадів?🤣
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11.11.2024 19:43
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Звісно почнуть - сирский ж на курщину намилуватись не може. Там таки два стратеги - та шо ти - професіонали, мать їх риму.
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11.11.2024 19:23 Ответить
Слобожанщина - це Україна!
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11.11.2024 19:28 Ответить
І шо? Чи ти там уЧадів?🤣
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11.11.2024 19:43 Ответить
Не забули, що проти нас ведуть екзистенціальну війну. Результатом її має стати те, щоб не було куди повертати Слобожанщину і Стародубщину.
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11.11.2024 23:14 Ответить
Яку б війну не вели проти України, ціль уйла це третя світова війна.
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11.11.2024 23:43 Ответить
Віп'єм же за то, чтьоб нашіє жєланія совпадали с нашімі вазможнастямі!
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11.11.2024 23:48 Ответить
А ви все мрієте що у уйло не має можливостей? Такі мрійникі як ви і Судети колись віддали
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12.11.2024 00:12 Ответить
Уйло робить те, що йому дозволяють робити.
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12.11.2024 08:41 Ответить
Мамалыга пучит?)))
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11.11.2024 20:53 Ответить
Спробуйте смєкту!
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11.11.2024 23:49 Ответить
Нє, поки не подам рапорт на списання, ніяких наступів!!!
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11.11.2024 19:26 Ответить
То нічого, хрінпіду їх відосиками закидає.
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11.11.2024 19:39 Ответить
Дивлюсь по зведенням Генштабу, сьогодні накосили 1770 тушок орків
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11.11.2024 19:48 Ответить
А-ка розпочали.
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11.11.2024 19:49 Ответить
генеральний штаб проїб@в скриту мобілізацію кацапні, тепер ТЦКашники жопу рвуть, бусифікують свіх підряд. Тут швидко потрібно перекидати свіжі підрозділи, а де їх взяти?
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11.11.2024 19:56 Ответить
Так Залужний же попереджав що треба 500тис мобілізувати
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11.11.2024 20:02 Ответить
В же почали штурмувати.
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11.11.2024 20:28 Ответить
Сьогдні вже почали.
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11.11.2024 20:43 Ответить
Это было написано 15.08.2024 14:18, много людишек меня тогда тут обсирало.

it Wlad West
Вот где собака зарыта- сняты самые боеспособгые бригады с восточного фронта и переброшены в Курск-

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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11.11.2024 21:05 Ответить
Цього хотіло 73% українців..., шо не так?
Ох вже ж цей "мудрий нарід", самі не знають шо хочуть.
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11.11.2024 23:40 Ответить
 
 