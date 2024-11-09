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Новости Война
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Войска РФ активно готовятся к штурмовым действиям на некоторых участках фронта: переместили штурмовые группы на передовые позиции, - Силы оброны юга

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин

В Вооруженных силах ожидают, что россияне в ближайшее время начнут активно штурмовать украинские позиции на одном из участков фронта. Наиболее "опасными" являются Времевское направление и район Гуляйполя.

Об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, российские войска активно готовятся к проведению штурмовых действий на определенных участках линии разграничения. Они подтянули пополнение, пополнили боекомплект, проводят воздушную и инженерную разведку наших позиций, то есть готовятся к тому, чтобы начать штурмовые действия. Некоторые штурмовые группы перемещены на передовые позиции. Это говорит о том, что в ближайшее время враг начнет атаки наших позиций. Но это небольшое наступление - штурмовые действия начнутся на одном из участков линий боестолкновения", - сказал он.

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Волошин уточнил, что наиболее опасными выглядят участки на Времевском направлении (возле населенных пунктов Левадное, Ровнополь), возле Гуляйполя (так называемый "роботинский выступ").

"Кроме того, есть информация, что на прибрежной территории с левой стороны Днепра - там, где находится Каменское - противник также сосредотачивает определенное количество сил и средств для подготовки штурмовых групп с последующим проведением штурмовых действий", - добавил Волошин.

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Автор: 

Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (295)


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Топ комментарии
+2
Про кордони 1991 радник Трампа уже сказав. Так от. Після окупації Кам'янського- буде ;референдум; в Дніпропетрівській області, а Куп'янська- в Харківській.
Наголосували?
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09.11.2024 19:58
+2
"оман" іде по Україні з рашистською косою смерті...
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09.11.2024 20:05
+1
у зе!гандона є купа зброї, про яку він гундосить кожного дня по декілька разів.
але ж, ми відступаємо відступаємо відступаємо.
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09.11.2024 19:49
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Повертайте герала Марченка.МСи так не виграемо війну.Не можна викідати таких людей.Він герой
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09.11.2024 19:40 Ответить
ЗЕІУДА для того й відкликав , ще ,коли орки не закріпились , генерала Марченко , щоб не виграли, а генерала Залужного з командою зацькували зе Пи то … , разом з безмозглою , поставили свого , крота здавати все , що Руссофашисти « партнери» , як казали Подоляк і Арахламідія занесли , а не захапали ! ЗЕІУДА , так , ХТО ЗДАВ КОНТРНАСТУП ???? Баканов , свого виродка смотрящим за оборнпромом зробив …… Цє не звіздець ? Національна ГАНЬБИЩА і всі мовчать , як угажені Буданов , чи малюк А ……… уууууу?????
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09.11.2024 20:45 Ответить
Ставимося з розумінням...
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09.11.2024 19:42 Ответить
у зе!гандона є купа зброї, про яку він гундосить кожного дня по декілька разів.
але ж, ми відступаємо відступаємо відступаємо.
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09.11.2024 19:49 Ответить
не ми , а банда ЗЕЛЕНСЬКОГО , яка робила і робить все можливе , щоб скоріше ублажить дядю вову! Невжє він не знає, як справи, на фронтах то чому не зупинить АБСУРД з КУРСЬКОМІ і сраколізом ермака сирським ?
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09.11.2024 20:48 Ответить
не ми , а банда ЗЕЛЕНСЬКОГО , яка робила і робить все можливе , щоб скоріше ублажить дядю вову! Невжє він не знає, як справи, на фронтах то чому не зупинить АБСУРД з КУРСЬКОМІ і сраколізом ермака сирським ?
показать весь комментарий
09.11.2024 20:49 Ответить
Про кордони 1991 радник Трампа уже сказав. Так от. Після окупації Кам'янського- буде ;референдум; в Дніпропетрівській області, а Куп'янська- в Харківській.
Наголосували?
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09.11.2024 19:58 Ответить
Ось якісь дії(Наростили виробництво шахедів(привезли корейців(якось по трупах наступають(а народ наз бризгає слиною проти заяви якогось трампового радника про кримнахїх(Щоб американці бачили реальність ,треба і їм показати не відосики щовечора,а якісь дії,а не плани за їх рахунок(((
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09.11.2024 20:02 Ответить
"оман" іде по Україні з рашистською косою смерті...
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09.11.2024 20:05 Ответить
""Крім того, є інформація, що на прибережній території з лівого боку Дніпра - там, де знаходиться Кам'янське - противник також зосереджує певну кількість сил та засобів для підготовки..." Про яке Кам'янське мова? Не зрозумів.
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09.11.2024 21:59 Ответить
 
 