Войска РФ активно готовятся к штурмовым действиям на некоторых участках фронта: переместили штурмовые группы на передовые позиции, - Силы оброны юга

В Вооруженных силах ожидают, что россияне в ближайшее время начнут активно штурмовать украинские позиции на одном из участков фронта. Наиболее "опасными" являются Времевское направление и район Гуляйполя.

Об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, российские войска активно готовятся к проведению штурмовых действий на определенных участках линии разграничения. Они подтянули пополнение, пополнили боекомплект, проводят воздушную и инженерную разведку наших позиций, то есть готовятся к тому, чтобы начать штурмовые действия. Некоторые штурмовые группы перемещены на передовые позиции. Это говорит о том, что в ближайшее время враг начнет атаки наших позиций. Но это небольшое наступление - штурмовые действия начнутся на одном из участков линий боестолкновения", - сказал он.

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Волошин уточнил, что наиболее опасными выглядят участки на Времевском направлении (возле населенных пунктов Левадное, Ровнополь), возле Гуляйполя (так называемый "роботинский выступ").

"Кроме того, есть информация, что на прибрежной территории с левой стороны Днепра - там, где находится Каменское - противник также сосредотачивает определенное количество сил и средств для подготовки штурмовых групп с последующим проведением штурмовых действий", - добавил Волошин.

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