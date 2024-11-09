Війська РФ активно готуються до штурмових дій на деяких ділянках фронту: перемістили штурмові групи на передові позиції, - Сили оброни Півдня
У Збройних силах очікують, що росіяни найближчим часом розпочнуть активно штурмувати українські позиції на одній із ділянок фронту. Найбільш "небезпечними" є Времівський напрямок і район Гуляйполя.
Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За даними нашої розвідки, російські війська активно готуються до проведення штурмових дій на певних ділянках лінії розмежування. Вони підтягнули поповнення, поповнили боєкомплект, проводять повітряну та інженерну розвідку наших позицій, тобто готуються до того, щоби розпочати штурмові дії. Деякі штурмові групи переміщенні на передові позиції. Це говорить про те, що найближчим часом ворог розпочне атаки наших позицій. Але це невеликий наступ — штурмові дії розпочнуться на одній із ділянок ліній боєзіткнення", — сказав він.
Волошин уточнив, що найбільш небезпечними виглядають ділянки на Времівському напрямку (біля населених пунктів Левадне, Рівнопіль), біля Гуляйполя (так званий "роботинський виступ").
"Крім того, є інформація, що на прибережній території з лівого боку Дніпра — там, де знаходиться Кам'янське — противник також зосереджує певну кількість сил та засобів для підготовки штурмових груп із подальшим проведенням штурмових дій", — додав Волошин.
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