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Новини Війна
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Війська РФ активно готуються до штурмових дій на деяких ділянках фронту: перемістили штурмові групи на передові позиції, - Сили оброни Півдня

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин

У Збройних силах очікують, що росіяни найближчим часом розпочнуть активно штурмувати українські позиції на одній із ділянок фронту. Найбільш "небезпечними" є Времівський напрямок і район Гуляйполя.

Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За даними нашої розвідки, російські війська активно готуються до проведення штурмових дій на певних ділянках лінії розмежування. Вони підтягнули поповнення, поповнили боєкомплект, проводять повітряну та інженерну розвідку наших позицій, тобто готуються до того, щоби розпочати штурмові дії. Деякі штурмові групи переміщенні на передові позиції. Це говорить про те, що найближчим часом ворог розпочне атаки наших позицій. Але це невеликий наступ — штурмові дії розпочнуться на одній із ділянок ліній боєзіткнення", — сказав він.

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Волошин уточнив, що найбільш небезпечними виглядають ділянки на Времівському напрямку (біля населених пунктів Левадне, Рівнопіль), біля Гуляйполя (так званий "роботинський виступ").

"Крім того, є інформація, що на прибережній території з лівого боку Дніпра — там, де знаходиться Кам'янське — противник також зосереджує певну кількість сил та засобів для підготовки штурмових груп із подальшим проведенням штурмових дій", — додав Волошин.

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Автор: 

бойові дії (3760) Сили оборони півдня (326)


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Топ коментарі
+2
Про кордони 1991 радник Трампа уже сказав. Так от. Після окупації Кам'янського- буде ;референдум; в Дніпропетрівській області, а Куп'янська- в Харківській.
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09.11.2024 19:58
+2
"оман" іде по Україні з рашистською косою смерті...
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09.11.2024 20:05
+1
у зе!гандона є купа зброї, про яку він гундосить кожного дня по декілька разів.
але ж, ми відступаємо відступаємо відступаємо.
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09.11.2024 19:49
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Повертайте герала Марченка.МСи так не виграемо війну.Не можна викідати таких людей.Він герой
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09.11.2024 19:40 Відповісти
ЗЕІУДА для того й відкликав , ще ,коли орки не закріпились , генерала Марченко , щоб не виграли, а генерала Залужного з командою зацькували зе Пи то … , разом з безмозглою , поставили свого , крота здавати все , що Руссофашисти « партнери» , як казали Подоляк і Арахламідія занесли , а не захапали ! ЗЕІУДА , так , ХТО ЗДАВ КОНТРНАСТУП ???? Баканов , свого виродка смотрящим за оборнпромом зробив …… Цє не звіздець ? Національна ГАНЬБИЩА і всі мовчать , як угажені Буданов , чи малюк А ……… уууууу?????
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09.11.2024 20:45 Відповісти
Ставимося з розумінням...
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09.11.2024 19:42 Відповісти
у зе!гандона є купа зброї, про яку він гундосить кожного дня по декілька разів.
але ж, ми відступаємо відступаємо відступаємо.
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09.11.2024 19:49 Відповісти
не ми , а банда ЗЕЛЕНСЬКОГО , яка робила і робить все можливе , щоб скоріше ублажить дядю вову! Невжє він не знає, як справи, на фронтах то чому не зупинить АБСУРД з КУРСЬКОМІ і сраколізом ермака сирським ?
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09.11.2024 20:48 Відповісти
не ми , а банда ЗЕЛЕНСЬКОГО , яка робила і робить все можливе , щоб скоріше ублажить дядю вову! Невжє він не знає, як справи, на фронтах то чому не зупинить АБСУРД з КУРСЬКОМІ і сраколізом ермака сирським ?
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09.11.2024 20:49 Відповісти
Про кордони 1991 радник Трампа уже сказав. Так от. Після окупації Кам'янського- буде ;референдум; в Дніпропетрівській області, а Куп'янська- в Харківській.
Наголосували?
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09.11.2024 19:58 Відповісти
Ось якісь дії(Наростили виробництво шахедів(привезли корейців(якось по трупах наступають(а народ наз бризгає слиною проти заяви якогось трампового радника про кримнахїх(Щоб американці бачили реальність ,треба і їм показати не відосики щовечора,а якісь дії,а не плани за їх рахунок(((
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09.11.2024 20:02 Відповісти
"оман" іде по Україні з рашистською косою смерті...
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09.11.2024 20:05 Відповісти
""Крім того, є інформація, що на прибережній території з лівого боку Дніпра - там, де знаходиться Кам'янське - противник також зосереджує певну кількість сил та засобів для підготовки..." Про яке Кам'янське мова? Не зрозумів.
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09.11.2024 21:59 Відповісти
 
 