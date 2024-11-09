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Росіяни змінили конструкцію КАБів, і тепер вони почали літати далі,- речник Сил оброни Півдня Волошин

росіяни модернізували КАБи

Російські загарбники від початку вересня змінили конструкцію керованих авіаційних бомб, що дозволило збільшити їхню дальність польоту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, росіяни почали активно застосовувати модернізовані авіабомби, що здатні долітати на більші відстані, завдаючи ударів навіть по центру Запоріжжя.

"Якщо брати, наприклад, таку статистику, то в жовтні на південному напрямку росіяни застосували близько 500 керованих авіабомб саме по позиціях українських захисників і по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення", - сказав Волошин.

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Він зазначив, що з початку листопада окупанти вже застосували 150 таких бомб. Волошин також додав, що наприкінці жовтня кількість застосувань цього виду зброї зросла, оскільки російські сили отримують певні результати від її використання.

"Боротися із таким видом озброєння дуже важко. З ним краще боротися, коли ці бомби ще на землі, а не десь в польоті чи вже на землі", - додав Волошин.

Читайте також: Окупанти суттєво збільшили кількість авіаударів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Сили оборони півдня (326) КАБ (355)


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Топ коментарі
+24
Рашисти зробили те, вдосконалили те, змінили те, ітд...
А в нас, що?
Нічого. Нічого не змінює тупориле командування.
Ніякої протидії КАБам, як не було, так і не має.
Совкових дегенератів у вищому командуванні та Генштабі, все влаштовує на фронті, нічого міняти не хочуть та не можуть.
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09.11.2024 18:25
+14
А зелені вдосконалюють систему розкрадання бюджету
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09.11.2024 18:31
+12
Це інфа - щоби людей підбадьорити!...
До речі, а чому нема ударів ,наразі, по ворожих тактичних аеродромах нашими безпілотника?!... А ударів імпортними ракетами по ворогу на нашій території!... ?
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09.11.2024 18:31
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Рашисти зробили те, вдосконалили те, змінили те, ітд...
А в нас, що?
Нічого. Нічого не змінює тупориле командування.
Ніякої протидії КАБам, як не було, так і не має.
Совкових дегенератів у вищому командуванні та Генштабі, все влаштовує на фронті, нічого міняти не хочуть та не можуть.
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09.11.2024 18:25 Відповісти
ну як що? От Стерненко в розшук подали!
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09.11.2024 18:29 Відповісти
Чуваки на
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09.11.2024 18:32 Відповісти
Ці оновлені КАБи можна збивати ,
на відміну від старих 🙁
Це добре!!
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09.11.2024 18:38 Відповісти
Цікаво як, вони такі самі, просто більші мабуть крила та точніша інерційна система наведення.

Єдиний варіант без ракет і авіації це пробувати піднімати РЕБ ввисоту та глушити навігацію, щоб вони не попадали в ціль.
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09.11.2024 18:49 Відповісти
ні, крила такі самі, інерційна система наведення також. Просто добавили розгонний блок з ТРД, назвали їх "Гром-Э1", і вони стали летіти далі.
Теоретично такі цілі ще на горизонтальній стадії польоту можуть збивати ******* ЗАКи, які мають власну РЛС і автоматизовану систему вогню.
РЕБ на інерціалку не діє, а іншої системи наведення на них нема.
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09.11.2024 20:31 Відповісти
якщо двігун ще працює, то можна збивати
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09.11.2024 21:22 Відповісти
розгонний блок там працює дуже короткий час зразу після відділення від пілона.
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09.11.2024 21:25 Відповісти
Ні десь бачив ттх їх каба там інерційна і навігаційна система наведення, з інерційною точність нижча не памятаю точно вроді 30-50 м з навігацією до 20м.
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09.11.2024 22:17 Відповісти
у свій час на КАБи від півтони було розроблено багато систем наедення - крім їхнього глонасу ще були розроблени варіанти з лазерним наведенням, і навіть з телевізійно-коригованою ГСН. Зараз кацапи не заморочуються, і окрім інерціалки там нічого не встановлюють, бо це значно здорожчує виробництво, а для терору достатньо однієї інерціалки.
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09.11.2024 22:34 Відповісти
навігація тепер ніх не коштує один чіп на 50 долларів і стільки ж антена
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09.11.2024 22:45 Відповісти
Якщо амери не можуть точну інерційну зробити то і орки також.
Орки глушать американські бомби і ті не попадають в ціль, про це є стаття в західній прессі.
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09.11.2024 22:47 Відповісти
для роботи по ЛБЗ з навігацією можно не заморочуваться, бо там щільність РЕБу висока, там однієї інерціалки достатньо, а от по Запоріжжю, думаю. що використовують, бо відстань велика і по інерціалці накопичується велика погрішність.
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09.11.2024 23:03 Відповісти
Наше технологічне вдосконалення- перейменувати гімн на славень бо при спряганні гівно виходить.
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09.11.2024 19:15 Відповісти
а от і не треба!! бубачка зробив 100 ракет, незабаром полетять!! навіть не сумнівайтеся!!
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09.11.2024 20:27 Відповісти
Це питання до блазня. Він відповідальний за стратегію, якої досі немає. В за реалізацію також.
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09.11.2024 21:30 Відповісти
А в нас кабів нема, тому що процвітає "велике крадівництво" вови зеленського..
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09.11.2024 18:26 Відповісти
Амеріканські є 75 км
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09.11.2024 18:31 Відповісти
Перше немає чим їх скидати, достатню кільксть Ф16 нам не передали, друге була стаття в американській прессі, що орківська РЕБ глушить їх навіагацію та вони стають неефективними і поки рішення немає.
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09.11.2024 18:55 Відповісти
А ви маєте їх чим кидати? Міг чи Су за 75 км від передової і на висоті скидання це проста мішень для Су35
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09.11.2024 18:50 Відповісти
СУ-24, Ф-16, СУ-27... питання в наявності КАБів.
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09.11.2024 19:56 Відповісти
Су24 і су27 то буде білет в один кінець. А ф16 тільки 5 шт вони ніяк не зможуть бути на рівні з орками тому що у них 100 су35
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09.11.2024 22:20 Відповісти
чи запропонує батут наш лідор, оскільки ні мільйон дронів із мільярдом зедерев не стримають, а поховану ракетну програму, ні заглядальне очко ***** ні ОПЄрмака не дозволяють.
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09.11.2024 18:27 Відповісти
Українські виробники новин удівляюццо...
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09.11.2024 18:28 Відповісти
Патріот може збити літак с Кабами , чому піаніст не застосує їх
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09.11.2024 18:29 Відповісти
оподЄрьмак узурпував Ваву та з рук не відпускає...
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09.11.2024 18:39 Відповісти
Тому що в Патріота 16-20 ракет дальше перезарядка а на такій відстані до передової, таку кількість легко забезпечити і просто його буде втрачено, а новий дуже важко отримати.

Вже пробували того року в результаті втратили декілька елементів Патріота і Насам
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09.11.2024 18:52 Відповісти
Виходить так, що вся Європа з її 1.5 мільярдами не може заспокоїти одного шизика з його 150 млн ! Це - нонсенс ! Або повзуча капітуляція демократії !
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09.11.2024 18:30 Відповісти
Хех,що до сих пір не зрозуміли,що Захід у договірняках з путлером?😁
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12.11.2024 15:16 Відповісти
Це інфа - щоби людей підбадьорити!...
До речі, а чому нема ударів ,наразі, по ворожих тактичних аеродромах нашими безпілотника?!... А ударів імпортними ракетами по ворогу на нашій території!... ?
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09.11.2024 18:31 Відповісти
беспілотником по аеродрому щоби що? колупнути бетон на ЗПП?
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09.11.2024 20:36 Відповісти
А зелені вдосконалюють систему розкрадання бюджету
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09.11.2024 18:31 Відповісти
"Російські загарбники від початку вересня змінили конструкцію керованих авіаційних бомб, що дозволило збільшити їхню дальність польоту.

Про це в ефірі телемарафону https://t.me/weukrainetv/82806 розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин" Це ми, в Запоріжжі відчуваємо і без інформації Волошина.
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09.11.2024 18:32 Відповісти
Розкажи це зе,дерьмаку та зе більшості і чого вони досягли, за термін своєї бездіяльності.
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09.11.2024 18:43 Відповісти
А вам хто забороняє це втіляти це в "стратегію перемоги" ****.чі зе гниди!!!
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09.11.2024 18:52 Відповісти
За те ЗЕлені покидьки,арештували рахунки підприємств Пороха,які виготовляють зброю і РЕБи,які глушать КАБи!
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09.11.2024 19:01 Відповісти
Геть зелених з влади! Сирського на гілляку!
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09.11.2024 19:13 Відповісти
А що змінив наш Найпотужніший? Та нічого, бо в нього і так нічого не було і немає, то що він можде змінити? І це алібі, хіба, що марафон підсилити?
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09.11.2024 19:56 Відповісти
Каждое утро я просыпаюсь и жду новостей вроде " В РФ горит и взрывается завод по производству бомб...крылатых ракет..." Но каждый раз " рашисты обстреляли Одессу - Киев"... В РФ много отморозков. Можно было б нанять криминал и вырезать нахрен забить молотками рашенпилотов! Но нет... снова тишина. Это сранове правительство не стремится к победе.
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09.11.2024 21:08 Відповісти
А що нам потрібно змінити щоб спинитися відступати?
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09.11.2024 21:44 Відповісти
а зелень розраховувала на що? на те, що за порєбріком лохи? мерзота -так, але не ідіоти.
тільки ідіоти здатні спочатку зруйнувати захисні споруди та забрати міни, оголити південь, потім прикрити воєнпром, а потім всіх запрошувати на шашлики по нових асфальтах. а потім верещати на весь світ - рятуйте, бо ви нам винні!
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09.11.2024 21:54 Відповісти
Де напрацювання України?
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09.11.2024 22:32 Відповісти
ППО, авіація, КАБи, дрони, дрони/камікадзе, звичайні набої і снаряди, бронетехніка, інженерна техніка....
- в жодному з цих пунктів ми не маємо навіть паритету.
На третьому році війни
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10.11.2024 00:55 Відповісти
Фельжмаршал Очевидность
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10.11.2024 07:38 Відповісти
 
 