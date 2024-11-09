Росіяни змінили конструкцію КАБів, і тепер вони почали літати далі,- речник Сил оброни Півдня Волошин
Російські загарбники від початку вересня змінили конструкцію керованих авіаційних бомб, що дозволило збільшити їхню дальність польоту.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.
За словами речника, росіяни почали активно застосовувати модернізовані авіабомби, що здатні долітати на більші відстані, завдаючи ударів навіть по центру Запоріжжя.
"Якщо брати, наприклад, таку статистику, то в жовтні на південному напрямку росіяни застосували близько 500 керованих авіабомб саме по позиціях українських захисників і по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення", - сказав Волошин.
Він зазначив, що з початку листопада окупанти вже застосували 150 таких бомб. Волошин також додав, що наприкінці жовтня кількість застосувань цього виду зброї зросла, оскільки російські сили отримують певні результати від її використання.
"Боротися із таким видом озброєння дуже важко. З ним краще боротися, коли ці бомби ще на землі, а не десь в польоті чи вже на землі", - додав Волошин.
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А в нас, що?
Нічого. Нічого не змінює тупориле командування.
Ніякої протидії КАБам, як не було, так і не має.
Совкових дегенератів у вищому командуванні та Генштабі, все влаштовує на фронті, нічого міняти не хочуть та не можуть.
на відміну від старих 🙁
Це добре!!
Єдиний варіант без ракет і авіації це пробувати піднімати РЕБ ввисоту та глушити навігацію, щоб вони не попадали в ціль.
Теоретично такі цілі ще на горизонтальній стадії польоту можуть збивати ******* ЗАКи, які мають власну РЛС і автоматизовану систему вогню.
РЕБ на інерціалку не діє, а іншої системи наведення на них нема.
Орки глушать американські бомби і ті не попадають в ціль, про це є стаття в західній прессі.
Вже пробували того року в результаті втратили декілька елементів Патріота і Насам
До речі, а чому нема ударів ,наразі, по ворожих тактичних аеродромах нашими безпілотника?!... А ударів імпортними ракетами по ворогу на нашій території!... ?
Про це в ефірі телемарафону https://t.me/weukrainetv/82806 розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин" Це ми, в Запоріжжі відчуваємо і без інформації Волошина.
тільки ідіоти здатні спочатку зруйнувати захисні споруди та забрати міни, оголити південь, потім прикрити воєнпром, а потім всіх запрошувати на шашлики по нових асфальтах. а потім верещати на весь світ - рятуйте, бо ви нам винні!
- в жодному з цих пунктів ми не маємо навіть паритету.
На третьому році війни