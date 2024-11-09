Росіяни змінили конструкцію КАБів, і тепер вони почали літати далі,- речник Сил оброни Півдня Волошин

Російські загарбники від початку вересня змінили конструкцію керованих авіаційних бомб, що дозволило збільшити їхню дальність польоту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, росіяни почали активно застосовувати модернізовані авіабомби, що здатні долітати на більші відстані, завдаючи ударів навіть по центру Запоріжжя.

"Якщо брати, наприклад, таку статистику, то в жовтні на південному напрямку росіяни застосували близько 500 керованих авіабомб саме по позиціях українських захисників і по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення", - сказав Волошин.

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Він зазначив, що з початку листопада окупанти вже застосували 150 таких бомб. Волошин також додав, що наприкінці жовтня кількість застосувань цього виду зброї зросла, оскільки російські сили отримують певні результати від її використання.

"Боротися із таким видом озброєння дуже важко. З ним краще боротися, коли ці бомби ще на землі, а не десь в польоті чи вже на землі", - додав Волошин.

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