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Новости Война
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Россияне изменили конструкцию КАБов, и теперь они начали летать дальше, - пресс-секретарь Сил оброны юга Волошин

росіяни модернізували КАБи

Российские захватчики с начала сентября изменили конструкцию управляемых авиационных бомб, что позволило увеличить их дальность полета.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, россияне начали активно применять модернизированные авиабомбы, способные долетать на большие расстояния, нанося удары даже по центру Запорожья.

"Если брать, например, такую статистику, то в октябре на южном направлении россияне применили около 500 управляемых авиабомб именно по позициям украинских защитников и по населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал Волошин.

Читайте также: Взрывы раздались в Запорожской области: РФ выпустила КАБы

Он отметил, что с начала ноября оккупанты уже применили 150 таких бомб. Волошин также добавил, что в конце октября количество применений этого вида оружия возросло, поскольку российские силы получают определенные результаты от его использования.

"Бороться с таким видом вооружения очень трудно. С ним лучше бороться, когда эти бомбы еще на земле, а не где-то в полете или уже на земле", - добавил Волошин.

Читайте также: Оккупанты существенно увеличили количество авиаударов на Ореховском направлении, - Силы обороны юга

Автор: 

Силы обороны юга (295) КАБ (342)


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Топ комментарии
+24
Рашисти зробили те, вдосконалили те, змінили те, ітд...
А в нас, що?
Нічого. Нічого не змінює тупориле командування.
Ніякої протидії КАБам, як не було, так і не має.
Совкових дегенератів у вищому командуванні та Генштабі, все влаштовує на фронті, нічого міняти не хочуть та не можуть.
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09.11.2024 18:25
+14
А зелені вдосконалюють систему розкрадання бюджету
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09.11.2024 18:31
+12
Це інфа - щоби людей підбадьорити!...
До речі, а чому нема ударів ,наразі, по ворожих тактичних аеродромах нашими безпілотника?!... А ударів імпортними ракетами по ворогу на нашій території!... ?
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09.11.2024 18:31
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Правила форума Совет форумчан
Рашисти зробили те, вдосконалили те, змінили те, ітд...
А в нас, що?
Нічого. Нічого не змінює тупориле командування.
Ніякої протидії КАБам, як не було, так і не має.
Совкових дегенератів у вищому командуванні та Генштабі, все влаштовує на фронті, нічого міняти не хочуть та не можуть.
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09.11.2024 18:25 Ответить
ну як що? От Стерненко в розшук подали!
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09.11.2024 18:29 Ответить
Чуваки на
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09.11.2024 18:32 Ответить
Ці оновлені КАБи можна збивати ,
на відміну від старих 🙁
Це добре!!
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09.11.2024 18:38 Ответить
Цікаво як, вони такі самі, просто більші мабуть крила та точніша інерційна система наведення.

Єдиний варіант без ракет і авіації це пробувати піднімати РЕБ ввисоту та глушити навігацію, щоб вони не попадали в ціль.
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09.11.2024 18:49 Ответить
ні, крила такі самі, інерційна система наведення також. Просто добавили розгонний блок з ТРД, назвали їх "Гром-Э1", і вони стали летіти далі.
Теоретично такі цілі ще на горизонтальній стадії польоту можуть збивати ******* ЗАКи, які мають власну РЛС і автоматизовану систему вогню.
РЕБ на інерціалку не діє, а іншої системи наведення на них нема.
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09.11.2024 20:31 Ответить
якщо двігун ще працює, то можна збивати
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09.11.2024 21:22 Ответить
розгонний блок там працює дуже короткий час зразу після відділення від пілона.
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09.11.2024 21:25 Ответить
Ні десь бачив ттх їх каба там інерційна і навігаційна система наведення, з інерційною точність нижча не памятаю точно вроді 30-50 м з навігацією до 20м.
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09.11.2024 22:17 Ответить
у свій час на КАБи від півтони було розроблено багато систем наедення - крім їхнього глонасу ще були розроблени варіанти з лазерним наведенням, і навіть з телевізійно-коригованою ГСН. Зараз кацапи не заморочуються, і окрім інерціалки там нічого не встановлюють, бо це значно здорожчує виробництво, а для терору достатньо однієї інерціалки.
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09.11.2024 22:34 Ответить
навігація тепер ніх не коштує один чіп на 50 долларів і стільки ж антена
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09.11.2024 22:45 Ответить
Якщо амери не можуть точну інерційну зробити то і орки також.
Орки глушать американські бомби і ті не попадають в ціль, про це є стаття в західній прессі.
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09.11.2024 22:47 Ответить
для роботи по ЛБЗ з навігацією можно не заморочуваться, бо там щільність РЕБу висока, там однієї інерціалки достатньо, а от по Запоріжжю, думаю. що використовують, бо відстань велика і по інерціалці накопичується велика погрішність.
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09.11.2024 23:03 Ответить
Наше технологічне вдосконалення- перейменувати гімн на славень бо при спряганні гівно виходить.
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09.11.2024 19:15 Ответить
а от і не треба!! бубачка зробив 100 ракет, незабаром полетять!! навіть не сумнівайтеся!!
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09.11.2024 20:27 Ответить
Це питання до блазня. Він відповідальний за стратегію, якої досі немає. В за реалізацію також.
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09.11.2024 21:30 Ответить
А в нас кабів нема, тому що процвітає "велике крадівництво" вови зеленського..
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09.11.2024 18:26 Ответить
Амеріканські є 75 км
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09.11.2024 18:31 Ответить
Перше немає чим їх скидати, достатню кільксть Ф16 нам не передали, друге була стаття в американській прессі, що орківська РЕБ глушить їх навіагацію та вони стають неефективними і поки рішення немає.
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09.11.2024 18:55 Ответить
А ви маєте їх чим кидати? Міг чи Су за 75 км від передової і на висоті скидання це проста мішень для Су35
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09.11.2024 18:50 Ответить
СУ-24, Ф-16, СУ-27... питання в наявності КАБів.
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09.11.2024 19:56 Ответить
Су24 і су27 то буде білет в один кінець. А ф16 тільки 5 шт вони ніяк не зможуть бути на рівні з орками тому що у них 100 су35
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09.11.2024 22:20 Ответить
чи запропонує батут наш лідор, оскільки ні мільйон дронів із мільярдом зедерев не стримають, а поховану ракетну програму, ні заглядальне очко ***** ні ОПЄрмака не дозволяють.
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09.11.2024 18:27 Ответить
Українські виробники новин удівляюццо...
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09.11.2024 18:28 Ответить
Патріот може збити літак с Кабами , чому піаніст не застосує їх
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09.11.2024 18:29 Ответить
оподЄрьмак узурпував Ваву та з рук не відпускає...
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09.11.2024 18:39 Ответить
Тому що в Патріота 16-20 ракет дальше перезарядка а на такій відстані до передової, таку кількість легко забезпечити і просто його буде втрачено, а новий дуже важко отримати.

Вже пробували того року в результаті втратили декілька елементів Патріота і Насам
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09.11.2024 18:52 Ответить
Виходить так, що вся Європа з її 1.5 мільярдами не може заспокоїти одного шизика з його 150 млн ! Це - нонсенс ! Або повзуча капітуляція демократії !
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09.11.2024 18:30 Ответить
Хех,що до сих пір не зрозуміли,що Захід у договірняках з путлером?😁
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12.11.2024 15:16 Ответить
Це інфа - щоби людей підбадьорити!...
До речі, а чому нема ударів ,наразі, по ворожих тактичних аеродромах нашими безпілотника?!... А ударів імпортними ракетами по ворогу на нашій території!... ?
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09.11.2024 18:31 Ответить
беспілотником по аеродрому щоби що? колупнути бетон на ЗПП?
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09.11.2024 20:36 Ответить
А зелені вдосконалюють систему розкрадання бюджету
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09.11.2024 18:31 Ответить
"Російські загарбники від початку вересня змінили конструкцію керованих авіаційних бомб, що дозволило збільшити їхню дальність польоту.

Про це в ефірі телемарафону https://t.me/weukrainetv/82806 розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин" Це ми, в Запоріжжі відчуваємо і без інформації Волошина.
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09.11.2024 18:32 Ответить
Розкажи це зе,дерьмаку та зе більшості і чого вони досягли, за термін своєї бездіяльності.
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09.11.2024 18:43 Ответить
А вам хто забороняє це втіляти це в "стратегію перемоги" ****.чі зе гниди!!!
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09.11.2024 18:52 Ответить
За те ЗЕлені покидьки,арештували рахунки підприємств Пороха,які виготовляють зброю і РЕБи,які глушать КАБи!
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09.11.2024 19:01 Ответить
Геть зелених з влади! Сирського на гілляку!
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09.11.2024 19:13 Ответить
А що змінив наш Найпотужніший? Та нічого, бо в нього і так нічого не було і немає, то що він можде змінити? І це алібі, хіба, що марафон підсилити?
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09.11.2024 19:56 Ответить
Каждое утро я просыпаюсь и жду новостей вроде " В РФ горит и взрывается завод по производству бомб...крылатых ракет..." Но каждый раз " рашисты обстреляли Одессу - Киев"... В РФ много отморозков. Можно было б нанять криминал и вырезать нахрен забить молотками рашенпилотов! Но нет... снова тишина. Это сранове правительство не стремится к победе.
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09.11.2024 21:08 Ответить
А що нам потрібно змінити щоб спинитися відступати?
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09.11.2024 21:44 Ответить
а зелень розраховувала на що? на те, що за порєбріком лохи? мерзота -так, але не ідіоти.
тільки ідіоти здатні спочатку зруйнувати захисні споруди та забрати міни, оголити південь, потім прикрити воєнпром, а потім всіх запрошувати на шашлики по нових асфальтах. а потім верещати на весь світ - рятуйте, бо ви нам винні!
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09.11.2024 21:54 Ответить
Де напрацювання України?
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09.11.2024 22:32 Ответить
ППО, авіація, КАБи, дрони, дрони/камікадзе, звичайні набої і снаряди, бронетехніка, інженерна техніка....
- в жодному з цих пунктів ми не маємо навіть паритету.
На третьому році війни
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10.11.2024 00:55 Ответить
Фельжмаршал Очевидность
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10.11.2024 07:38 Ответить
 
 