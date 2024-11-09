Россияне изменили конструкцию КАБов, и теперь они начали летать дальше, - пресс-секретарь Сил оброны юга Волошин

Российские захватчики с начала сентября изменили конструкцию управляемых авиационных бомб, что позволило увеличить их дальность полета.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, россияне начали активно применять модернизированные авиабомбы, способные долетать на большие расстояния, нанося удары даже по центру Запорожья.

"Если брать, например, такую статистику, то в октябре на южном направлении россияне применили около 500 управляемых авиабомб именно по позициям украинских защитников и по населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал Волошин.

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Он отметил, что с начала ноября оккупанты уже применили 150 таких бомб. Волошин также добавил, что в конце октября количество применений этого вида оружия возросло, поскольку российские силы получают определенные результаты от его использования.

"Бороться с таким видом вооружения очень трудно. С ним лучше бороться, когда эти бомбы еще на земле, а не где-то в полете или уже на земле", - добавил Волошин.

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