Россияне изменили конструкцию КАБов, и теперь они начали летать дальше, - пресс-секретарь Сил оброны юга Волошин
Российские захватчики с начала сентября изменили конструкцию управляемых авиационных бомб, что позволило увеличить их дальность полета.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам спикера, россияне начали активно применять модернизированные авиабомбы, способные долетать на большие расстояния, нанося удары даже по центру Запорожья.
"Если брать, например, такую статистику, то в октябре на южном направлении россияне применили около 500 управляемых авиабомб именно по позициям украинских защитников и по населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал Волошин.
Он отметил, что с начала ноября оккупанты уже применили 150 таких бомб. Волошин также добавил, что в конце октября количество применений этого вида оружия возросло, поскольку российские силы получают определенные результаты от его использования.
"Бороться с таким видом вооружения очень трудно. С ним лучше бороться, когда эти бомбы еще на земле, а не где-то в полете или уже на земле", - добавил Волошин.
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А в нас, що?
Нічого. Нічого не змінює тупориле командування.
Ніякої протидії КАБам, як не було, так і не має.
Совкових дегенератів у вищому командуванні та Генштабі, все влаштовує на фронті, нічого міняти не хочуть та не можуть.
на відміну від старих 🙁
Це добре!!
Єдиний варіант без ракет і авіації це пробувати піднімати РЕБ ввисоту та глушити навігацію, щоб вони не попадали в ціль.
Теоретично такі цілі ще на горизонтальній стадії польоту можуть збивати ******* ЗАКи, які мають власну РЛС і автоматизовану систему вогню.
РЕБ на інерціалку не діє, а іншої системи наведення на них нема.
Орки глушать американські бомби і ті не попадають в ціль, про це є стаття в західній прессі.
Вже пробували того року в результаті втратили декілька елементів Патріота і Насам
До речі, а чому нема ударів ,наразі, по ворожих тактичних аеродромах нашими безпілотника?!... А ударів імпортними ракетами по ворогу на нашій території!... ?
Про це в ефірі телемарафону https://t.me/weukrainetv/82806 розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин" Це ми, в Запоріжжі відчуваємо і без інформації Волошина.
тільки ідіоти здатні спочатку зруйнувати захисні споруди та забрати міни, оголити південь, потім прикрити воєнпром, а потім всіх запрошувати на шашлики по нових асфальтах. а потім верещати на весь світ - рятуйте, бо ви нам винні!
- в жодному з цих пунктів ми не маємо навіть паритету.
На третьому році війни