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Новини
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Рашисти можуть розпочати штурми на півдні Запорізької області "з дня на день", - Сили оборони Півдня

Росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області найближчими днями

Російські війська найближчим часом можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області, вони можуть початися "з дня на день".

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, ці атаки можуть створити нову точку тиску для українських захисників, які й так відстають на сході.

Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми, зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ активно готуються до штурмових дій на деяких ділянках фронту: перемістили штурмові групи на передові позиції, - Сили оборони Півдня

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це може статися з дня на день", - сказав речник Сил оборони Півдня. 

Волошин додав, що російські війська значно переважають українських захисників у цьому районі.

Автор: 

штурм (225) Запорізька область (3566) Сили оборони півдня (320)


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Топ коментарі
+7
Звісно почнуть - сирский ж на курщину намилуватись не може. Там таки два стратеги - та шо ти - професіонали, мать їх риму.
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11.11.2024 19:23
+2
Слобожанщина - це Україна!
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11.11.2024 19:28
+2
І шо? Чи ти там уЧадів?🤣
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11.11.2024 19:43
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Звісно почнуть - сирский ж на курщину намилуватись не може. Там таки два стратеги - та шо ти - професіонали, мать їх риму.
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11.11.2024 19:23 Відповісти
Слобожанщина - це Україна!
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11.11.2024 19:28 Відповісти
І шо? Чи ти там уЧадів?🤣
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11.11.2024 19:43 Відповісти
Не забули, що проти нас ведуть екзистенціальну війну. Результатом її має стати те, щоб не було куди повертати Слобожанщину і Стародубщину.
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11.11.2024 23:14 Відповісти
Яку б війну не вели проти України, ціль уйла це третя світова війна.
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11.11.2024 23:43 Відповісти
Віп'єм же за то, чтьоб нашіє жєланія совпадали с нашімі вазможнастямі!
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11.11.2024 23:48 Відповісти
А ви все мрієте що у уйло не має можливостей? Такі мрійникі як ви і Судети колись віддали
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12.11.2024 00:12 Відповісти
Уйло робить те, що йому дозволяють робити.
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12.11.2024 08:41 Відповісти
Мамалыга пучит?)))
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11.11.2024 20:53 Відповісти
Спробуйте смєкту!
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11.11.2024 23:49 Відповісти
Нє, поки не подам рапорт на списання, ніяких наступів!!!
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11.11.2024 19:26 Відповісти
То нічого, хрінпіду їх відосиками закидає.
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11.11.2024 19:39 Відповісти
Дивлюсь по зведенням Генштабу, сьогодні накосили 1770 тушок орків
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11.11.2024 19:48 Відповісти
А-ка розпочали.
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11.11.2024 19:49 Відповісти
генеральний штаб проїб@в скриту мобілізацію кацапні, тепер ТЦКашники жопу рвуть, бусифікують свіх підряд. Тут швидко потрібно перекидати свіжі підрозділи, а де їх взяти?
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11.11.2024 19:56 Відповісти
Так Залужний же попереджав що треба 500тис мобілізувати
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11.11.2024 20:02 Відповісти
В же почали штурмувати.
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11.11.2024 20:28 Відповісти
Сьогдні вже почали.
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11.11.2024 20:43 Відповісти
Это было написано 15.08.2024 14:18, много людишек меня тогда тут обсирало.

it Wlad West
Вот где собака зарыта- сняты самые боеспособгые бригады с восточного фронта и переброшены в Курск-

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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11.11.2024 21:05 Відповісти
Цього хотіло 73% українців..., шо не так?
Ох вже ж цей "мудрий нарід", самі не знають шо хочуть.
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11.11.2024 23:40 Відповісти
 
 