Рашисти можуть розпочати штурми на півдні Запорізької області "з дня на день", - Сили оборони Півдня
Російські війська найближчим часом можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області, вони можуть початися "з дня на день".
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За його словами, ці атаки можуть створити нову точку тиску для українських захисників, які й так відстають на сході.
Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми, зазначив Волошин.
"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це може статися з дня на день", - сказав речник Сил оборони Півдня.
Волошин додав, що російські війська значно переважають українських захисників у цьому районі.
Топ коментарі
+7 Danger Zone
показати весь коментар11.11.2024 19:23
+2 Eugen Sсhorf
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+2 Yevhenii #595694
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it Wlad West
Вот где собака зарыта- сняты самые боеспособгые бригады с восточного фронта и переброшены в Курск-
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
Ох вже ж цей "мудрий нарід", самі не знають шо хочуть.