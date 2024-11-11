Рашисти можуть розпочати штурми на півдні Запорізької області "з дня на день", - Сили оборони Півдня

Російські війська найближчим часом можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області, вони можуть початися "з дня на день".

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, ці атаки можуть створити нову точку тиску для українських захисників, які й так відстають на сході.

Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми, зазначив Волошин.

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"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це може статися з дня на день", - сказав речник Сил оборони Півдня.

Волошин додав, що російські війська значно переважають українських захисників у цьому районі.