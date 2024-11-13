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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 714 380 человек (+1770 за сутки), 9300 танков, 20 408 артсистем, 18 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,ворог,втрати,окупант

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 714 380 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 714380 (+1770) человек,

танков - 9300 (+24) ед.,

боевых бронированных машин - 18896 (+49) ед.,

артиллерийских систем - 20408 (+56) ед.,

РСЗО - 1249 (+0) ед.,

средства ППО - 996 (+0) ед.,

самолетов - 369 (+0) ед.,

вертолетов - 329 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18798 (+61),

крылатые ракеты - 2636 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28966 (+96) ед.,

специальная техника - 3629 (+3)

Смотрите также: Российский солдат бегает вокруг подбитой техники, убегая от беспилотника. ВИДЕО

ліквідація військ РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6259) ликвидация (3528) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+17
Кацапня пішла вабанк перед пришестяс трампа
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13.11.2024 07:57
+14
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13.11.2024 08:34
+13
нехило железа второй день подряд плавим...
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13.11.2024 08:31
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Рибалка
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13.11.2024 07:43 Ответить
Героям слава !!!
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13.11.2024 07:47 Ответить
Кацапня пішла вабанк перед пришестяс трампа
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13.11.2024 07:57 Ответить
У свіжовилупившихся підгоряє.
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13.11.2024 09:41 Ответить
Як там шахова партія іде - то гуйня!
Головне, що пішаків поназбивали страшенну купу!
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13.11.2024 08:15 Ответить
Минув 3920 день москальсько-української війни.
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13.11.2024 08:20 Ответить
400 років , 400 Карл
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13.11.2024 09:03 Ответить
...а 2014 вже наче нічого й не було.
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13.11.2024 09:19 Ответить
)(уйлу важливим є захоплення,чим побільше території, і на курщину він кине все більше на мясо,адже до івнагурації Трампа ,часу залишилось небагато.
)(уйло буде торгуватись,а народонасєлєнію впарять пропагандони,те що в методичках кремль напише,і видасть за "пабєду".
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13.11.2024 08:22 Ответить
Ні, пабєда - то пролюблені території боневтіком, головне план незламності, ну і звичайно 5-6 потужних менеджерів під керівництвом надпотужного їрмака
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13.11.2024 08:25 Ответить
нехило железа второй день подряд плавим...
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13.11.2024 08:31 Ответить
Третій, або навіть четвертий 193/213/220/228
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13.11.2024 10:38 Ответить
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13.11.2024 08:34 Ответить
Побільше такої інфи то може очі розкриються у кацапів
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13.11.2024 08:46 Ответить
Ти просто не знаєшь звідки таку інфу черпати - є одна людина - вона вже з 23 року у криму каву п'є - можешь доєднатись та разом пити каву у криму - це дуже радісна новина щей ракет у раші залишилось на один-два пуски, це правда було ще у 22 - але ж - як святково. Особливо коли зелена гнида знищив ППО України.
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13.11.2024 09:14 Ответить

Але треба пам'ятати, що вже рік рашка мільйонами використовує північнокорейські ракети, а тепер вже і північнокорейське м'ясо. І півсвіту допомагає їй обходити санкції.
Може, у планованій ізоляції рашка б давно зупинилась, але більшість людства чомусь кинулася їй допомагати.
Тепер і США доєдналися...
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13.11.2024 09:24 Ответить
Міліьонами штук чи у якому еквіваленті ви рахуєте ракети. Про яку більшість людства йдеться - тих хто кинувся. І з чого взялося - тепер і американці допомогають рашистам.
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13.11.2024 11:01 Ответить
Ну дивіться. Ракети - так, корейці звітували про кілька мільйонів штук. Може й збрехали, але практика показує, що орки це залізо не шкодують. Отже є, і багато. І давно вже не своє. Навіть, якщо половина з залізяк бракована, все одно - літять та вибухають. Ні?
Більшість світу? Ну рахуйте: Населення Землі зараз коло 7 мильярдів. Китай - 1,5 мільярди - кому допомагає? Індія - майже 2 мільярди - кому допомагає (нафта, газ, санкції обходити)? Арабський мир у кого на повідці? Скільки їх? Теж 1.5 мільярди разом. Латинська Америка - ото усі ті бразілії, вєнєсуели та інша бандитсько-наркотична частина світу - теж за мільярд. Та ще й усі плодяться, як кролі. А з того "золотого" "білого" мільярду однозначно мінус Угорщина, Словаччина. е дуже нас підтримують Іспанія, Італія та інші католицькі країни, бо їхній папа "замир"...
Про постачання підсанкціонного майна я взагалі мовчу - там черга стоїть.
Тепер маємо трампа, який набирає собі команду, яка максимально пручалася допомозі Україні, і вже розробляє програму капітуляції України, бо путя - дружбан.
А якщо ще раз послухати патрушева, то стає ясно, хто зробив трампа президентом, і він тепер рашці повинен віддавати борг. Недвозначно так вчора сказав.
Ось такі мої розрахунки. Розумію, що радощів мало, але "маємо те, що маємо". На жаль.
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13.11.2024 13:57 Ответить
О, я ще забула усю Африку, що давно та ніжно цілується з ****** у ясна, та її чорні "патріоти росії" вже третій рік доброволять проти України!
Ну і ота Північна Корея, В'єтнам та далі на схід. Там тільки Японія наш.
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13.11.2024 14:14 Ответить
ботів понабігло...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.11.2024 08:35 Ответить
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13.11.2024 09:03 Ответить
Танки ювілей 👏
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13.11.2024 09:16 Ответить
При такій загальній кількості сотню можна вважати статистичною похибкою - навіть не ювілейчик, а чергова тисяча. Як по чумардосам - чергові 10 тис (на 710 тис ніхто навіть уваги не звернув) або по логістиці завтра буде чергова тисяча, як ювілей в 29 тис вже не сприймається.
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13.11.2024 10:34 Ответить
Гадав що мене відправили в баню та бачу що у багатьох оновлена реєстрація, на Цензорі був збій?

На сьогодні листопад 1498 чумардосів середньодобово - ординці лізуть шо навіжені, проте слона в вушко голки не просунеш, м'ясо також скінчене.

Логістика 5 тис з початку осені, весну (4800) випередили, літо (5875) також обійдемо.
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13.11.2024 10:24 Ответить
Жесть как разносят нациков !
Топ 2 повторили.
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13.11.2024 13:37 Ответить
 
 