Общие боевые потери РФ с начала войны – около 714 380 человек (+1770 за сутки), 9300 танков, 20 408 артсистем, 18 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 714 380 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 714380 (+1770) человек,
танков - 9300 (+24) ед.,
боевых бронированных машин - 18896 (+49) ед.,
артиллерийских систем - 20408 (+56) ед.,
РСЗО - 1249 (+0) ед.,
средства ППО - 996 (+0) ед.,
самолетов - 369 (+0) ед.,
вертолетов - 329 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18798 (+61),
крылатые ракеты - 2636 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28966 (+96) ед.,
специальная техника - 3629 (+3)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Головне, що пішаків поназбивали страшенну купу!
)(уйло буде торгуватись,а народонасєлєнію впарять пропагандони,те що в методичках кремль напише,і видасть за "пабєду".
Але треба пам'ятати, що вже рік рашка мільйонами використовує північнокорейські ракети, а тепер вже і північнокорейське м'ясо. І півсвіту допомагає їй обходити санкції.
Може, у планованій ізоляції рашка б давно зупинилась, але більшість людства чомусь кинулася їй допомагати.
Тепер і США доєдналися...
Більшість світу? Ну рахуйте: Населення Землі зараз коло 7 мильярдів. Китай - 1,5 мільярди - кому допомагає? Індія - майже 2 мільярди - кому допомагає (нафта, газ, санкції обходити)? Арабський мир у кого на повідці? Скільки їх? Теж 1.5 мільярди разом. Латинська Америка - ото усі ті бразілії, вєнєсуели та інша бандитсько-наркотична частина світу - теж за мільярд. Та ще й усі плодяться, як кролі. А з того "золотого" "білого" мільярду однозначно мінус Угорщина, Словаччина. е дуже нас підтримують Іспанія, Італія та інші католицькі країни, бо їхній папа "замир"...
Про постачання підсанкціонного майна я взагалі мовчу - там черга стоїть.
Тепер маємо трампа, який набирає собі команду, яка максимально пручалася допомозі Україні, і вже розробляє програму капітуляції України, бо путя - дружбан.
А якщо ще раз послухати патрушева, то стає ясно, хто зробив трампа президентом, і він тепер рашці повинен віддавати борг. Недвозначно так вчора сказав.
Ось такі мої розрахунки. Розумію, що радощів мало, але "маємо те, що маємо". На жаль.
Ну і ота Північна Корея, В'єтнам та далі на схід. Там тільки Японія наш.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
На сьогодні листопад 1498 чумардосів середньодобово - ординці лізуть шо навіжені, проте слона в вушко голки не просунеш, м'ясо також скінчене.
Логістика 5 тис з початку осені, весну (4800) випередили, літо (5875) також обійдемо.
Топ 2 повторили.