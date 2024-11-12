Российский солдат бегает вокруг подбитой техники, убегая от беспилотника. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе 47-й отдельной механизированной бригады "Strike Drone Company" кружился над российским захватчиком. Тот, в свою очередь, намотал не один круг вокруг подбитой бронетехники, пытаясь избежать удара беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант, убегая, упал и все же его дрон-камикадэ ликвидировал.

Смотрите также: Воины 114-й бригады тактической авиации атаковали управляемыми авиабомбами места хранения техники и укрытия россиян. ВИДЕО