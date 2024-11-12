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Новости Видео Война
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Российский солдат бегает вокруг подбитой техники, убегая от беспилотника. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе 47-й отдельной механизированной бригады "Strike Drone Company" кружился над российским захватчиком. Тот, в свою очередь, намотал не один круг вокруг подбитой бронетехники, пытаясь избежать удара беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант, убегая, упал и все же его дрон-камикадэ ликвидировал.

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Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+15
Не солдат, воно загарбник, злочинець, потвора, завелика честь орка солдатом називати...
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12.11.2024 23:26
+5
Падох уставшим,пыдар..
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12.11.2024 23:32
+3
Побігав, прокачав вени, щоб кров'яка швидше витікала з самовара.
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12.11.2024 23:23
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Побігав, прокачав вени, щоб кров'яка швидше витікала з самовара.
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12.11.2024 23:23 Ответить
Не солдат, воно загарбник, злочинець, потвора, завелика честь орка солдатом називати...
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12.11.2024 23:26 Ответить
Російськомовний. Остання стадія деградації.
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12.11.2024 23:33 Ответить
Падох уставшим,пыдар..
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12.11.2024 23:32 Ответить
Раз так долго бєгал, значіт занімался спортом - молодєц!
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12.11.2024 23:53 Ответить
Ха....Папуляризатор спорта із нєго хрєновий палучілся. Сідєл би в своєм мухосранске і прідєрживался етого дєвіза-бил би живой.
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13.11.2024 10:18 Ответить
Добігався кацап до пекла
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12.11.2024 23:57 Ответить
"...пациєнт перед смертью-потел ето..."
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13.11.2024 00:04 Ответить
Ну і навіщо, познущавшись, на атоми розклали?? Він же ж ЧЄЛАВЄК, ЖИТЬ ХАТЕЛ і МАМА в СИСРАНІ ЖДАЛА.
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13.11.2024 00:13 Ответить
Як тарган...
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13.11.2024 10:09 Ответить
Беглый осмотр техники
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13.11.2024 14:22 Ответить
 
 