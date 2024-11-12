Російський солдат бігає навколо підбитої техніки, тікаючи від безпілотника. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади "Strike Drone Company" кружляв за російським загарбником. Той, своєю чергою, намотав не одне коло навколо підбитої бронетехніки, намагаючись уникнути удару безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, тікаючи, впав і все ж таки його дрон-камікаде ліквідував.

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