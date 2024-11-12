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Російський солдат бігає навколо підбитої техніки, тікаючи від безпілотника. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади "Strike Drone Company" кружляв за російським загарбником. Той, своєю чергою, намотав не одне коло навколо підбитої бронетехніки, намагаючись уникнути удару безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, тікаючи, впав і все ж таки його дрон-камікаде ліквідував.

Дивіться: Воїни 114 бригади тактичної авіації атакували керованими авіабомбами місця зберігання техніки й укриття росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+15
Не солдат, воно загарбник, злочинець, потвора, завелика честь орка солдатом називати...
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12.11.2024 23:26
+5
Падох уставшим,пыдар..
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12.11.2024 23:32
+3
Побігав, прокачав вени, щоб кров'яка швидше витікала з самовара.
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12.11.2024 23:23
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Побігав, прокачав вени, щоб кров'яка швидше витікала з самовара.
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12.11.2024 23:23 Відповісти
Не солдат, воно загарбник, злочинець, потвора, завелика честь орка солдатом називати...
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12.11.2024 23:26 Відповісти
Російськомовний. Остання стадія деградації.
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12.11.2024 23:33 Відповісти
Падох уставшим,пыдар..
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12.11.2024 23:32 Відповісти
Раз так долго бєгал, значіт занімался спортом - молодєц!
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12.11.2024 23:53 Відповісти
Ха....Папуляризатор спорта із нєго хрєновий палучілся. Сідєл би в своєм мухосранске і прідєрживался етого дєвіза-бил би живой.
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13.11.2024 10:18 Відповісти
Добігався кацап до пекла
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12.11.2024 23:57 Відповісти
"...пациєнт перед смертью-потел ето..."
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13.11.2024 00:04 Відповісти
Ну і навіщо, познущавшись, на атоми розклали?? Він же ж ЧЄЛАВЄК, ЖИТЬ ХАТЕЛ і МАМА в СИСРАНІ ЖДАЛА.
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13.11.2024 00:13 Відповісти
Як тарган...
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13.11.2024 10:09 Відповісти
Беглый осмотр техники
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13.11.2024 14:22 Відповісти
 
 