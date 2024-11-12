Російський солдат бігає навколо підбитої техніки, тікаючи від безпілотника. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади "Strike Drone Company" кружляв за російським загарбником. Той, своєю чергою, намотав не одне коло навколо підбитої бронетехніки, намагаючись уникнути удару безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, тікаючи, впав і все ж таки його дрон-камікаде ліквідував.
Топ коментарі
+15 Name #588221
показати весь коментар12.11.2024 23:26
+5 Микола Січень #595701
показати весь коментар12.11.2024 23:32
+3 Trevo Trow
показати весь коментар12.11.2024 23:23
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Trevo Trow
показати весь коментар12.11.2024 23:23 Відповісти Мені подобається 3
Name #588221
показати весь коментар12.11.2024 23:26 Відповісти Мені подобається 15
Victor Victor #595849
показати весь коментар12.11.2024 23:33 Відповісти Мені подобається 0
Микола Січень #595701
показати весь коментар12.11.2024 23:32 Відповісти Мені подобається 5
Алекс Скела, 1958 р. н.
показати весь коментар12.11.2024 23:53 Відповісти Мені подобається 3
олег иванов #595708
показати весь коментар13.11.2024 10:18 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар12.11.2024 23:57 Відповісти Мені подобається 2
Pol Chopa #550667
показати весь коментар13.11.2024 00:04 Відповісти Мені подобається 0
Ihor #596022
показати весь коментар13.11.2024 00:13 Відповісти Мені подобається 0
Aaron Kreshu
показати весь коментар13.11.2024 10:09 Відповісти Мені подобається 0
Felix #595675
показати весь коментар13.11.2024 14:22 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль