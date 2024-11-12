Воїни 114 бригади тактичної авіації атакували керованими авіабомбами місця зберігання техніки й укриття росіян. ВIДЕО

Воїни 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ при взаємодії 422-ї ОБ БпС 422 LUFTWAFFE завдали удару керованими авіабомбами по місцях зберігання техніки й укриттям окупантів на одному з напрямків фронту.

Для знищення ворожої техніки були використані бомби GBU-39 та GBU-62, повідомляє Цензор.НЕТ.

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