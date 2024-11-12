Воїни 114 бригади тактичної авіації атакували керованими авіабомбами місця зберігання техніки й укриття росіян. ВIДЕО
Воїни 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ при взаємодії 422-ї ОБ БпС 422 LUFTWAFFE завдали удару керованими авіабомбами по місцях зберігання техніки й укриттям окупантів на одному з напрямків фронту.
Для знищення ворожої техніки були використані бомби GBU-39 та GBU-62, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Тонка червона лінія
показати весь коментар12.11.2024 22:56
+8 Rtt #596089
показати весь коментар12.11.2024 22:43
+7 boris kravchenko #595942
показати весь коментар12.11.2024 22:53
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Если мы будем вместе в с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!
Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.
Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, выборов, митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.
И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.
Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.
путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.
путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".
Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.
У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!
Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.
Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.
Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - проводилась отрицательная генетическая селекция. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, многих гноят в тюрьмах , многих выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки. нужно всех свободных сгноить.
Вывод: русские - генетические рабы. И кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
https://www.merkur.de/politik/ukraine-erzielt-im-krieg-naechsten-treffer-gegen-nato-tank-killer-93402779.html
Laut verschiedenen Medien hat diese Entwicklung an der Ostgrenze der Nato dazu geführt, dass die US-Armee ihre Planungen zur Entwicklung eines neuen bewaffneten Aufklärungshubschraubers von jetzt auf gleich eingestellt hat - mit dem Verzicht auf dieses Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA)-Programm hätten die Streitkräfte der USA einen "abrupten Richtungswechsel" eingeleitet, wie das deutsche Magazin Soldat & Technik formuliert hat.
Війна в Україні змушує замислитися: "Бойові вертольоти - лише тимчасове рішення?"
За повідомленнями різних ЗМІ, такий розвиток подій на східному кордоні НАТО змусив армію США різко зупинити свої плани з розробки нового бойового розвідувального вертольота - відмовившись від програми Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), американські збройні сили ініціювали "різку зміну напрямку", як висловився німецький журнал Soldat & Technik.