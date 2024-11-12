Воины 114-й бригады тактической авиации атаковали управляемыми авиабомбами места хранения техники и укрытия россиян. ВИДЕО

Воины 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ при взаимодействии 422-й ОБ БпС 422 LUFTWAFFE нанесли удар управляемыми авиабомбами по местам хранения техники и укрытиям оккупантов на одном из направлений фронта.

Для уничтожения вражеской техники были использованы бомбы GBU-39 и GBU-62, сообщает Цензор.НЕТ.

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