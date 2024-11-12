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Воины 114-й бригады тактической авиации атаковали управляемыми авиабомбами места хранения техники и укрытия россиян. ВИДЕО

Воины 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ при взаимодействии 422-й ОБ БпС 422 LUFTWAFFE нанесли удар управляемыми авиабомбами по местам хранения техники и укрытиям оккупантов на одном из направлений фронта.

Для уничтожения вражеской техники были использованы бомбы GBU-39 и GBU-62, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пограничники уничтожили ударом дрона-камикадзе БТР-70 российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2825) уничтожение (6916) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+9
А тим часом fpv-дрони не відстають і нищать рашистські гвинтокрили!

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12.11.2024 22:56
+8
русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
Если мы будем вместе в с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, выборов, митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!

Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.

Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - проводилась отрицательная генетическая селекция. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, многих гноят в тюрьмах , многих выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки. нужно всех свободных сгноить.

Вывод: русские - генетические рабы. И кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
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12.11.2024 22:43
+7
Ну, "Lady in Black" в исполнении Uriah Heep, которая сопровождает видео, тоже не сегодня написана, но я её слушаю с удовольствием.
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12.11.2024 22:53
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Ну, "Lady in Black" в исполнении Uriah Heep, которая сопровождает видео, тоже не сегодня написана, но я её слушаю с удовольствием.
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12.11.2024 22:53 Ответить
Але ж вам не розказують , що її тільки що написали…
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12.11.2024 22:55 Ответить
А где тут написано , что это было "сегодня" ?
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13.11.2024 00:58 Ответить
Где зеленеющие деревья ? Не опавшие - да .
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13.11.2024 01:00 Ответить
Гарні вогники москалям не до вподоби.
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12.11.2024 22:41 Ответить
русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
Если мы будем вместе в с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, выборов, митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!

Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.

Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - проводилась отрицательная генетическая селекция. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, многих гноят в тюрьмах , многих выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки. нужно всех свободных сгноить.

Вывод: русские - генетические рабы. И кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
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12.11.2024 22:43 Ответить
Та шо робити з українцями - котрі навіть при війні не перестають красти. І крадуть все до чого дотягуються - і у першу чергу в армії.
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13.11.2024 02:35 Ответить
З-поміж тих українців багато носатих - а вони й нюх мають, і як це робити знають.
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13.11.2024 09:13 Ответить
Влучно. І тішить, що є чим.
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12.11.2024 22:47 Ответить
Люфтваффе це просто - повітряні сили, дослівно повітряна зброя з німецької. Не розумію чому тягти сюди німецьку назву? Нехай росіяни бояться ''повітряних сил'', а не ''люфтваффе''.
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12.11.2024 22:48 Ответить
А засилля англіцизмів влаштовує? Видно хлопці хотіли назватись якось з гумором, це як прохання не змивати з німецької техніки хрести як тільки себе не називають: Ахилес, Khorn group ( що в перекладі гурт Кхорна, а хто це за один почитай про всесвіт Warhammer як фентезійний так фантастичний).
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13.11.2024 09:35 Ответить
Сложные Вопросы. Як ти умудрився роздивитись "деревья" ? Ти шо х**ло-бот ?
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12.11.2024 22:48 Ответить
Мабуть так. В нього дуже типове ім'я як для рос.бота.
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12.11.2024 22:52 Ответить
Да он только сегодня "пришел в гости " - и сразу "за роботу " ....
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13.11.2024 01:02 Ответить
Вже скопіюйте хоча б одну бомбу для майбутнього виробництва. Хоча б креслення зробіть. Просто подумалося.
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12.11.2024 22:51 Ответить
А тим часом fpv-дрони не відстають і нищать рашистські гвинтокрили!

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12.11.2024 22:56 Ответить
Ось про це писали недавно у Washington Post. І там була стаття, що американці через невдачі росіян при використанні Ка 52 на цій війні відмовилися ніби від випуску нового гвинтокрила аналога Ка 52 і вирішили робити замість цього безпілотник для таких же завдань.
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12.11.2024 23:01 Ответить
і ще відмовились від випуска нового літака через невдачі при використанні Міг-21 і вирішили робити замість цього безпілотник для таких же завдань. Про це теж писали недавно у Washington Post.
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13.11.2024 00:07 Ответить
Знайду статтю викладу. Не потрібно іронії.
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13.11.2024 00:12 Ответить
Помилилася. Не Вашінгтон пост Меркур.де. Але там сказано про американців і їх зміну планів по випуску нових пілотованих гелікоптерів.

https://www.merkur.de/politik/ukraine-erzielt-im-krieg-naechsten-treffer-gegen-nato-tank-killer-93402779.html
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13.11.2024 00:16 Ответить
тут нічого нема про те що американці через невдачі росіян при використанні Ка 52 на цій війні відмовилися ніби від випуску нового гвинтокрила аналога Ка 52. Тому не треба вигадувати і тягти сюди всілякі ніснітниці про російські летючі анало-говнєти, які від народження вражені хворобою Паркінсона і прошиваються звичайною стрілковкою.
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13.11.2024 00:32 Ответить
Ukraine-Krieg macht nachdenklich - "Kampfhelikopter nur noch eine Übergangslösung?"

Laut verschiedenen Medien hat diese Entwicklung an der Ostgrenze der Nato dazu geführt, dass die US-Armee ihre Planungen zur Entwicklung eines neuen bewaffneten Aufklärungshubschraubers von jetzt auf gleich eingestellt hat - mit dem Verzicht auf dieses Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA)-Programm hätten die Streitkräfte der USA einen "abrupten Richtungswechsel" eingeleitet, wie das deutsche Magazin Soldat & Technik formuliert hat.

Війна в Україні змушує замислитися: "Бойові вертольоти - лише тимчасове рішення?"

За повідомленнями різних ЗМІ, такий розвиток подій на східному кордоні НАТО змусив армію США різко зупинити свої плани з розробки нового бойового розвідувального вертольота - відмовившись від програми Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), американські збройні сили ініціювали "різку зміну напрямку", як висловився німецький журнал Soldat & Technik.
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13.11.2024 00:39 Ответить
8 лютого 2024 року армія США завершила розробку за програмою FARA. Згідно з прес-релізом армії, рішення було прийнято після «тверезої оцінки ********* поля бою». Начальник штабу армії Ренді Джордж заявив, що на це вплинуло використання недорогих безпілотних літальних апаратів у російсько-українській війні . Виробництво двигуна GE T901 також буде відкладено в очікуванні сумісності з Boeing AH-64 Apache і Sikorsky UH-60 Black Hawk . Триває розробка програми майбутніх штурмових літаків великої дальності (FLRAA) та її переможця Bell V-280 Valor .
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13.11.2024 00:42 Ответить
зміна концепції застосування розвідувальних (а не ударних) гелікоптерів у ******** вйні назріла вже давно, і російське летюче вібровідро Ка-52 до цього не має ніякого відношення.
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13.11.2024 00:47 Ответить
Саундтрек агонь 🤘🏻 один з мого чарту
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12.11.2024 23:53 Ответить
 
 