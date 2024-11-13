Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 714 380 осіб (+1770 за добу), 9300 танків, 20 408 артсистем, 18 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 714 380 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 714380 (+1770) осіб,
танків - 9300 (+24) од,
бойових броньованих машин - 18896 (+49) од,
артилерійських систем - 20408 (+56) од,
РСЗВ - 1249 (+0) од,
засоби ППО - 996 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18798 (+61),
крилаті ракети - 2636 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 28966 (+96) од,
спеціальна техніка - 3629 (+3)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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Головне, що пішаків поназбивали страшенну купу!
)(уйло буде торгуватись,а народонасєлєнію впарять пропагандони,те що в методичках кремль напише,і видасть за "пабєду".
Але треба пам'ятати, що вже рік рашка мільйонами використовує північнокорейські ракети, а тепер вже і північнокорейське м'ясо. І півсвіту допомагає їй обходити санкції.
Може, у планованій ізоляції рашка б давно зупинилась, але більшість людства чомусь кинулася їй допомагати.
Тепер і США доєдналися...
Більшість світу? Ну рахуйте: Населення Землі зараз коло 7 мильярдів. Китай - 1,5 мільярди - кому допомагає? Індія - майже 2 мільярди - кому допомагає (нафта, газ, санкції обходити)? Арабський мир у кого на повідці? Скільки їх? Теж 1.5 мільярди разом. Латинська Америка - ото усі ті бразілії, вєнєсуели та інша бандитсько-наркотична частина світу - теж за мільярд. Та ще й усі плодяться, як кролі. А з того "золотого" "білого" мільярду однозначно мінус Угорщина, Словаччина. е дуже нас підтримують Іспанія, Італія та інші католицькі країни, бо їхній папа "замир"...
Про постачання підсанкціонного майна я взагалі мовчу - там черга стоїть.
Тепер маємо трампа, який набирає собі команду, яка максимально пручалася допомозі Україні, і вже розробляє програму капітуляції України, бо путя - дружбан.
А якщо ще раз послухати патрушева, то стає ясно, хто зробив трампа президентом, і він тепер рашці повинен віддавати борг. Недвозначно так вчора сказав.
Ось такі мої розрахунки. Розумію, що радощів мало, але "маємо те, що маємо". На жаль.
Ну і ота Північна Корея, В'єтнам та далі на схід. Там тільки Японія наш.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
На сьогодні листопад 1498 чумардосів середньодобово - ординці лізуть шо навіжені, проте слона в вушко голки не просунеш, м'ясо також скінчене.
Логістика 5 тис з початку осені, весну (4800) випередили, літо (5875) також обійдемо.
Топ 2 повторили.