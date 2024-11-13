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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 714 380 осіб (+1770 за добу), 9300 танків, 20 408 артсистем, 18 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,ворог,втрати,окупант

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 714 380 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 714380 (+1770) осіб,

танків - 9300 (+24) од,

бойових броньованих машин - 18896 (+49) од,

артилерійських систем - 20408 (+56) од,

РСЗВ - 1249 (+0) од,

засоби ППО - 996 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18798 (+61),

крилаті ракети - 2636 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 28966 (+96) од,

спеціальна техніка - 3629 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат бігає навколо підбитої техніки, тікаючи від безпілотника. ВIДЕО

ліквідація військ РФ

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884) знищення (7166)


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Топ коментарі
+17
Кацапня пішла вабанк перед пришестяс трампа
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13.11.2024 07:57
+14
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13.11.2024 08:34
+13
нехило железа второй день подряд плавим...
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13.11.2024 08:31
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Рибалка
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13.11.2024 07:43 Відповісти
Героям слава !!!
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13.11.2024 07:47 Відповісти
Кацапня пішла вабанк перед пришестяс трампа
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13.11.2024 07:57 Відповісти
У свіжовилупившихся підгоряє.
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13.11.2024 09:41 Відповісти
Як там шахова партія іде - то гуйня!
Головне, що пішаків поназбивали страшенну купу!
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13.11.2024 08:15 Відповісти
Минув 3920 день москальсько-української війни.
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13.11.2024 08:20 Відповісти
400 років , 400 Карл
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13.11.2024 09:03 Відповісти
...а 2014 вже наче нічого й не було.
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13.11.2024 09:19 Відповісти
)(уйлу важливим є захоплення,чим побільше території, і на курщину він кине все більше на мясо,адже до івнагурації Трампа ,часу залишилось небагато.
)(уйло буде торгуватись,а народонасєлєнію впарять пропагандони,те що в методичках кремль напише,і видасть за "пабєду".
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13.11.2024 08:22 Відповісти
Ні, пабєда - то пролюблені території боневтіком, головне план незламності, ну і звичайно 5-6 потужних менеджерів під керівництвом надпотужного їрмака
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13.11.2024 08:25 Відповісти
нехило железа второй день подряд плавим...
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13.11.2024 08:31 Відповісти
Третій, або навіть четвертий 193/213/220/228
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13.11.2024 10:38 Відповісти
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13.11.2024 08:34 Відповісти
Побільше такої інфи то може очі розкриються у кацапів
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13.11.2024 08:46 Відповісти
Ти просто не знаєшь звідки таку інфу черпати - є одна людина - вона вже з 23 року у криму каву п'є - можешь доєднатись та разом пити каву у криму - це дуже радісна новина щей ракет у раші залишилось на один-два пуски, це правда було ще у 22 - але ж - як святково. Особливо коли зелена гнида знищив ППО України.
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13.11.2024 09:14 Відповісти

Але треба пам'ятати, що вже рік рашка мільйонами використовує північнокорейські ракети, а тепер вже і північнокорейське м'ясо. І півсвіту допомагає їй обходити санкції.
Може, у планованій ізоляції рашка б давно зупинилась, але більшість людства чомусь кинулася їй допомагати.
Тепер і США доєдналися...
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13.11.2024 09:24 Відповісти
Міліьонами штук чи у якому еквіваленті ви рахуєте ракети. Про яку більшість людства йдеться - тих хто кинувся. І з чого взялося - тепер і американці допомогають рашистам.
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13.11.2024 11:01 Відповісти
Ну дивіться. Ракети - так, корейці звітували про кілька мільйонів штук. Може й збрехали, але практика показує, що орки це залізо не шкодують. Отже є, і багато. І давно вже не своє. Навіть, якщо половина з залізяк бракована, все одно - літять та вибухають. Ні?
Більшість світу? Ну рахуйте: Населення Землі зараз коло 7 мильярдів. Китай - 1,5 мільярди - кому допомагає? Індія - майже 2 мільярди - кому допомагає (нафта, газ, санкції обходити)? Арабський мир у кого на повідці? Скільки їх? Теж 1.5 мільярди разом. Латинська Америка - ото усі ті бразілії, вєнєсуели та інша бандитсько-наркотична частина світу - теж за мільярд. Та ще й усі плодяться, як кролі. А з того "золотого" "білого" мільярду однозначно мінус Угорщина, Словаччина. е дуже нас підтримують Іспанія, Італія та інші католицькі країни, бо їхній папа "замир"...
Про постачання підсанкціонного майна я взагалі мовчу - там черга стоїть.
Тепер маємо трампа, який набирає собі команду, яка максимально пручалася допомозі Україні, і вже розробляє програму капітуляції України, бо путя - дружбан.
А якщо ще раз послухати патрушева, то стає ясно, хто зробив трампа президентом, і він тепер рашці повинен віддавати борг. Недвозначно так вчора сказав.
Ось такі мої розрахунки. Розумію, що радощів мало, але "маємо те, що маємо". На жаль.
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13.11.2024 13:57 Відповісти
О, я ще забула усю Африку, що давно та ніжно цілується з ****** у ясна, та її чорні "патріоти росії" вже третій рік доброволять проти України!
Ну і ота Північна Корея, В'єтнам та далі на схід. Там тільки Японія наш.
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13.11.2024 14:14 Відповісти
ботів понабігло...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.11.2024 08:35 Відповісти
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13.11.2024 09:03 Відповісти
Танки ювілей 👏
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13.11.2024 09:16 Відповісти
При такій загальній кількості сотню можна вважати статистичною похибкою - навіть не ювілейчик, а чергова тисяча. Як по чумардосам - чергові 10 тис (на 710 тис ніхто навіть уваги не звернув) або по логістиці завтра буде чергова тисяча, як ювілей в 29 тис вже не сприймається.
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13.11.2024 10:34 Відповісти
Гадав що мене відправили в баню та бачу що у багатьох оновлена реєстрація, на Цензорі був збій?

На сьогодні листопад 1498 чумардосів середньодобово - ординці лізуть шо навіжені, проте слона в вушко голки не просунеш, м'ясо також скінчене.

Логістика 5 тис з початку осені, весну (4800) випередили, літо (5875) також обійдемо.
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13.11.2024 10:24 Відповісти
Жесть как разносят нациков !
Топ 2 повторили.
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13.11.2024 13:37 Відповісти
 
 