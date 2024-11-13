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На Курщині бійці відбили атаку росіян, у якій було задіяно 30 бронемашин та батальйон штурмовиків. ВIДЕО

Українські воїни відбили атку армії РФ на Курщині, у якій ворог задіяв близько 30 бронемашин та батальйон піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Бійці 47-ї бригада "Маґура" разом з суміжними підрозділами зупинили штурм росіян, які дещо активізувалися на цьому напрямку. Загарбники задіяли понад 30 одиниць техніки та особовий склад чисельністю в батальйон. Штурм відбувався у п'ять хвиль. Лише бійці 47 бригади знищили та добили 10 одиниць бронетехніки. Перші три підірвалися на мінах, інші були знищені за допомогою Стугни та FPV батальйону безпілотних систем. По іншій техніці відпрацювали побратими з суміжних бригад", - зазначається у коментарі до публікації.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) бойові дії (3799) Курськ (1108) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+12
головне, що ЗСУ нищать русню. текст 30 чи 300 це вже не важливо. Слава ЗСУ!
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13.11.2024 10:01
+6
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13.11.2024 11:31
+6
Курщина потрібна для того, щоб пуйло не могло просувати ідею про замороження бойових дій "з урахуванням реальностей на землі". Бо тоді йому доведеться офіційно віддати власну суверенну територію. Клаптик, звісно, невеличкий, але тут важить сам принцип.
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13.11.2024 11:32
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головне, що ЗСУ нищать русню. текст 30 чи 300 це вже не важливо. Слава ЗСУ!
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13.11.2024 10:01 Відповісти
Важливо не перетворяти Цензор в засіб дезінформації...
Це я до того, що " 30 чи 300 це вже не важливо".
Все решта дійсно, не важливо.
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13.11.2024 10:46 Відповісти
а кацапи тобі не окупанти? якшо навіть сидять в Мааскві?
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13.11.2024 10:54 Відповісти
Що ЗСУ взагалі там роблять, коли Курахово в оточенні?
Чекажмо фортецю Дніпро?
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13.11.2024 10:12 Відповісти
нищать тих кацапів які могли робити тобі фортецю Дніпро.
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13.11.2024 11:40 Відповісти
А нищити їх в Україні не можна - шоб вони не захоплювали все більше і більше теріторій - вибити з відти вже не буде можливостей. Тай зупинити теж не вистачає сил - фронт збільшився майже на 300 км. А збудувати там на кордоні бетоні укріпрайьони - та ну нах - краще солдат вигнати у чисте поле.
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13.11.2024 12:10 Відповісти
так наші солдати не в чистому полі а в руснявих укріпах курщини. Як на мене це найкращий варіант - скористатись тим що ворог готував проти тебе.
Що ж стосується війни за власні території - то на даль ми зараз обороняємось і швидкість просування русні залежить від одного єдиного факту - можливості застосовувати ДОДАТКОВІ сили на противагу нашим. Грубо кажуче де більша концентрація війська - там вони і мають успіх На Запоріжжі, на Сіверську, під Лиманом - успіх майже нульовий саме через це. Під Трецьком, Куп'янськом та Часовим Яром - він мінімальний. А от на напрямку Курахово-Покровськ він суттєвий бо там москалі зібрали силу.

От тепер подумай що було би якби ці 60 тисяч з'явились під Курахово прямо зараз і чи зумілі б наші бригади які зайняли вігідні рубіжі на Курщині зупинити їх на Донбасі до коротке плече логістики з Донецька і майже нема укріплень з нашого боку - тільки починаючи з-під Покровська є якісь серйозні лінії.
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23.12.2024 16:55 Відповісти
А Українські міста і села втрачаються. А саме головне життя. з курщини все рівно скоро вийти треба буде. питання тільки як швидко із якимим втратами.
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13.11.2024 10:19 Відповісти
Курщина потрібна для того, щоб пуйло не могло просувати ідею про замороження бойових дій "з урахуванням реальностей на землі". Бо тоді йому доведеться офіційно віддати власну суверенну територію. Клаптик, звісно, невеличкий, але тут важить сам принцип.
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13.11.2024 11:32 Відповісти
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13.11.2024 11:31 Відповісти
ВСУ щёлкают орковскую бронетехнику, как орехи. Чем больше нащёлкают, тем меньше её останется. Так держать!
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13.11.2024 13:52 Відповісти
Звідки вони беруться та пруть там?
Є ж десь, не дуже далеко скупчення техніки та особового складу.
Давно не чув про враження складів чи казарм/таборів кацапів.
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13.11.2024 17:30 Відповісти
 
 