На Курщині бійці відбили атаку росіян, у якій було задіяно 30 бронемашин та батальйон штурмовиків. ВIДЕО
Українські воїни відбили атку армії РФ на Курщині, у якій ворог задіяв близько 30 бронемашин та батальйон піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.
"Бійці 47-ї бригада "Маґура" разом з суміжними підрозділами зупинили штурм росіян, які дещо активізувалися на цьому напрямку. Загарбники задіяли понад 30 одиниць техніки та особовий склад чисельністю в батальйон. Штурм відбувався у п'ять хвиль. Лише бійці 47 бригади знищили та добили 10 одиниць бронетехніки. Перші три підірвалися на мінах, інші були знищені за допомогою Стугни та FPV батальйону безпілотних систем. По іншій техніці відпрацювали побратими з суміжних бригад", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
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Це я до того, що " 30 чи 300 це вже не важливо".
Все решта дійсно, не важливо.
Чекажмо фортецю Дніпро?
Що ж стосується війни за власні території - то на даль ми зараз обороняємось і швидкість просування русні залежить від одного єдиного факту - можливості застосовувати ДОДАТКОВІ сили на противагу нашим. Грубо кажуче де більша концентрація війська - там вони і мають успіх На Запоріжжі, на Сіверську, під Лиманом - успіх майже нульовий саме через це. Під Трецьком, Куп'янськом та Часовим Яром - він мінімальний. А от на напрямку Курахово-Покровськ він суттєвий бо там москалі зібрали силу.
От тепер подумай що було би якби ці 60 тисяч з'явились під Курахово прямо зараз і чи зумілі б наші бригади які зайняли вігідні рубіжі на Курщині зупинити їх на Донбасі до коротке плече логістики з Донецька і майже нема укріплень з нашого боку - тільки починаючи з-під Покровська є якісь серйозні лінії.
Є ж десь, не дуже далеко скупчення техніки та особового складу.
Давно не чув про враження складів чи казарм/таборів кацапів.