На Курщині бійці відбили атаку росіян, у якій було задіяно 30 бронемашин та батальйон штурмовиків. ВIДЕО

Українські воїни відбили атку армії РФ на Курщині, у якій ворог задіяв близько 30 бронемашин та батальйон піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Бійці 47-ї бригада "Маґура" разом з суміжними підрозділами зупинили штурм росіян, які дещо активізувалися на цьому напрямку. Загарбники задіяли понад 30 одиниць техніки та особовий склад чисельністю в батальйон. Штурм відбувався у п'ять хвиль. Лише бійці 47 бригади знищили та добили 10 одиниць бронетехніки. Перші три підірвалися на мінах, інші були знищені за допомогою Стугни та FPV батальйону безпілотних систем. По іншій техніці відпрацювали побратими з суміжних бригад", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український екіпаж німецького танка Leopard 2A4 чистить перелісок від окупантів. ВIДЕО